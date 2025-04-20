Космические яйца и куличи с ягодами: ярославцы показали, как выглядели их пасхальные столы

В 2025 году праздник Светлой Пасхи пришелся на 20 апреля. В этот день христиане традиционно занимаются украшением яиц, подготовкой куличей и творожной пасхи. Многие из них подходят к приготовлению этих блюд с большим творческим вдохновением, стараясь сделать их не только вкусными, но и красивыми.
Ярославцы продемонстрировали свои шедевры, украсив пасхальные столы разнообразными яствами и оригинальными украшениями. Публикуем кадры читателей 76.RU.
В Пасху христиане ходят в церковь для освящения пасхальных куличей и яиц. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Дзержинском районе и запечатлел праздничную службу.