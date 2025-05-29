«Девушка переживала»: Даниил Исаев из ярославского «Локомотива» стал лучшим вратарем сезона

Даниил Исаев — лучший вратарь КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даниил Исаев из ярославского «Локомотива» стал лучшим вратарем сезона в КХЛ. Об этом было объявлено 29 мая в Москве на церемонии закрытия хоккейного сезона 2024/2025.

Победитель в этой номинации определяется голосованием тренеров. Исаев забрал награду второй раз подряд.

«Хотел бы сказать спасибо нашему руководству, тренерском штабу во главе с Игорем Валерьевичем, моим партнерам, персоналу, который выдавал максимум. А также моей семье и любимой девушке за поддержку, очень долго она переживала в этом году, особенно в финале. Спасибо Рашиту Давыдову, без него я бы вряд ли здесь стоял», — сказал Даниил Исаев.

Исаев — уроженец Ярославля и воспитанник «Локомотива», он прошёл всю клубную систему, в 2018-м году дебютировал в КХЛ, а в 2025-м вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. В чемпионском плей-офф он выиграл 16 из 21 матча, всего же в Лиге у Даниила — 203 игры, 126 побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,73.