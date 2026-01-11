Бросил одну в Америке и изменил в Новый год. История любви популярных блогеров Лизы Барашик и Саши Теслонда

Лиза и Саша — юные и тогда еще счастливые Источник: teslond / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

Популярный блогер Лиза Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко) заявила о расставании с мужем Сашей Теслондом (настоящее имя — Александр Попов) спустя два года брака. Причиной, по словам Лизы, стала измена парня.

«Это помогло мне наконец-то снять розовые очки. К сожалению, я не могу просто написать, что „мы не сошлись характерами“, потому что это далеко не так», — написала Лиза.

MSK1.RU рассказывает, чем известна пара блогеров, за отношениями которых следили миллионы подписчиков в социальных сетях.

Кто они такие

Елизавета Гритченко родилась 30 ноября 2002 года в Москве. В школьные годы она занималась в театральной студии «Современник».

«Я из богатой семьи, поэтому и ребенком была очень избалованным. В сад не ходила, меня отдавали в специальные группы развития, где мы учили английский, что-то лепили из глины, ходили на растяжку и даже общались с психологами. Дворового детства у меня не было, а первые друзья появились только в школе», — рассказывала о своем детстве изданию SRSLY Гритченко.

В 16 лет, когда Лизе подарили первый iPhone, она завела свой блог в Instagram*. Начинания девушки поддерживал ее первый молодой человек, и уже спустя полгода на Гритченко были подписаны десятки тысяч человек. Закрепила успех волна популярности TikTok в 2020 году: поначалу Лиза снимала юмористические ролики, а затем всё большую часть контента стал занимать лайфстайл. Блогер делилась жизненными историями, во многих из которых подписчики узнавали себя. Нередки были видео из путешествий.

Блог Лиза Барашик завела, когда ей было 16 лет. Сейчас она фешен-инфлюэнсер с миллионной аудиторией Источник: barrashik / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В 2024 году девушка стала пробовать себя в фешен-индустрии. Блог Лизы Барашик рос и ширился, а ее стиль стали замечать крупные бренды: Miu Miu, Prada и другие. В России Лизу поддерживали стилисты Александр Рогов и Виктория Салават. Сейчас у девушки полмиллиона подписчиков в Instagram* и 3,3 миллиона — в TikTok.

Что касается Александра Попова, то он родился 19 апреля 2004 года в Калининграде. Там же прошло детство звезды интернета. Родители Саши развелись, когда ему было три года, и до 10 лет его воспитывала бабушка. Блогер признавался, что именно с ней у него лучше всего сложились отношения в семье.

«Папа ушел [из семьи] и со мной поддерживал связь. Он был из тех отцов, которые раз в месяц подарят два банана, сводят мороженое поесть. У меня к нему какой-то привязанности нет. Усложнилось всё, когда мне исполнилось четырнадцать: мама стала грузить меня проблемами с алиментами, а папа говорил плохо про маму», — вспоминал Теслонд.

Детство Александра было совсем не таким, как у Лизы Источник: teslond / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Будучи школьником, Саша начал вести блог, рассказывая о буллинге и подростковых комплексах. Как и в случае с Лизой, основными платформами для развития у него стали Instagram* и TikTok. Со временем контент Саши трансформировался в лайфстайл: в своем блоге парень рассказывал об уходе за проблемной кожей и эмоциональном здоровье. Развивался и блог Теслонда на YouTube, львиная доля роликов на канале посвящена путешествиям.

В 2025 году Теслонд решил попробовать себя в роли диджея и выступил с сетом на фестивале, который организовывал благотворительный фонд «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Сейчас на Сашу подписано более полумиллиона подписчиков в Instagram*, более двух миллионов — в TikTok, 347 тысяч — в YouTube.

Как и Лиза Барашик, Саша Теслонд обрел популярность благодаря TikTok Источник: teslond / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Летал к ней в Москву, сбегая с уроков

Познакомилась пара в социальных сетях. На тот момент Саша уже был крупным блогером, а Лиза только набирала аудиторию. Общение завязалось не сразу, но девушке удалось добиться встречи с Теслондом, когда тот приехал в Москву.

«Мы практически каждый вечер созванивались по видеосвязи, обсуждали наших друзей, какие-то инфоповоды. А потом Лиза меня позвала на свой день рождения, и я приехал. Ну и тогда я уже понял, что мне она нравится, сначала выжидал чего-то, не говорил, решился через месяц-полтора», — признавался Саша.

Лиза признавалась, что не хотела отношений на расстоянии, но пара всё же решилась попробовать. В то время Саша еще учился в школе в Калининграде, но каждые две недели старался приезжать к возлюбленной в Москву. Для этого юноше приходилось сбегать с последнего урока по пятницам. В середине 2021 года они сообщили родным и подписчикам о том, что встречаются.

В сентябре того же года Лиза перебралась в Калининград, и пара принялась обустраивать совместный быт. По словам девушки, первые месяцы ей было тяжело адаптироваться к жизни в новом городе, утешала лишь мысль о скором возвращении в столицу. В то время Саша готовился к поступлению во Францию, и в Москве возможностей для этого было больше.

