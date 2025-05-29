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Спорт Финал плей-офф «Вырос до этого уровня»: Игорь Никитин рассказал о создании связки Радулов-Сурин

«Вырос до этого уровня»: Игорь Никитин рассказал о создании связки Радулов-Сурин

Тренер ярославского «Локомотива» прокомментировал победу и свои эмоции в финале

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Игорь Никитин&nbsp;— тренер команды победителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин&nbsp;— тренер команды победителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин — тренер команды победителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

29 мая в Москве проходит церемония закрытия хоккейного сезона в КХЛ. На мероприятии должны вручить награды лучшим спортсменам и тренерам. Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин — один из претендентов на титул лучшего тренера. Он приехал на церемонию с супругой и детьми.

На вопрос, воспринимает ли он церемонию как бальзам на душу, Никитин ответил:

«К этому спокойно отношусь. Бальзам на душу был, когда выиграли».

Наставник «Локомотива» добавил, что по поводу номинации не переживает.

«На лавке больше моментов волноваться», — отметил он. — Мы понимали цену победы, что это за шаг для нашей команды. Я переживал за ребят, чтобы они этот шаг сделали».

Также Никитин кратко рассказал историю возникновения связки Егора Сурина и Александра Радулова, которая блестяще показа себя в уходящем сезоне.

«Это решение тренерского штаба. Видели, что Егор созрел до больших дел, вырос до этого уровня, — прокомментировал Игорь Никитин.- На Егора всего свалилось очень много. Главное, чтобы он это мог правильно переварить. Но это опыт. Старшие товарищи, такие как Александр Радулов, должны поправить его».

Кстати, конкуренцию за право называться лучшим тренером Игорю Никитину составляют тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру, а также наставник «Салавата Юлаева» из Уфы Виктор Козлов.

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Екатерина Лещенкова
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Хоккей Игорь Никитин Локомотив КХЛ
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