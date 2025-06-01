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Спорт ЦСКА вырвал победу у «Ростова» в серии пенальти в финале Кубка России

ЦСКА вырвал победу у «Ростова» в серии пенальти в финале Кубка России

Основное время завершилось вничью

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1 комментарий
Судьба игры решилась в серии пенальти | Источник: Анатолий Карбинов Судьба игры решилась в серии пенальти | Источник: Анатолий Карбинов

Судьба игры решилась в серии пенальти

Источник:

Анатолий Карбинов

Московский ЦСКА обыграл футбольный клуб «Ростов» в Суперфинале Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Победитель определялся в серии пенальти. У ЦСКА не забил Игорь Дивеев. У ростовчан не забили Хорен Байрамян (штанга) и Алексей Сутормин — его удар отбил Игорь Акинфеев. Победу армейцам принес удар Милана Гайича — 4:3.

«Ростов» мог выиграть второй трофей в своей истории — в 2014 году в финале Кубка России желто-синие обыграли «Краснодар». Для ЦСКА же эта победа стала девятой.

Вчера проходил финал Лиги чемпионов, победителем в которой стал французский «ПСЖ». Клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. За ходом встречи мы следили в онлайн-трансляции. При этом официальная трансляция (не наша, другая) рухнула прямо во время матча. Нагрузки не выдержал онлайн-кинотеатр Okko. Сказать, что фанаты были в гневе — ничего не сказать. Однако самые массовые беспорядки были в Париже — там уже на счете в 3:0 начали праздновать победу. Местные заранее закрывали витрины магазинов и ресторанов, чтобы закрыть их от вандалов, а полиция заранее перекрыла часть улиц.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол ФК Ростов ЦСКА Кубок России
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Комментарии
1
Гость
6 часов
А у нас то как прошло все на улицах Москвы?
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