В школьные годы Саша сбегал с уроков, чтобы успеть на рейс Калининград — Москва и увидеться с любимой Источник: барашик / YouTube

Выучила ради него французский

В сентябре 2022 года Саша уехал учиться в Париж. На протяжении нескольких месяцев Лиза пыталась оформить визу во Францию, в ней девушке отказали три раза. На оформление документов, по словам блогерши, она потратила около миллиона рублей. Как признавалась пара, в тот период их отношения были на грани: сказывалось расстояние.

«Путем переговоров мы стали выяснить, что конкретно нас не устраивает в ситуации и как мы можем ее изменить. Долго говорили, искали все позитивные и негативные стороны и сумели прийти к консенсусу, за что я очень благодарен Лизе», — признавался Теслонд в интервью каналу «Вписка».

Ради того, чтобы воссоединиться с любимым, Лиза выучила французский и сдала экзамены. Летом 2023 года Саша вернулся в Россию, и в сентябре пара расписалась в ЗАГСе. Пара не скрывала, что хоть брак они заключили и по любви, но сделано это было в первую очередь для переезда во Францию.

Ради отношений с Сашей Лиза выучила французский и сдала экзамены Источник: барашик лизок @barrashik / T.me

Впоследствии Теслонд всё же вернулся в Россию. По его словам, эмоциональные и финансовые сложности жизни на два дома — в России и во Франции — истощали его. При этом Лиза уверяла, что не настаивала на возвращении Саши в Москву, мол, это было его решение.

«Уровень чуть-чуть выше среднего в Париже обходится в 600–700 тысяч рублей в месяц», — признавался Теслонд в интервью каналу «Вписка».

Как отмечал молодой человек, много денег у него уходило на оплату жилья. Кроме того, тиктокер не экономил за границей: он регулярно ходил в рестораны и на концерты в Париже.

Саша Теслонд вернулся в Россию, поскольку жизнь за рубежом оказалась сложной и эмоционально, и материально Источник: teslond / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Как рассказывала Лиза, у нее диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и Саша помогал ей преодолевать сложности, связанные с диагнозом.

«У меня сейчас много проблем с ментальным здоровьем, и Саша к этому очень ровно относится, спокойно — я поражаюсь, не видела людей с такими стальными нервами. И, наконец, Саша очень позитивный, оптимистичный, этот его настрой очень помогает», — делилась Лиза.

Пара часто путешествовала и публиковала совместные ролики. Со временем у блогеров появился питомец — такса по кличке Марс. В сентябре 2025 года пес стал жертвой «черной передержки» в подмосковном Чехове. В зоогостинице DogTown, которой доверяли многие знаменитости, животных истязали и не кормили. Впоследствии многим питомцам потребовалась помощь кинологов, настолько хвостатые были запуганы.

В 2023 году пара завела таксу по кличке Марс Источник: барашик лизок @barrashik / T.me

Бросил одну в Америке и изменил в Новый год

В декабре 2025 года Лиза и Саша отправились в США. В Нью-Йорке пара отметила Рождество: вечер прошел в элитном отеле Plaza, где снимали фильм «Один дома». Блогеры делились совместными видео, и казалось, что в их отношениях царит идиллия. Но уже 3 января девушка опубликовала эмоциональный пост, в котором сообщила, что муж ей изменил.

«29 декабря Саша оставил меня в Америке и улетел в Москву, сказав, что очень сильно запутался в себе и хочет побыть один. В новогоднюю ночь я написала Саше, что очень его люблю и верю в то, что он справится со всеми трудностями <…> На что Саша сказал мне, что он меня тоже очень сильно любит и „дышать без меня не может“. Только что я узнала, что он мне изменил спустя 3 часа после этого сообщения», — признавалась Лиза в своем телеграм-канале.

Рождество пара встречала в Нью-Йорке, в отеле Plaza, где проходили съемки фильма «Один дома» Источник: барашик лизок @barrashik / T.me

Для многих подписчиков блогеров новость об измене стала шоком. Не все смогли смириться с расставанием пары, которую считали эталоном отношений. Почти сразу же в Сети началась травля молодого человека: под публикациями Теслонда стали оставлять негативные комментарии и угрожать его семье. Сама Лиза просила подписчиков не вмешиваться в их отношения и не причинять страдания Саше.

«Мне реально страшно за Сашу и близких, пожалуйста, остановитесь и не творите бред, хотя бы уважая мои чувства», — обратилась она к фолловерам.

Позже и сам Теслонд вышел на связь: он опубликовал сообщение, адресованное экс-возлюбленной. В нем он заявил, что «хотел бы никогда не знать» Лизу.

«Тебе, видимо, было легче уничтожить меня, чем отпустить, в этом и наша проблема, ты меня душила, а я брыкался. Но не переживай, я буду жить и буду сиять со временем, обязательно, как минимум тебе назло!» — написал он в своем телеграм-канале.