«Я нормальный русский мужик»: Дмитрий Тарасов третий раз попадает в скандал с изменой — почему ему больше не верят

Дмитрий Тарасов теперь полузащитник уже не футбольных ворот, а своего семейного счастья Источник: tarasov23 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мире российского шоу-бизнеса шоумену стать спортсменом сложно, а футболисту перейти в разряд постоянных героев светской хроники — раз плюнуть. Яркий пример — Дмитрий Тарасов. Слухи о скандалах, судебных разбирательствах с бывшими женами и изменах давно затмили его профессиональные достижения. Сам Дмитрий уже устал оправдываться за новые обвинения в неверности и утверждает, что он примерный семьянин. Однако его бывшие жены не согласны с этим мнением. И у них есть на то причины.

Источник: Городские медиа

Оксана Пономаренко

Со своей первой женой Оксаной Пономаренко Тарасов познакомился еще до своей известности. Начинающий футболист увидел 20-летнюю девушку на улице и предложил подвезти. В машине они разговорились, и Дмитрий, чтобы добыть номер Пономаренко и продолжить знакомство, пошел на хитрость. Он попросил Оксану позвонить на его телефон, который он не может найти. Миссия была выполнена без сучка и задоринки.

Источник: taras2686 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2008 году Дмитрий и Оксана поженились, а еще через год у них родилась дочка Ангелина. Пономаренко, которая до замужества профессионально занималась гимнастикой и получила звание мастера спорта, оставила карьеру, стала заботливой матерью и хранительницей домашнего очага.

У Тарасова, в отличие от жены, в это время популярность и заработок пошли в гору. В 2010-м он заключил контракт с футбольным клубом «Локомотив», начал ходить на тусовки и нередко появлялся в компании обворожительных девушек — одной из них оказалась Ольга Бузова.

В 2011 году Оксана случайно увидела фотографию Дмитрия, целующегося с Ольгой в караоке. Тарасов отнекивался и пытался перевести всё в шутку, мол, они поцеловались на спор и это ничего не значит. Но Пономаренко в отмазки не поверила и подала на развод.

Тихо и мирно пара расстаться не смогла. Тарасов не спешил видеться с дочерью, а Оксана долгое время через суд добивалась выплат алиментов. Дело доходило до ареста банковских счетов Дмитрия и запрета на выезд за границу. К середине 2019 года сумма задолженности составила около 15 миллионов рублей. Тарасов обвинял бывшую жену в меркантильности и пытался уменьшить сумму выплат, ссылаясь на то, что его доход не такой, как прежде, дети от новой жены тоже требуют затрат, да и Ангелине он на самом деле до этого отдавал деньги, и немалые.

Последнее время Ангелина проводит время не только с мамой, но до радостных семейных снимков с отцом пока дело не дошло Источник: taras2686 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Бывшая жена — это человек, который любит деньги. Я так предполагаю. Она ни разу не работала, мы нехорошо расстались. Я видел переписки, там всё было продумано, люди понимали мою зарплату. Как она вообще может в мою сторону раскрывать свой рот, если за всё это время около 40 миллионов она от меня получила, — негодовал футболит.

Оксана, в свою очередь, после судебных разбирательств и хейта со стороны бывшего мужа вынесла главный вердикт всем счастливым отношениям.

— Не выходите замуж и не женитесь на первом встречном, думайте головой! — дала главный совет Пономаренко всем будущим молодоженам.

Ольга Бузова

Не прошло и года после развода Тарасова и Пономаренко, как он снова женился. Под венец Дмитрий пошел под ручку с предполагаемой разлучницей — Ольгой Бузовой. Звезда «Дома-2» (16+) сияла от счастья, заваливала поклонников совместными фотографиями с Тарасовым и умилялась, как те в ответ ласково называют их «тарабузики».

Если два поднятых вверх пальца означают победу, то что же хотели донести до людей Тарасов и Бузова? Источник: buzova86 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако за ширмой идеальной семьи скрывались серьезные проблемы. По словам Ольги, она чувствовала себя не женой, а прислугой.

— Я должна была готовить непременно сама. Я на тот момент между работой имела на сон по 4 часа. Готовила борщ вместо сна. Любовь или клиника? Не знаю, — позже задавалась она вопросом в интервью у Надежды Стрелец.

Кроме претензий касательно домашнего быта, Ольга терпела постоянный контроль и приступы ревности от Тарасова. Малейшее касание другого мужчины к его жене приводило его в бешенство, а если Бузова приходила домой позже назначенного срока — ссоры было не избежать.

