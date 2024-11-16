Ерема — сиди дома! Как провести 17 ноября, чтобы следующий год был успешным, — народные приметы

Источник: Семен Громов / 72.RU

В народном календаре 17 ноября называют Ерёминым днем. Считается, что в это время категорически нельзя выходить ни то что за ограду, но даже во двор. По возможности предки старались провести день дома, занимаясь привычными делами по хозяйству. Наверняка вы слышали поговорку, которая заключает главное правило дня: «Наступил Ерёма — сиди дома». По погоде в Ерёмин день судили, каким будет урожай в следующем году и чего в целом ждать.

В видео выше собрали самые главные приметы и поверья.

Что можно и что нельзя делать

Как мы уже и написали выше, 17 ноября категорически не рекомендовалось покидать свой дом. Поэтому все поездки лучше отложить на другое время. Не следует в это время начинать и какие-то масштабные дела. Лучше потратить время на то, чтобы закончить старые.

Еремин день — идеальное время чтобы посвятить его домашним делам: уборке, стирке, глажке, рукоделию или заняться комнатными растениями. В целом, верили, что если не лениться в эту дату и найти себе занятие даже в стенах квартиры, то следующий год обязательно будет успешным и богатым.

Чтобы вам не грозила нищета, не рекомендовали в этот день выбрасывать мусор, отдавать вещи или даже давать в долг. Считалось, что так можно вынести из дома достаток и удачу.

Приметы на погоду