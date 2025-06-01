ЦСКА вырвал победу у «Ростова» в серии пенальти в финале Кубка России

Вчера проходил финал Лиги чемпионов, победителем в которой стал французский «ПСЖ». Клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. За ходом встречи мы следили в онлайн-трансляции. При этом официальная трансляция (не наша, другая) рухнула прямо во время матча. Нагрузки не выдержал онлайн-кинотеатр Okko. Сказать, что фанаты были в гневе — ничего не сказать. Однако самые массовые беспорядки были в Париже — там уже на счете в 3:0 начали праздновать победу. Местные заранее закрывали витрины магазинов и ресторанов, чтобы закрыть их от вандалов, а полиция заранее перекрыла часть улиц.