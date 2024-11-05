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Наука интервью «Физика — защита от шарлатанов». Блогер Дмитрий Побединский — о плоской земле, нейросетях и ЕГЭ

«Физика — защита от шарлатанов». Блогер Дмитрий Побединский — о плоской земле, нейросетях и ЕГЭ

Узнали у популяризатора науки, зачем нам нужен школьный предмет, который любят далеко не все

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3 комментария

На канал Дмитрия Побединского подписано больше полутора миллионов человек

Кто из нас любил физику в школе? Уверены, что немногие. Но если бы на уроках показывали видео Дмитрия Побединского, вероятно, статистика была бы другой.

Автор канала «Физика с Побединским» делает научпоп-контент и простым языком объясняет сложные явления. На днях он приезжал в Екатеринбург на «Форум будущего» с открытой лекцией. Во время перерыва нашим коллегам из E1.RU удалось пообщаться с Дмитрием о его блоге, нейросетях и плоской земле. Он популярно объяснил, почему стоит дружить с наукой и зачем нам физика.

— Мой коллега сегодня сказал, что физика ни разу не пригодилась ему в жизни. Можете ответить всем гуманитариям и моему коллеге в частности, для чего всё-таки нужна эта наука?

— В первую очередь это защита от шарлатанов, которые могут продавать вам «заряженную воду», например. Если человек хотя бы просто дружит с физикой, у него иммунитет от магического типа мышления. Конечно, такое восприятие мира более красивое, сказочное. Но повышаются риски быть обманутым, совершить неправильный поступок в жизни, сломать какую-нибудь технику.

Успешный популяризатор физики объяснил, зачем она нужна простым людям

Соответственно, необязательно глубокое знание физики, достаточно просто дружбы с ней. Мне кажется, она улучшает качество жизни. Делает чуть-чуть поскучнее, но безопаснее и эффективнее. Я не верю, что перед экзаменом можно три раза плюнуть через плечо, посмотреть на черную ворону — и после сдать всё на пять. Я не буду тратить на это время. Вместо этого буду лучше учить билет.

— Расскажите три самых удивительных факта, которые вы узнали, когда стали заниматься наукой.

— Мне очень нравится факт, что мы ни к чему не можем прикоснуться по-настоящему. Когда я дотрагиваюсь, например, до коленки, электроны моей руки отталкиваются от электронов коленки и не соприкасаются с ними. И я на самом деле чувствую силу отталкивания. Получается, даже когда мы обнимаем кого-то, мы находимся с этим человеком на небольшом расстоянии.

Поражает тонкая настройка вселенной. У нас есть фиксированные параметры: скорость света, постоянная Планка, гравитационная постоянная, масса электрона и так далее. И, по некоторым расчетам, если бы эти показатели были иными, гравитация действовала бы по-другому. И вселенная могла бы быть настолько другой, что нас с вами бы просто не существовало.

Само наличие жизни — потрясающий факт. Тот факт, что она образовалась, — уже феномен.

— А как учить своего ребенка физике, чтобы он ее не возненавидел?

— Игровые механики, эксперименты. Меньше теории, больше практики. Банально звучит, но это работает на сто процентов. Можно позвать друзей, устроить соревнования, зарыть какой-нибудь клад. Это и на взрослых работает, что уж говорить о детях.

В Екатеринбурге Дмитрий Побединский выступил на «Форуме будущего»

— Заглядывали когда-нибудь в ЕГЭ по физике? Как вам?

— Я раньше готовил школьников к ЕГЭ по физике. Перестал году в 2014‒2015-м. Хорошо отношусь к такому формату. Плохо, что кто-то пытается натаскивать на ЕГЭ. И вопрос здесь не к экзамену, а к преподавателям. Надо знание давать, систему.

Это просто форма экзамена, не отменяющая нормального обучения. Там есть тесты с вариантами ответа. Есть часть с задачами, которые проверяет другой человек. Не понимаю, что там может вызывать вопросы.

— Осталось ли в физике еще что-то неизученное?

— Конечно. Темная энергия, темная материя, суперсимметрия. Есть еще что изучать в стандартной модели, в теории относительности в астрофизике… Много всего есть.

— А вот еще на тему магического мышления. Несколько лет назад мы брали у вас интервью и спрашивали, как доказать всем, кто верит в плоскую землю, что они неправы. Вы посоветовали полетать на воздушном шаре, говоря, что форму планеты видно уже на 15-м километре. Но что делать, если под рукой нет воздушного шара?

— А когда я такое рекомендовал? Дело в том, что воздушные шары не поднимаются на высоту 15 километров. Даже самолеты летают на высоте 10 тысяч метров. Соответственно, подняться не получится, но можно запустить какой-нибудь метеорологический зонд с прикрепленной видеокамерой.

Можно и без этого обойтись. Например, в нескольких местах на Земле есть длиннющие ЛЭП. И если фотографировать с определенной точки, то видно, как они уходят за горизонт. Хотя, если смотреть на них снизу вверх, кажется, что все опоры одинаковые.

Блогер-миллионник хорошо относится к ЕГЭ

— Расскажите в трех словах, за что дали Нобелевскую премию по физике в этом году. Так, чтобы я могла пересказать это своей маме и она поняла бы, почему это круто.

— В этом году премия действительно необычная, потому что ее присудили за открытие в области машинного обучения. В результате этого открытия получился прародитель нейросетей. Ориентация частиц в магнитных материалах — довольно сложная задача. И ученый разработал модель, по которой можно рассчитать эту ориентацию: в ней все элементы связаны друг с другом.

Также он обнаружил, что эта модель может обучаться, запоминать определенные состояния, ее можно тренировать. И открытие — именно в способе создания обучающейся системы. Так получилось, что это открытие вышло из решения физической задачи.

Это была первая работа. А вторая связана со статистической физикой. Ученый создал так называемую машину Больцмана, определенного вида нейросеть. Но ее особенность в том, что состояние ее частиц зависит от вероятности. Благодаря этому система может обучаться без учителя.

— К слову, про нейросети. Как думаете, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить ученых?

— Сложный вопрос. Думаю, когда-нибудь нейросетям можно будет делегировать определенные функции. Тогда у ученых будет мощный инструмент и помощник, а освободившееся время они будут использовать для других задач. Но я не верю, что искусственный интеллект сможет их полностью заменить.

— Напоследок задам немного личный вопрос. Вы получили степень магистра. Обычно люди науки после этого защищают кандидатскую, докторскую и работают в лабораториях. Почему вы решили сойти с этого пути и заняться популяризаторством?

— Это многопараметрическая задача с большим количеством степеней свободы. По многим причинам. Я работал в сфере дистанционного зондирования атмосферы. Там не было интересных задач и глобальных проектов. Не затянуло, поэтому и не пошел в аспирантуру. Финансовый вопрос тоже имел значение. Тогда начал преподавать, готовить школьников. Появились нормальные деньги, а потом блог и свобода самовыражения, которая затягивает сильнее, чем большие доходы.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
3
Гость
31 минута
Изучение физики хорошо вправляет мозги... Но она доступна не всем ввиду отсутствия вправляемого.
Гость
11 минут
Именно по причине невозможности овладеть основами точных наук все несистемные кучкуются вокруг экономики и гуманитарных наук. Там думать не надо.
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