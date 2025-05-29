«Вырос до этого уровня»: Игорь Никитин рассказал о создании связки Радулов-Сурин

Игорь Никитин — тренер команды победителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29 мая в Москве проходит церемония закрытия хоккейного сезона в КХЛ. На мероприятии должны вручить награды лучшим спортсменам и тренерам. Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин — один из претендентов на титул лучшего тренера. Он приехал на церемонию с супругой и детьми.

На вопрос, воспринимает ли он церемонию как бальзам на душу, Никитин ответил:

«К этому спокойно отношусь. Бальзам на душу был, когда выиграли».

Наставник «Локомотива» добавил, что по поводу номинации не переживает.

«На лавке больше моментов волноваться», — отметил он. — Мы понимали цену победы, что это за шаг для нашей команды. Я переживал за ребят, чтобы они этот шаг сделали».

Также Никитин кратко рассказал историю возникновения связки Егора Сурина и Александра Радулова, которая блестяще показа себя в уходящем сезоне.

«Это решение тренерского штаба. Видели, что Егор созрел до больших дел, вырос до этого уровня, — прокомментировал Игорь Никитин.- На Егора всего свалилось очень много. Главное, чтобы он это мог правильно переварить. Но это опыт. Старшие товарищи, такие как Александр Радулов, должны поправить его».