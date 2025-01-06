Рунет лег: массовые сбои по всей России

Сбоит множество систем и приложений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прямо сейчас фиксируются сбои на множестве сайтов в России. Об этом свидетельствуют жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.

Пользователи испытывают проблемы с онлайн-играми, стриминговыми сервисами, банковскими приложениями, соцсетями и даже браузерами. Их список постоянно пополняется.

Огромное количество сайтов не работает Источник: Downdetector.su











Большинство людей жалуются на общий сбой. То есть абоненты мобильных операторов из списка остались полностью без связи, зрители не могут посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре, воспользоваться банковскими услугами и многое другое.

Большая часть жалоб поступает из Москвы, Удмуртии, Свердловской, Новосибирской, Ивановской областей, Алтайского края и других регионов. То есть география распространения проблемы довольно широка.