НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

5 м/c,

с-з.

 749мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,77
EUR 84,59
Рушится мост
Загорелось 5 квартир
Кому доверить бизнесс-процессы
Как подорожал бензин
Где в Ярославле жить хорошо?
Афиша театрального фестиваля
Вспышка неизученной болезни
Новая гостиница
Афиша на неделю
Он и она Подробности Анастасия Волочкова собралась замуж: есть три кандидата

Анастасия Волочкова собралась замуж: есть три кандидата

Балерина выбирает идеального мужчину. Опять

121
У Анастасии Волочковой было достаточно ухажеров, но ни с одним до свадьбы дело так и не дошло | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUУ Анастасии Волочковой было достаточно ухажеров, но ни с одним до свадьбы дело так и не дошло | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

У Анастасии Волочковой было достаточно ухажеров, но ни с одним до свадьбы дело так и не дошло

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

50-летняя прима Анастасия Волочкова, всегда мечтавшая о сильном и статусном спутнике жизни, перешла от слов к делу. Танцовщица отправилась искать личное счастье на телевидение и согласилась на участие в реалити-шоу, а в результате сыграла свадьбу.

Суть телевизионного эксперимента заключается в том, что абсолютно незнакомые мужчина и женщина официально играют свадьбу, после чего начинают жить вместе. Им дается время, чтобы притереться друг к другу и проверить, способна ли вспыхнуть реальная искра между чужими людьми.

Балерине свои руку и сердце предложили сразу три колоритных кавалера, каждый из которых зашел с козырей, пытаясь растопить сердце Анастасии.

На роль мужа звезды претендовали:

  • рисковый бизнесмен из Северобайкальска, обожающий экстремальный отдых;

  • творческий парень с Урала — музыкант, продвигающий в массы родную русскую культуру;

  • зажиточный фермер из Ленинградской области, заработавший состояние на выращивании клубники.

Свидания кавалеры организовали под стать запросам примы: один решил добавить адреналина, затащил балерину в глухую чащу и устроил заезд на багги. Второй сделал ставку на традиционный русский релакс: пригласил Волочкову в баню, где устроил ритуал с медовым массажем. Третий же организовал для артистки знаменитую «ванну Клеопатры», наполнив ее теплым молоком, свежей клубникой и охапками розовых лепестков.

Сама Анастасия с первых минут шоу осадила женихов, честно предупредив, что стандартными романтическими банальностями ее сердце не растопить. По мнению Волочковой, ее будущий спутник обязан дотянуться до ее уровня.

— Я — сильная женщина, и давайте будем честны: встретить мужчину равного масштаба — задача не из легких, — цитируют Волочкову наши коллеги из издания «СтарХит». — Почти все мои бывшие после расставания признавались: «После тебя невозможно найти другую. Ты задала такую планку, что остальные просто меркнут». Поэтому, когда меня спрашивают, почему я одна, я лишь улыбаюсь.

Идеальный портрет своего потенциального мужа Волочкова видит четко: это должен быть статный, привлекательный и сильный духом мужчина, причем желательно моложе нее. Главное условие — избранник обязан боготворить Анастасию и безропотно принимать ее публичный образ жизни, бесконечные репетиции и гастроли.

— Фразы в духе «садись дома на диван» со мной не пройдут. Это просто не мой путь, — отметила Анастасия.

Романтика в понимании примы обязана быть ослепительной: Волочкова привыкла к грандиозным поступкам и планку опускать не планирует.

Требования к ухаживаниям и бюджету у артистки поистине царские. Звезде жизненно необходимы белоснежные яхты, роскошные кареты и абсолютная элегантность во всём. К тому же потенциальный избранник должен без лишних слов спонсировать ее масштабные танцевальные шоу и оплачивать VIP-туры на Мальдивские острова.

Впрочем, купить любовь Анастасии одними лишь деньгами не получится. Роскошный образ жизни давно стал для нее обыденностью, поэтому в будущем муже балерина хочет видеть не просто тугой кошелек, но и глубокий внутренний мир.

— Меня не удивить частными самолетами, яхтами или бриллиантами. Я всё это видела и, не буду скрывать, люблю роскошь. Но миллионы часто маскируют абсолютную душевную пустоту, — подчеркнула Анастасия.

Личная жизнь Анастасии Волочковой — это бесконечный сериал из громких романов, королевских подарков, судебных разборок и вереницы кавалеров. Несмотря на то, что балерина регулярно устраивает пышные свадебные фотосессии, официально в ЗАГСе она не была расписана ни разу в жизни.

Среди главных мужчин королевы шпагатов — олигарх Сулейман Керимов и бизнесмен Игорь Вдовин (отец единственной дочери Анастасии). После расставания с Вдовиным у Анастасии начался период «быстрых романов», каждого нового кавалера она называла «тем самым идеальным мужчиной». Это были бизнесмен из Владивостока Бахтияр Салимов, загадочный мужчина из ИТ-сферы по имени Олег, банщик Сергей Кузнецов, кондитер Дмитрий Дюран. Но ни с кем из них до брака дело так и не дошло.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Анастасия Волочкова Отношения Свадьба Балерина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Рекомендуем