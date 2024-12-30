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Спорт «Хотел доказать родителям, что тратили время не напрасно». Как российский паралимпиец стал лучшим пловцом в мире

«Хотел доказать родителям, что тратили время не напрасно». Как российский паралимпиец стал лучшим пловцом в мире

Он сел в инвалидную коляску в три года

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Врачебная ошибка изменила жизнь Романа

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В детстве врачебная ошибка изменила жизнь сибиряка Романа Жданова. Он оказался прикован к инвалидному креслу, но нашел себя в спорте и стал чемпионом Паралимпийских игр. Сибирские морозы, многокилометровые заплывы и пандусы «для галочки» — наши коллеги из NGS22.RU узнали, какой путь прошел российский спортсмен, чтобы стать гордостью страны и примером упорства.

Перестал ходить по ошибке врачей

26-летний Роман родом из Горно-Алтайска — небольшого городка в сердце Республики Алтай. Будущий спортсмен появился на свет здоровым мальчиком, но уже в три года по ошибке врачей перестал ходить: медики случайно затронули спинной нерв во время пункции, ноги отказали. Ребенок сел в инвалидную коляску.

Благодаря поддержке близких Рома не чувствовал себя ограниченным. А повзрослев, в свои 14 лет, решил заняться спортом: плаванье всегда увлекало молодого человека — в воде он чувствовал себя свободно.

В родном Горно-Алтайске подходящих секций для людей с ограниченными возможностями тогда не было, поэтому сначала он тренировался среди ребят без ограничений:

— Спустя время мы с родителями узнали, что в Бийске есть тренер, который специализируется на людях с ограничениями. Поэтому с семьей ежедневно ездили туда из Горно-Алтайска на тренировки по сто километров в одну сторону. Когда мне исполнилось 15, перебрался в Бийск вместе с бабушкой, чтобы полностью посвятить себя спорту. Тренировался с Еленой Соколовой, которая и сейчас готовит меня к чемпионатам.

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Коляска всегда накладывала свои ограничения: зимой в Бийске спортсмену приходилось просить помощи, чтобы попасть в бассейн, потому что при сибирских морозах пандусы теряли свои функции:

— В Бийске, да и в других городах России, среда не совсем доступна для коляски: везде есть места, где что-то приспособлено, а что-то совсем нет. Есть и такие, где пандусы лишь для галочки. Помню, лет семь назад мы были в Москве, и нужно было пройти по подземному пешеходному переходу. Подходим к лифту — не работает, звоним в лифтовую — не отвечают.

К подобным трудностям Роман всегда относится философски: считает, что такие моменты закаляют человека и делают его сильнее духом. Даже в обычной жизни спортсмен старается всячески воспитывать силу воли и выносливость.

На свои первые международные соревнования он выходил с целью показать родителям, что они тратили свое время на сына не напрасно:

— Когда я впервые встал на пьедестал, думал только об этом. Тогда в Токио мы взяли золото, хотелось повышать ставки, выигрывать другие медали и вновь ощущать себя чемпионом.

Сейчас основные награды спортсмена хранятся в родительском доме, там у них особый уголок славы и достижений сына.

«Куда уезжает папа?»

За время своей карьеры Роман побывал в разных странах: Великобритании, Японии, Франции, Нидерландах. Но, даже несмотря на все достижения в спорте, домой вернуться ему всегда хочется как можно скорее. Ведь в Бийске его ждет главная группа поддержки: жена Виктория и годовалая дочка Мия.

С женой Роман познакомился в Горно-Алтайске, когда они гуляли в общей компании еще в школьные годы:

— В следующем году отмечаем десятилетие отношений, из которых три года мы уже в браке. Она моя опора и поддержка, — говорит Роман.

Фото с последней Паралимпиады

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Плавание отнимает большую часть времени, которое можно уделить семье, но спортсмен знает, что без соревнований может быстро погаснуть.

— Дочка пока еще совсем малышка, сейчас она не понимает, куда так часто уезжает папа. Реалии таковы, что нам придется порой заменять личное общение видеосвязью. Думаю, станет взрослее и поймет, почему папа так поступал.

Семья — вдохновение спортсмена. Глядя на дочь и жену, он понимает, что прежде всего старается и становится лучше и сильнее только ради них, несмотря ни на что.

— Я бы, правда, не очень хотел, чтобы дочка стала спортсменкой. Хотел бы, чтобы она была скорее творческим человеком.

