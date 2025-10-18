«Я стараюсь быть порядочным»: романы Сергея Безрукова, о которых не говорят

За маской всегда собранного актера, который с легкостью цитирует стихи в интервью, скрывается совсем не простой человек Источник: s_bezrukov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чьи только судьбы не передал на экране и сцене Сергей Безруков. Не за горами тот час, когда ему некого будет играть. Но если его герои распахивают перед зрителями свои сердца и души, то сам актер предпочитает прятать свою жизнь от лишних глаз за семью печатями. Оказывается, актеру действительно было что скрывать.

«Девочки обращали на меня внимание»

Сергей Безруков рос в полной любящей семье, где были строгие консервативные взгляды. Папа был актером МХАТа, мама — домохозяйка. И с самого детства родители прививали маленькому Сереже, что, когда он вырастет, у него должно быть точно так же.

— У ребенка обязательно должна быть семья, он должен знать, каково это — иметь маму и папу, свой дом, быть любимым, — закрепилось в сознании Сергея.

Однако скромником, который мечтает лишь об одной-единственной на всю жизнь, Безрукова нельзя было назвать. Несмотря на то что Сергей был низенький и щупленький, завоевывать внимание девочек ему это не мешало, и пока другие еще играли в мяч, он уже вовсю учился целоваться.

— Да, у меня были романы. Была бешеная любовь к девочке Кате в Лыскове Нижегородской губернии: до восьмого класса я приезжал туда на всё лето к бабушке. Это было нечто! Я долго ухаживал, писал записки, лет в девять первый раз поцеловал ее… — признаётся Безруков.

Пока в деревне его ждала Катя, в школе Безруков также не терял времени даром. Он собрал в себе полный комплект идеального парня, перед ухаживаниями которого сложно устоять: играл на гитаре, хорошо рисовал, мог наизусть читать стихи о любви и при этом хорошо учился.

— Я всегда был обаятельным, веселым и заводным. Девчонки обращали на меня внимание. Но романы заводили с теми, кто постарше и повыше, — рассказал о своих юношеских предпочтениях Сергей.

После школы он поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Олегу Табакову. Учеба давалась ему легко, и уже на первом курсе он играл в постановках в главных ролях, а после окончания единственный на курсе получил красный диплом и приглашение работать в «Табакерке» в придачу.

Со всё увеличивающейся популярностью росло и количество романов Сергея. Как отмечает актер, он нередко влюблялся в уже занятых, но если чувства охватывали, противиться им он не мог.

— У меня бывают романы с женщинами, о которых не говорят, которые замужем… Нельзя, нельзя подставлять дам! Я стараюсь быть порядочным. Мои отношения длятся самое большее года два. Потом я увлекаюсь другой. Наверное, это моя беда. Весы вечно в поиске, — оправдывался Сергей.

«Не понимал, что происходит»

Череда поисков всё же закончилась, правда временно, когда Безруков встретил свою первую жену — Ирину Бахтуру. Актер впервые увидел ее в самолете во время полета на съемки второй части «Крестоносца» (12+). Для Сергея это была любовь с первого взгляда. Его не испугала ни разница в возрасте (Ирина на восемь лет старше его), ни то, что актриса уже много лет замужем и воспитывает сына.

Во время разговора выяснилось, что Ирина летит на съемки того же фильма, в котором участвует и Сергей. Однако на площадке он не проявлял к ней интереса. Только в последний день он передал ей короткую записку с одним словом: «Жду».

Ирина пришла, а потом еще раз и еще. В какой-то момент их страстный роман перерос в нечто серьезное. Бахтура подала на развод и вместе с сыном переехала к Сергею. В 2000 году пара поженилась и начала задумываться о детях, без которых актер не представлял брак.

— Для меня это вопрос решенный. Дети должны быть. Деревьев я на даче у родителей весной насажаю, сейчас дом воздвигаю. Мы с Иришей изначально, делая ремонт, спланировали большую детскую. Пока там живет Иришкин сын, а потом и другие дети появятся, — делился планами воодушевленный актер.

Шли годы, а мечты о малыше оставались мечтами. Пара пыталась завести ребенка сама, сдавала анализы и делала ЭКО, но ничего не помогало. Безруков терял всякую надежду и всё больше отдалялся от жены.

— Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит: здоровые люди, и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ, — признавался Сергей.

Ирина изо всех сил старалась быть идеальной, чтобы компенсировать невозможность родить любимому ребенка. Она всё меньше уделяла время карьере и всё больше посвящала себя заботе о муже и созданию домашнего уюта.

— Я была идеальной женой! И я не скромничаю. Всегда отутюженный костюм, рубашка к рубашке, ботиночки начищены. Он никогда не был голодным, — говорила Ирина.

Однако, несмотря на все старания, чувства Сергея постепенно начали остывать, и он отправился искать отдушину в другой женщине.

«Не хотелось бы особо афишировать»

В 2005 году на съемках сериала «Есенин» (18+) Сергей познакомился с актрисой Кристиной Смирновой. Это была совсем не вспышка мимолетной страсти: актер приходил втайне к ней как минимум пять лет. В 2008-м у них родилась дочь Александра, а через три года сын Иван.

Сергей старательно скрывал своих внебрачных детей, и неизвестно, решился бы когда-то рассказать о них. Правда вскрылась во время интервью с его отцом.

— Иван Сергеевич и Александра Сергеевна: голубоглазые, красоты просто фантастической. Я дедушка, и я их обожаю, — радостно сообщил Виталий Безруков.

Сначала все подумали, что счастливый дедушка рассказывает о совместных детях Ирины и Сергея, и только увидев, что Безрукова от новостей о детях не похожа на самую счастливую женщину, поняли, что мужчина в интервью рассказал лишнего.

Только в 2016 году, после долгих споров и попыток убедить всех, что это какая-то ошибка, Безруков признался, что у него действительно есть внебрачные дети.

— Я их люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать — только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей, — попытался объяснить свое поведение Сергей.

Сейчас дети Безрукова вместе с мамой живут в Великобритании в доме их отчима, но, по словам Сергея, даже после переезда они продолжают общаться.

«Что я должна сделать? Приковать его наручниками?»

Внешне семья Безруковых выглядела сплоченной и счастливой, несмотря на слухи о внебрачных детях и изменах. Однако, как оказалось, это было лишь иллюзией. Развод был лишь вопросом времени.

В 2015 году на съемках фильма «Млечный путь» (12+) Сергей встретил режиссера Анну Матисон и потерял голову. Ради новой возлюбленной он развелся в этом же году.

— Если молодой мужчина вдруг понял, что в другом месте его сердце. Что я должна сделать? Приковать его наручниками? И как бы мне ни было больно, я просто могу это понять, — комментировала расставание Ирина.

Спустя год Сергей и Анна сыграли тайную свадьбу. Через несколько месяцев появился их первенец — дочка Мария, в 2018 году родился сын Степан, а в 2021-м — Василий. Сергей не может нарадоваться, что теперь у него есть своя большая любящая семья, о которой он мечтал.