Анастасия Волочкова собралась замуж: есть три кандидата

У Анастасии Волочковой было достаточно ухажеров, но ни с одним до свадьбы дело так и не дошло Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

50-летняя прима Анастасия Волочкова, всегда мечтавшая о сильном и статусном спутнике жизни, перешла от слов к делу. Танцовщица отправилась искать личное счастье на телевидение и согласилась на участие в реалити-шоу, а в результате сыграла свадьбу.

Суть телевизионного эксперимента заключается в том, что абсолютно незнакомые мужчина и женщина официально играют свадьбу, после чего начинают жить вместе. Им дается время, чтобы притереться друг к другу и проверить, способна ли вспыхнуть реальная искра между чужими людьми.

Балерине свои руку и сердце предложили сразу три колоритных кавалера, каждый из которых зашел с козырей, пытаясь растопить сердце Анастасии.

На роль мужа звезды претендовали:

рисковый бизнесмен из Северобайкальска, обожающий экстремальный отдых;

творческий парень с Урала — музыкант, продвигающий в массы родную русскую культуру;

зажиточный фермер из Ленинградской области, заработавший состояние на выращивании клубники.

Свидания кавалеры организовали под стать запросам примы: один решил добавить адреналина, затащил балерину в глухую чащу и устроил заезд на багги. Второй сделал ставку на традиционный русский релакс: пригласил Волочкову в баню, где устроил ритуал с медовым массажем. Третий же организовал для артистки знаменитую «ванну Клеопатры», наполнив ее теплым молоком, свежей клубникой и охапками розовых лепестков.

Сама Анастасия с первых минут шоу осадила женихов, честно предупредив, что стандартными романтическими банальностями ее сердце не растопить. По мнению Волочковой, ее будущий спутник обязан дотянуться до ее уровня.

— Я — сильная женщина, и давайте будем честны: встретить мужчину равного масштаба — задача не из легких, — цитируют Волочкову наши коллеги из издания «СтарХит». — Почти все мои бывшие после расставания признавались: «После тебя невозможно найти другую. Ты задала такую планку, что остальные просто меркнут». Поэтому, когда меня спрашивают, почему я одна, я лишь улыбаюсь.

Идеальный портрет своего потенциального мужа Волочкова видит четко: это должен быть статный, привлекательный и сильный духом мужчина, причем желательно моложе нее. Главное условие — избранник обязан боготворить Анастасию и безропотно принимать ее публичный образ жизни, бесконечные репетиции и гастроли.

— Фразы в духе «садись дома на диван» со мной не пройдут. Это просто не мой путь, — отметила Анастасия.

Романтика в понимании примы обязана быть ослепительной: Волочкова привыкла к грандиозным поступкам и планку опускать не планирует.

Требования к ухаживаниям и бюджету у артистки поистине царские. Звезде жизненно необходимы белоснежные яхты, роскошные кареты и абсолютная элегантность во всём. К тому же потенциальный избранник должен без лишних слов спонсировать ее масштабные танцевальные шоу и оплачивать VIP-туры на Мальдивские острова.

Впрочем, купить любовь Анастасии одними лишь деньгами не получится. Роскошный образ жизни давно стал для нее обыденностью, поэтому в будущем муже балерина хочет видеть не просто тугой кошелек, но и глубокий внутренний мир.

— Меня не удивить частными самолетами, яхтами или бриллиантами. Я всё это видела и, не буду скрывать, люблю роскошь. Но миллионы часто маскируют абсолютную душевную пустоту, — подчеркнула Анастасия.

Личная жизнь Анастасии Волочковой — это бесконечный сериал из громких романов, королевских подарков, судебных разборок и вереницы кавалеров. Несмотря на то, что балерина регулярно устраивает пышные свадебные фотосессии, официально в ЗАГСе она не была расписана ни разу в жизни.