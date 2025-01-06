НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -14

4 м/c,

зап.

 752мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 6 января
Расписание богослужений на Рождество
Прекращены поиски мамы с сыном
Какую экзотику привозят в Ярославль
Куда сходить в Ярославле
Сгорел дом
Очереди на катки
Новый год в Испании
Сократят бюджетников
Каким был 2024 для бизнеса
Страна и мир Рунет лег: массовые сбои по всей России

Рунет лег: массовые сбои по всей России

Тысячи людей не могут воспользоваться различными сервисами

354
Написать комментарий

Сбоит множество систем и приложений

Источник:

Прямо сейчас фиксируются сбои на множестве сайтов в России. Об этом свидетельствуют жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.

Пользователи испытывают проблемы с онлайн-играми, стриминговыми сервисами, банковскими приложениями, соцсетями и даже браузерами. Их список постоянно пополняется.

Огромное количество сайтов не работает

Источник:

Большинство людей жалуются на общий сбой. То есть абоненты мобильных операторов из списка остались полностью без связи, зрители не могут посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре, воспользоваться банковскими услугами и многое другое.

Большая часть жалоб поступает из Москвы, Удмуртии, Свердловской, Новосибирской, Ивановской областей, Алтайского края и других регионов. То есть география распространения проблемы довольно широка.

В чем причина массового сбоя, пока неизвестно. Власти и представители сервисов, у которых произошел сбой, еще не прокомментировали происходящее.

ПО ТЕМЕ
Рунет Сбой МТС Не работает интернет Браузер
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление