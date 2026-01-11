Бросил одну в Америке и изменил в Новый год. История любви популярных блогеров Лизы Барашик и Саши Теслонда

Популярный блогер Лиза Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко) заявила о расставании с мужем Сашей Теслондом (настоящее имя — Александр Попов) спустя два года брака. Причиной, по словам Лизы, стала измена парня.
«Это помогло мне наконец-то снять розовые очки. К сожалению, я не могу просто написать, что „мы не сошлись характерами“, потому что это далеко не так», — написала Лиза.
MSK1.RU рассказывает, чем известна пара блогеров, за отношениями которых следили миллионы подписчиков в социальных сетях.
Кто они такие
Елизавета Гритченко родилась 30 ноября 2002 года в Москве. В школьные годы она занималась в театральной студии «Современник».
«Я из богатой семьи, поэтому и ребенком была очень избалованным. В сад не ходила, меня отдавали в специальные группы развития, где мы учили английский, что-то лепили из глины, ходили на растяжку и даже общались с психологами. Дворового детства у меня не было, а первые друзья появились только в школе», — рассказывала о своем детстве изданию SRSLY Гритченко.
В 16 лет, когда Лизе подарили первый iPhone, она завела свой блог в Instagram*. Начинания девушки поддерживал ее первый молодой человек, и уже спустя полгода на Гритченко были подписаны десятки тысяч человек. Закрепила успех волна популярности TikTok в 2020 году: поначалу Лиза снимала юмористические ролики, а затем всё большую часть контента стал занимать лайфстайл. Блогер делилась жизненными историями, во многих из которых подписчики узнавали себя. Нередки были видео из путешествий.
В 2024 году девушка стала пробовать себя в фешен-индустрии. Блог Лизы Барашик рос и ширился, а ее стиль стали замечать крупные бренды: Miu Miu, Prada и другие. В России Лизу поддерживали стилисты Александр Рогов и Виктория Салават. Сейчас у девушки полмиллиона подписчиков в Instagram* и 3,3 миллиона — в TikTok.
Что касается Александра Попова, то он родился 19 апреля 2004 года в Калининграде. Там же прошло детство звезды интернета. Родители Саши развелись, когда ему было три года, и до 10 лет его воспитывала бабушка. Блогер признавался, что именно с ней у него лучше всего сложились отношения в семье.
«Папа ушел [из семьи] и со мной поддерживал связь. Он был из тех отцов, которые раз в месяц подарят два банана, сводят мороженое поесть. У меня к нему какой-то привязанности нет. Усложнилось всё, когда мне исполнилось четырнадцать: мама стала грузить меня проблемами с алиментами, а папа говорил плохо про маму», — вспоминал Теслонд.
Будучи школьником, Саша начал вести блог, рассказывая о буллинге и подростковых комплексах. Как и в случае с Лизой, основными платформами для развития у него стали Instagram* и TikTok. Со временем контент Саши трансформировался в лайфстайл: в своем блоге парень рассказывал об уходе за проблемной кожей и эмоциональном здоровье. Развивался и блог Теслонда на YouTube, львиная доля роликов на канале посвящена путешествиям.
В 2025 году Теслонд решил попробовать себя в роли диджея и выступил с сетом на фестивале, который организовывал благотворительный фонд «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Сейчас на Сашу подписано более полумиллиона подписчиков в Instagram*, более двух миллионов — в TikTok, 347 тысяч — в YouTube.
Летал к ней в Москву, сбегая с уроков
Познакомилась пара в социальных сетях. На тот момент Саша уже был крупным блогером, а Лиза только набирала аудиторию. Общение завязалось не сразу, но девушке удалось добиться встречи с Теслондом, когда тот приехал в Москву.
«Мы практически каждый вечер созванивались по видеосвязи, обсуждали наших друзей, какие-то инфоповоды. А потом Лиза меня позвала на свой день рождения, и я приехал. Ну и тогда я уже понял, что мне она нравится, сначала выжидал чего-то, не говорил, решился через месяц-полтора», — признавался Саша.
Лиза признавалась, что не хотела отношений на расстоянии, но пара всё же решилась попробовать. В то время Саша еще учился в школе в Калининграде, но каждые две недели старался приезжать к возлюбленной в Москву. Для этого юноше приходилось сбегать с последнего урока по пятницам. В середине 2021 года они сообщили родным и подписчикам о том, что встречаются.
В сентябре того же года Лиза перебралась в Калининград, и пара принялась обустраивать совместный быт. По словам девушки, первые месяцы ей было тяжело адаптироваться к жизни в новом городе, утешала лишь мысль о скором возвращении в столицу. В то время Саша готовился к поступлению во Францию, и в Москве возможностей для этого было больше.
Выучила ради него французский
В сентябре 2022 года Саша уехал учиться в Париж. На протяжении нескольких месяцев Лиза пыталась оформить визу во Францию, в ней девушке отказали три раза. На оформление документов, по словам блогерши, она потратила около миллиона рублей. Как признавалась пара, в тот период их отношения были на грани: сказывалось расстояние.
«Путем переговоров мы стали выяснить, что конкретно нас не устраивает в ситуации и как мы можем ее изменить. Долго говорили, искали все позитивные и негативные стороны и сумели прийти к консенсусу, за что я очень благодарен Лизе», — признавался Теслонд в интервью каналу «Вписка».
Ради того, чтобы воссоединиться с любимым, Лиза выучила французский и сдала экзамены. Летом 2023 года Саша вернулся в Россию, и в сентябре пара расписалась в ЗАГСе. Пара не скрывала, что хоть брак они заключили и по любви, но сделано это было в первую очередь для переезда во Францию.
Впоследствии Теслонд всё же вернулся в Россию. По его словам, эмоциональные и финансовые сложности жизни на два дома — в России и во Франции — истощали его. При этом Лиза уверяла, что не настаивала на возвращении Саши в Москву, мол, это было его решение.
«Уровень чуть-чуть выше среднего в Париже обходится в 600–700 тысяч рублей в месяц», — признавался Теслонд в интервью каналу «Вписка».
Как отмечал молодой человек, много денег у него уходило на оплату жилья. Кроме того, тиктокер не экономил за границей: он регулярно ходил в рестораны и на концерты в Париже.
Как рассказывала Лиза, у нее диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и Саша помогал ей преодолевать сложности, связанные с диагнозом.
«У меня сейчас много проблем с ментальным здоровьем, и Саша к этому очень ровно относится, спокойно — я поражаюсь, не видела людей с такими стальными нервами. И, наконец, Саша очень позитивный, оптимистичный, этот его настрой очень помогает», — делилась Лиза.
Пара часто путешествовала и публиковала совместные ролики. Со временем у блогеров появился питомец — такса по кличке Марс. В сентябре 2025 года пес стал жертвой «черной передержки» в подмосковном Чехове. В зоогостинице DogTown, которой доверяли многие знаменитости, животных истязали и не кормили. Впоследствии многим питомцам потребовалась помощь кинологов, настолько хвостатые были запуганы.
Бросил одну в Америке и изменил в Новый год
В декабре 2025 года Лиза и Саша отправились в США. В Нью-Йорке пара отметила Рождество: вечер прошел в элитном отеле Plaza, где снимали фильм «Один дома». Блогеры делились совместными видео, и казалось, что в их отношениях царит идиллия. Но уже 3 января девушка опубликовала эмоциональный пост, в котором сообщила, что муж ей изменил.
«29 декабря Саша оставил меня в Америке и улетел в Москву, сказав, что очень сильно запутался в себе и хочет побыть один. В новогоднюю ночь я написала Саше, что очень его люблю и верю в то, что он справится со всеми трудностями <…> На что Саша сказал мне, что он меня тоже очень сильно любит и „дышать без меня не может“. Только что я узнала, что он мне изменил спустя 3 часа после этого сообщения», — признавалась Лиза в своем телеграм-канале.
Для многих подписчиков блогеров новость об измене стала шоком. Не все смогли смириться с расставанием пары, которую считали эталоном отношений. Почти сразу же в Сети началась травля молодого человека: под публикациями Теслонда стали оставлять негативные комментарии и угрожать его семье. Сама Лиза просила подписчиков не вмешиваться в их отношения и не причинять страдания Саше.
«Мне реально страшно за Сашу и близких, пожалуйста, остановитесь и не творите бред, хотя бы уважая мои чувства», — обратилась она к фолловерам.
Позже и сам Теслонд вышел на связь: он опубликовал сообщение, адресованное экс-возлюбленной. В нем он заявил, что «хотел бы никогда не знать» Лизу.
«Тебе, видимо, было легче уничтожить меня, чем отпустить, в этом и наша проблема, ты меня душила, а я брыкался. Но не переживай, я буду жить и буду сиять со временем, обязательно, как минимум тебе назло!» — написал он в своем телеграм-канале.
* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
Ранее мы рассказывали о самых громких разводах 2025 года. Почитайте также, как живут и о чем говорят Полина Диброва и Роман Товстик после ухода из семей.