Икона Божией Матери «Скоропослушница»: в чём она помогает и как ей молиться

Говорят, «Скоропослушница» помогает в выздоровлении. Главное — уметь к ней правильно обратиться Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Икона «Скоропослушница» — один из наиболее почитаемых образов Девы Марии, к тому же считающийся чудотворным. В честь нее и праздник отдельный учредили — он отмечается каждый год 22 ноября. В этот день многие верующие посещают храмы и молятся Деве Марии об исцелении и помощи себе и своим близким. Не так давно мы рассказывали о приметах и традициях на этот праздник, а теперь предлагаем выяснить, в чём помогает икона «Скоропослушница» и как правильно молиться на нее.

В чём помогает «Скоропослушница»

Чудеса, которыми славится икона «Скоропослушница», — это не исполнение желаний по заказу. Богоматерь безгранично любит людей и помогает нуждающимся, но делает она это из любви, а не потому, что находится в «послушании» молящихся. Поэтому помощь может прийти не совсем в том виде, в каком вы ожидали, или не прийти вовсе — тут уж, как говорится, каждому свое.

Но в целом случаи исцелений после молитвы перед иконой «Скоропослушница» известны. В первую очередь речь идет об излечении от слепоты, эпилепсии, истерик и припадков. Также после молитвы на верующих снисходит душевное спокойствие, которое позволяет принять верное, а главное — мудрое решение.

Дева Мария не оставляет без внимания искренние просьбы верующих о помощи в родах, здоровье для матери и ребенка, при тяжелых заболеваниях. Она спасает тех и помогает тем, кто в плену, попал в кораблекрушение или же в зоне стихийного бедствия. Ведь одно из значений иконы для православных в том, чтобы напоминать, что отчаиваться нельзя вне зависимости от обстоятельств.

Как молиться «Скоропослушнице»

Молитва — это не строго конкретный текст, который надо проговаривать с точностью до буквы и с выверенными интонациями. В первую очередь молитва — это искреннее обращение к Богу, которое идет от души и сердца. Молиться можно не только перед иконами. Главное в молитве — это отсутствие спешки и понимание, что делается это не для галочки.

Читая молитвы с дурными помыслами, наскоро или же думая о чём-то стороннем, рассчитывать на то, что она будет услышана, особо не приходится. Вне зависимости от формулировки, будь то церковный текст или же обращение к Деве Марии своими словами, молитва должна идти от всего сердца, быть искренней и исполненной веры.

Молитвы «Скоропослушнице»

Молитва «Скоропослушнице» — это не молитва иконе, нет. Икона лишь помогает лучше сконцентрироваться на обращении к Божией Матери. Так человек через образ Девы Марии на иконе обращается к самой Богоматери, которая известна своим человеколюбием и тем, что никому из нуждающихся не отказывает в помощи.

Молитва первая

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая! Море явльшаяся божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки; удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все еже на пользу, во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, и подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу, и различными образы страждущих утеши. Избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатаю и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О, Преблагословенная Богородице: Ты бо благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающе всем притекати к Тебе с верою: не презри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.

Тропарь, глас 4

К Богородице притецем сущии в бедах, и ко святей иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро услыши наша моления, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся, Тебе бо раби Твои в нуждах готовую Помощницу имамы.

Кондак, глас 8

В море житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая Скоропослушнице.