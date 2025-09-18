Самая скрытная пара шоу-бизнеса: история любви Аиды Гарифуллиной и Алексея Воробьева

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина перестали скрывать отношения Источник: mr.alexsparrow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фоне кризиса семейных отношений, который наперебой демонстрируют фигуранты отечественного шоу-бизнеса, пара Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной выглядит этаким островком стабильности. По крайней мере, потому, что их браку нет и полугода. Впрочем, благодаря именно небольшому пробегу они стали желанными гостями на крупных, в том числе международных, мероприятиях. Например, на «Интервидении-2025», где Воробьев и Гарифуллина стали ведущими. А что, лица в семейном плане незамыленные, скандалов не устраивают — самое то, чтобы представить страну на интернациональном уровне. Но что известно об их отношениях?

Чаровница с прекрасным голосом

Личная жизнь красавчика Алексея Воробьева всегда была объектом пристального внимания фанаток. Правда, сердца влюбленных поклонниц этой весной разбились вдребезги: артист женился. Не было ни громкой церемонии, ни ажиотажа, ни звездных гостей. Свадьба прошла тихо и скромно, просто роспись, и ничего больше. Совсем не в духе шоу-бизнеса, но, видимо, Алексей придерживается старого как мир принципа: «Счастье любит тишину».

Сердце завидного холостяка украла оперная певица Аида Гарифуллина. Она заворожила Алексея красотой своего голоса. Вспышка, буря, безумие — всё это произошло между ними на съемках третьего сезона шоу «Фантастика» (12+), в котором оба принимали участие.

О личной жизни Аиды известно немного. Замужем официально не была, но встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. В 2016 году родила дочь Оливию, но имя отца не раскрыла. Пока Гарифуллина отмалчивается, многие уверены: девочка — от Марата. Такие предположения возникли, потому что во время их бурного романа Аида внезапно сменила облегающие вещи на объемные платья, скрывающие живот.

Спустя время пара рассталась. Ходят слухи, что причиной разрыва стало расстояние: Аида улетела на гастроли в Вену, а Марат остался в Москве. С момента разрыва с Сафиным личная жизнь Гарифуллиной перешла в статус «секретно» вплоть до весны этого года, когда она вышла замуж за Алексея Воробьева.

В Сети Аида больше делится своими творческими достижениями. В 2012 году Гарифуллина записала совместный трек с рэпером Тимати под названием «Fantasy», в 2017 году она сыграла главную роль во французском фильме-опере «Снегурочка» (12+). В этом же году получила номинацию американской премии «Грэмми».

В 2020 году состоялся дебют Аиды в Большом театре, где она пела в опере «Садко» (6+) Николая Римского-Корсакова. Партия Волховы принесла ей номинацию на национальную театральную премию «Золотая Маска». В 2022 году ее пригласили в российское телевизионное шоу «Аватар» (16+) в качестве члена жюри. Но из-за плотного рабочего графика она покинула проект после шести выпусков.

Сейчас Аида продолжает творческую карьеру. В 2023–2024 годах она практически не пела в оперных театральных постановках России и Европы, но выступала сольно. Судя по ее последним публикациям на страничке в социальной сети, недавно звезда выступала в Лондоне.

Весной 2025 года фокус внимания с карьеры певицы вновь сместился на личную жизнь, после того как она всё чаще стала появляться в компании Алексея Воробьева.

Главный ловелас страны

Долгое время Алексей Воробьев считался чуть ли не главным ловеласом российского шоу-бизнеса. Среди его звездных пассий была певица Виктория Дайнеко, актрисы Оксана Акиньшина и Анна Чиповская. Артист поразбивал сердца первых красавиц.

В 2007 году, еще во время учебы в школе-студии МХАТ, он познакомился с Анной Чиповской. Это был самый первый громкий роман в любовной истории Воробьева. Тогда он сделал всё, чтобы добиться расположения Чиповской, которая была мечтой многих однокурсников Алексея. Но их роман не был долгим, вскоре они расстались по инициативе Алексея, который разочаровался, оставшись без поддержки возлюбленной во время болезни.

Одиноким артист оставался недолго. Уже в 2010 году ему стали приписывать отношения с фигуристкой Татьяной Навкой. Они встретились на телешоу «Лед и пламень» (12+) и совсем скоро в Сети расползлись слухи об их романе. Сам Воробьев подогревал интерес к этой теме, рассказывая журналистам, что Татьяна выглядит как женщина его мечты. Однако как только завершился проект, пара прекратила общение.

Следующей местечко в сердце Воробьева заняла актриса Оксана Акиньшина. Чувства вспыхнули на съемках фильма «Самоубийцы» (16+). Стремительный роман закрутился внезапно, пара быстро съехалась. Всё шло хорошо до поездки на конкурс «Евровидение», куда Воробьев отправился один. Тогда Акиньшина решила расстаться с Алексеем и съехала с квартиры, где они жили вместе.

В 2012 году судьба свела Воробьева с певицей Викторией Дайнеко, и, несмотря на особую химию, которую подмечали поклонники, общую любовь к музыке и горящие глаза, Воробьев разорвал отношения с певицей. После их расставания в Сети стали ходить слухи, что Виктория слишком давила на Алексея, поэтому он принял решение разойтись.

С того момента в личной жизни Воробьева ничего не менялось, он продолжал сохранять статус завидного холостяка. Более того, артист даже пытался найти себе пассию в шоу «Холостяк» (18+) на ТНТ, однако эксперимент не увенчался успехом. И только весной этого года всё изменилось, ведь сердце Воробьева покорила оперная певица Аида Гарифуллина.

Тайная свадьба

О связи Воробьева и Гарифуллиной никто не догадывался. Влюбленные тщательно скрывали свои чувства. О том, что между ними пробежала искра, стало понятно только после новостей о свадьбе. Однако еще до заключения брака их подлавливали вместе на улице, в кафе и даже в Вене.

Аида и Алексей — настоящие партизаны: столько молчать и не подавать виду! Их выдержке можно только позавидовать. Говорят, что Воробьев сразу понял, что Аида — его человек, поэтому предложение руки и сердца она получила очень скоро.

О том, что Воробьев больше не свободен, общественность узнала только летом 2025 года, когда возлюбленные начали появляться вместе на светских мероприятиях и красных дорожках. Тайная свадьба прошла в апреле в Грибоедовском дворце бракосочетаний. С этого момента знаменитости стали чаще появляться вместе на публике, ходить на светские мероприятия и красные дорожки.

В передаче «Ты не поверишь» (18+) на канале НТВ певец подтвердил свой статус женатого мужчины и признался, что безумно любит свою жену. Воробьев говорит, что она главный приоритет в его жизни и желания Аиды для него превыше всего. Свою избранницу он сравнивает с драгоценностью, которую хочется прятать и бережно хранить.