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Религия Космические яйца и куличи с ягодами: ярославцы показали, как выглядели их пасхальные столы

Космические яйца и куличи с ягодами: ярославцы показали, как выглядели их пасхальные столы

Праздничная фотоподборка от читателей 76.RU

389
5 комментариев
Пасху в 2025 году отмечают 20 апреля | Источник: читатели 76.RUПасху в 2025 году отмечают 20 апреля | Источник: читатели 76.RU

Пасху в 2025 году отмечают 20 апреля

Источник:

читатели 76.RU

В 2025 году праздник Светлой Пасхи пришелся на 20 апреля. В этот день христиане традиционно занимаются украшением яиц, подготовкой куличей и творожной пасхи. Многие из них подходят к приготовлению этих блюд с большим творческим вдохновением, стараясь сделать их не только вкусными, но и красивыми.

Ярославцы продемонстрировали свои шедевры, украсив пасхальные столы разнообразными яствами и оригинальными украшениями. Публикуем кадры читателей 76.RU.

Ягодные куличи и творожная пасха | Источник: читательница 76.RU АнастасияЯгодные куличи и творожная пасха | Источник: читательница 76.RU Анастасия

Ягодные куличи и творожная пасха

Источник:

читательница 76.RU Анастасия

Космические яйца | Источник: читательница 76.RU ЕкатеринаКосмические яйца | Источник: читательница 76.RU Екатерина

Космические яйца

Источник:

читательница 76.RU Екатерина

Как красиво фиолетовый сочетается с желтым | Источник: читательница 76.RU Владислава Как красиво фиолетовый сочетается с желтым | Источник: читательница 76.RU Владислава

Как красиво фиолетовый сочетается с желтым

Источник:

читательница 76.RU Владислава

Красота! | Источник: читатель 76.RU ДмитрийКрасота! | Источник: читатель 76.RU Дмитрий

Красота!

Источник:

читатель 76.RU Дмитрий

Куличей много не бывает | Источник: читательница 76.RU ЮлияКуличей много не бывает | Источник: читательница 76.RU Юлия
Просто, ярко и красочно | Источник: читательница 76.RU ЮлияПросто, ярко и красочно | Источник: читательница 76.RU Юлия
Кулич и яйца&nbsp;— главные блюда на пасхальном столе | Источник: читательница 76.RU ИринаКулич и яйца&nbsp;— главные блюда на пасхальном столе | Источник: читательница 76.RU Ирина

Кулич и яйца — главные блюда на пасхальном столе

Источник:

читательница 76.RU Ирина

Охота на пасхальные яйца | Источник: читательница 76.RU ТатьянаОхота на пасхальные яйца | Источник: читательница 76.RU Татьяна

Охота на пасхальные яйца

Источник:

читательница 76.RU Татьяна

А вы украшали в этом году яйца? | Источник: читательница 76.RU АннаА вы украшали в этом году яйца? | Источник: читательница 76.RU Анна

А вы украшали в этом году яйца?

Источник:

читательница 76.RU Анна

Какая красивая композиция | Источник: читательница 76.RU СофияКакая красивая композиция | Источник: читательница 76.RU София

Какая красивая композиция

Источник:

читательница 76.RU София

К празднованию Пасхи готовы! | Источник: читательница 76.RU СветланаК празднованию Пасхи готовы! | Источник: читательница 76.RU Светлана

К празднованию Пасхи готовы!

Источник:

читательница 76.RU Светлана

В Пасху христиане ходят в церковь для освящения пасхальных куличей и яиц. Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Дзержинском районе и запечатлел праздничную службу.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
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Комментарии
5
Гость
54 минуты
праздничные столы братских гордых народов выглядят гораздо богаче в миллион раз да и обычные тоже
Гость
1 час
Гундяев сказал что хочет в космос давайте скинемся и может он ещё с собой заберёт всенародно любимых
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