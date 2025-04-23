Рухнул на лед: нападающий «Локомотива» получил травму во время матча. Видео

Хоккеист «Локомотива» получил клюшкой по лицу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Нападающего «Локомотива» Александра Полунина ударили клюшкой по лицу во время матча (6+) с омским «Авангардом». Игра проходила 23 апреля на льду «Арены-2000».

Инцидент произошел во время овертайма у ворот «Авангарда». После удара Александр рухнул на лед. Ему помогали подняться и под руки увели на скамью.

Момент инцидента попал на видео Источник: Варвара Киселёва / 76.RU

Александра Полунина увели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После случившегося Александру Полунину выписали двухминутное удаление, как и хоккеисту «Авангарда». Но на скамью отправили другого игрока «Локомотива».

«Так как Полунин травмировался, за него поехал сидеть Никита Кирьянов», — передала с места корреспондент 76.RU.

Болельщики бурно отреагировали на случившееся. Сразу после того, как Александр Полунин упал на лед, зрители кричали с трибун: «Удаляй!».

Болельщики горячо отреагировали на случившееся Источник: Варвара Киселёва / 76.RU