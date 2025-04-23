НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 752мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,36
EUR 94,57
Ударили клюшкой по лицу
Расписание речного трамвайчика
Обрушился дом
Снесут дом в центре
Экстренное предупреждение о погоде
Шансы «Локомотива» на победу
Грядет гроза
Дайджест ко Дню Победы
Загадочные растения у Волги
Спорт Рухнул на лед: нападающий «Локомотива» получил травму во время матча. Видео

Рухнул на лед: нападающий «Локомотива» получил травму во время матча. Видео

Железнодорожники играют с омским «Авангардом»

814
Написать комментарий
Хоккеист «Локомотива» получил клюшкой по лицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоккеист «Локомотива» получил клюшкой по лицу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеист «Локомотива» получил клюшкой по лицу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающего «Локомотива» Александра Полунина ударили клюшкой по лицу во время матча (6+) с омским «Авангардом». Игра проходила 23 апреля на льду «Арены-2000».

Инцидент произошел во время овертайма у ворот «Авангарда». После удара Александр рухнул на лед. Ему помогали подняться и под руки увели на скамью.

Момент инцидента попал на видео

Источник:

Варвара Киселёва / 76.RU

Александра Полунина увели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександра Полунина увели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александра Полунина увели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После случившегося Александру Полунину выписали двухминутное удаление, как и хоккеисту «Авангарда». Но на скамью отправили другого игрока «Локомотива».

«Так как Полунин травмировался, за него поехал сидеть Никита Кирьянов», — передала с места корреспондент 76.RU.

Болельщики бурно отреагировали на случившееся. Сразу после того, как Александр Полунин упал на лед, зрители кричали с трибун: «Удаляй!».

Болельщики горячо отреагировали на случившееся

Источник:

Варвара Киселёва / 76.RU

В седьмом матче определяется команда, которая пройдет в 1/2 плей-офф. В своем телеграм-канале мы ведем трансляцию, где показываем самые яркие моменты игры.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Локомотив Авангард Матч Арена-2000
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление