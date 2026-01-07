НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Религия Владимир Путин отметил Рождество с бойцами СВО и их семьями — как прошли праздничные службы в храмах Москвы

Владимир Путин отметил Рождество с бойцами СВО и их семьями — как прошли праздничные службы в храмах Москвы

В ночь с 6 на 7 января службы проходят во всех православных храмах страны

84
Рождество — один из главных православных праздников | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Рождество — один из главных православных праздников

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Православные 7 января празднуют Рождество Христово. В эту ночь в соборах проходят божественные литургии. Главная служба страны, которую провел патриарх Кирилл, прошла в Москве в храме Христа Спасителя. Наши коллеги из MSK1.RU в режиме онлайн следили за таинством ночи. Публикуем кадры с рождественской службы.

Храм Христа Спасителя | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Храм Христа Спасителя

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

До начала службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступившим праздником.

«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Если мы мысленно перенесемся в вифлеемскую пещеру, то увидим в яслях лежащего Бога-младенца Иисуса и склонившуюся над ним Деву Марию», — отметил патриарх.

Источник:

РПЦ

По его словам, ответ Господа выражается в безграничной, жертвенной любови, его пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Патриарх добавил, что за минувшие 2 тысячи лет на этот библейский сюжет было создано много произведений искусства — икон, картин, литературных и музыкальных произведений.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

В эту ночь в храм пришли тысячи православных. Люди зажигали свечи и молились за здравие и благополучие живущих и упокой ушедших.

Но не только в храм Христа Спасителя пришли тысячи православных. Президент России Владимир Путин вместе военнослужащими из зоны СВО и их семьями встретит Рождество в одном из храмов Подмосковья вместе. Глава государства также поздравил граждан с праздником и пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества. После рожественской службы Владимир Путин выступил перед бойцами СВО и их семьями.

Источник:

пресс-служба Кремля

Не меньше прихожан и в храме Священномученика Антипы на Колымажном дворе. Божественная литургия также началась в полночь, но еще задолго до ее начала в собор начали приходить православные.

Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

На рождественскую службу в храм многие пришли целыми семьями и даже взяли с собой детей. Во время литургии прихожане зажигали свечи и молились. К великому празднику собор украсили еловыми ветками и наряженными елями.

Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рождество Владимир Путин Патриарх Кирилл Служба Храм