«Всё собирается из мелких крупиц»

Спортивная жизнь, по словам пловца, весьма ограничена. С каждым годом растет конкуренция, мировые результаты становятся выше.

— Пока что я конкурентоспособен, потому отдаю предпочтение подготовке. У спортсменов весьма короткий путь: когда заканчивается ресурс, результаты перестают расти, и быть внутри соревнований становится не так интересно. Всё собирается из мелких крупиц: как ты тренируешься, как живешь, как распределяются силы. Если отвлекаться на что-то другое, можно быстро потерять концентрацию.

Успехи спортсмена:

  • 2015 — победитель Всемирных игр в плавании вольным стилем;

  • 2015 — серебряный призер чемпионата мира в плавании вольным стилем;

  • 2015 — победитель чемпионата мира в плавании 50 м на спине;

  • 2015, 2019 — победитель чемпионата мира в плавании 150 м в комплексе;

  • 2021 — победитель Паралимпийских игр в плавании 50 м брассом и на спине;

  • 2021 — победитель Паралимпийских игр в плавании 150 м в комплексе;

  • 2021 — бронзовый призер Паралимпийских игр в плавании вольным стилем;

  • 2024 — победитель Паралимпийских игр в Париже в комплексном плавании 150 м.

Профессиональный спорт — не только медали и победы, но и огромная нагрузка на тело. За красивой картинкой соревнований и пьедесталов остаются травмы, болезни и ежедневная работа над собой:

— Мы плаваем по 3,5 километра в день, а на сборах примерно восемь. Это огромная нагрузка, особенно для рук, ведь вся работа приходится на них. У некоторых попросту плечи не выдерживают, травмы у нас частая история. У меня серьезных травм за всю карьеру не было, но я подкрепляю тренировки в бассейне еще и работой в зале дважды в неделю.

Плавание, особенно паралимпийское, требует умения координировать движения, распределять силы и правильно дышать:

— У здоровых людей в плавании задействуется каждая группа мышц, а у нас только те, которыми мы можем работать. В моем случае мощная нагрузка идет именно на верхнюю часть корпуса, потому что ноги в плавании я не задействую совсем.

Для пловца спорт стал физическим вызовом себе и настоящей школой формирования характера:

— Спорт в любом случае меняет человека, это как сходить в армию: появляется дисциплина, ответственность. Либо ты борешься, либо ты просто не нужен на арене — это и есть главное проявление твоего характера.

«Токио круче Парижа»

Сейчас Роман — действующий рекордсмен мира. В сентябре он завоевал золото Паралимпийских игр в Париже. В финальном заплыве спортсмен показал лучший результат, опередив мексиканца и чешского пловца.

— Впервые я поехал на Паралимпийские игры еще в Токио, мы попали в ковидные ограничения. Каждый день спортсмены там сдавали тесты и тряслись, что могут просто не допустить, но, несмотря на это, я всё же убежден, что в Токио круче, чем в Париже. Сама японская культура вдохновила меня сильнее, чем европейская в этот раз.

Эйфелеву башню спортсмен успел посмотреть

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По словам Романа, полноценно посмотреть французские достопримечательности ему не удалось даже спустя две недели пребывания в Париже:

— В Париж мы приехали за две недели до начала игр, но не понимали, будем ли участвовать в соревнованиях. У нас были сборы, до последнего никто не говорил, что нас ждет, но и времени посмотреть город особо не было. Нервы потрепали нам, конечно… Хотя Эйфелеву башню я успел посмотреть, одного раза для меня было вполне достаточно, галочку поставил.

Сами соревнования проходили при полном стадионе: спортсменов из разных стран поддерживали 17 тысяч болельщиков.

Сейчас спортсмен сосредоточен на ближайших целях: в следующем году Жданов хотел бы вновь выйти на чемпионат мира, а в 2028 году участвовать в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе.

В будущем за пределами соревнований Роман видит себя тренером:

— Когда конкуренция растет, а ресурс исчерпывается, нужно искать новые пути. В дальнейшем я бы хотел попробовать себя в тренерской работе — быть на суше. Это совсем другая атмосфера, требующая новых знаний и подходов, но она мне интересна. Со своим тренером я работаю уже больше десяти лет, мы с ней столько всего пережили, ругались, мирились, чего только в нашей жизни не было. Она мне как второй родитель, она даже про дочку сейчас говорит, что ей еще одну внучку родили.

ПО ТЕМЕ
Спорт Роман Жданов Преодоление себя Паралимпиада
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