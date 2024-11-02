Наталья Поклонская удивила подписчиков своим новым образом в языческом стиле — взгляните на нее

Источник: Городские порталы

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы удивила своих подписчиков, выложив кадры в этнических нарядах и поздравив с кельтским праздником окончания сбора урожая — Самайном.

«В эту ночь вспоминайте про своих умерших родичей, приготовьте им символическое угощение и подведите итоги личного пути. Постройте планы на будущее, измените ту часть своей жизни, которую считаете нужной изменить», — написала Наталья Поклонская в своем блоге.

В комментариях под постом одни восхищаются внешностью 44-летней Натальи, другие удивляются — всего пару лет назад Поклонская была крайне верующей, почитающей императора Николая II.

За увлечение язычеством бывшего крымского прокурора осудила РПЦ.

— Упомяну также весьма странное явление, которое сейчас наблюдается, — это некие попытки возродить язычество, — сказал патриарх Кирилл. — Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней. В регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хеллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника. Такая подмена ценностей, фальсификация национальной истории, умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа.