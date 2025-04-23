Рухнул на лед: нападающий «Локомотива» получил травму во время матча. Видео

Нападающего «Локомотива» Александра Полунина ударили клюшкой по лицу во время матча (6+) с омским «Авангардом». Игра проходила 23 апреля на льду «Арены-2000».
Инцидент произошел во время овертайма у ворот «Авангарда». После удара Александр рухнул на лед. Ему помогали подняться и под руки увели на скамью.
После случившегося Александру Полунину выписали двухминутное удаление, как и хоккеисту «Авангарда». Но на скамью отправили другого игрока «Локомотива».
«Так как Полунин травмировался, за него поехал сидеть Никита Кирьянов», — передала с места корреспондент 76.RU.
Болельщики бурно отреагировали на случившееся. Сразу после того, как Александр Полунин упал на лед, зрители кричали с трибун: «Удаляй!».
В седьмом матче определяется команда, которая пройдет в 1/2 плей-офф. В своем телеграм-канале мы ведем трансляцию, где показываем самые яркие моменты игры.