Космические яйца и куличи с ягодами: ярославцы показали, как выглядели их пасхальные столы

В 2025 году праздник Светлой Пасхи пришелся на 20 апреля. В этот день христиане традиционно занимаются украшением яиц, подготовкой куличей и творожной пасхи. Многие из них подходят к приготовлению этих блюд с большим творческим вдохновением, стараясь сделать их не только вкусными, но и красивыми.