— Если он сказал, что я должна быть дома в 11, значит, я буду дома в 11. Если опаздывала на пять минут, то он мог со мной не общаться несколько дней, доводить меня, — признавалась Ольга.

Случаи, когда оба супруга оказывались на кухне, были настолько редкими, что их даже запечатлели на камеру Источник: buzova86 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2016 году Бузова устала от постоянных скандалов и решила развестись. Даже завершая отношения, она надеялась, что это всего лишь временная пауза и муж одумается. Однако оказалось, что мысли Тарасова уже были заняты другой женщиной — Анастасией Костенко. С ней он встречался тайно, пока Бузова не узнала об этом.

— Ему сложно было прийти и сказать: «Олечка, давай поговорим. Я тебя больше не люблю», — сетовала Ольга.

Во время своего второго развода Тарасов снова отнекивался от измен, а в расставании обвинял Бузову, которая якобы не хотела готовить, не хотела детей и была одержима только своей карьерой, а не заботой о любимом муже.

— Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать русскую домашнюю еду дома. 80% времени мы кушали в ресторанах, и, может быть, за 5 лет 2–3 раза я попросил приготовить дома домашнюю еду, потому что мне захотелось. Я думаю, это нормальное желание для мужика, — отвечал на обвинения в абьюзе Тарасов.

Первая супруга Дмитрия после краха его отношений также не осталась в стороне и прокомментировала новости об измене и разводе с Бузовой.

— Когда вы кого-то прощаете, это не значит, что у человека больше нет долгов за произошедшее. Это значит, что его долги вы отписали от себя и передали в коллекторское агентство «КАРМА INC». Верю в это утверждение на 100%, — написала Пономаренко в своих социальных сетях.

Анастасия Костенко

С Анастасией Костенко, которую Бузова называла разлучницей, Тарасов познакомился в компании общих друзей. В 2018 году финалистка «Мисс Россия — 2014» и футболист не только поженились, но и обвенчались. Девушка была стойко уверена, что с ней-то не случится истории, какая произошла с двумя предыдущими женами Тарасова, и они теперь вместе навечно.

Источник: tarasov23 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В этом же году Костенко начала исполнять мечту любимого — собрать собственную футбольную команду из детей. В 2018-м у нее родилась дочка Милана, еще через два — Ева, а следом два сына Алексей и Ярослав.

Анастасия настолько прониклась мыслью, что должна помогать и поддерживать во всем мужа, что во время судебных разборок Тарасова с бывшей женой она тоже подала на алименты, чтобы помочь любимому уменьшить сумму выплат на старшего ребенка.

Тарасов тоже не оставался в долгу. Костенко тяжело переживала постоянные сравнения с Бузовой, масла в огонь подливал факт, что они жили в доме, который когда-то Тарасов строил вместе с бывшей супругой. Чтобы порадовать возлюбленную, Дмитрий продал дом за более чем 200 миллионов и в 2024 году подарил Анастасии особняк уже за 50 миллионов.

Источник: tarasov23 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— А если я подарю тебе новый дом, ты будешь себя чувствовать хозяйкой? Да. Тогда вот. Делай с ним что хочешь, ремонтируй, как хочешь. Только говори, сколько, а всё остальное сама, — вспоминает разговор Дмитрий.

На зло всем хейтерам Анастасия публиковала фотографии со счастливого отдыха, романтичные снимки с любимым, не забывая иногда раскрыть секреты семейной гармонии.

— Секрет идеальных отношений кроется в идеальном отношении к себе, — писала Анастасия.

В словах об уважении и любви поклонники пары засомневались в июле 2025 года. Многодетный отец отправился по делам в Сочи, где познакомился с моделями Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. Казалось бы, незначительное событие, но через некоторое время девушки опубликовали скриншоты, как Тарасов флиртует с ними и просит номера телефонов.

Источник: nataly_svistunova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фотографии переписки быстро разлетелись по Сети, и репутация Тарасова сыграла не в его пользу. Сам Дмитрий нашел себе оправдания и сообщил, что познакомился с девушками случайно на пляже, куда они пришли с ним сфотографироваться. Когда Тарасов узнал, что очаровательные дамы еще и известные блогерши, он рассказал об этом партнерам и те захотели сотрудничать.

— Партнер попросил меня узнать контакт этих девочек, самое простое было — это написать им лично. Я написал, девочки отметили и, заметьте, я общался на «вы». Мы хотели посотрудничать. Но они пошли дальше — захотели хайпа, у них это получилось. Ставим точку. Я очень сильно люблю свою жену, люблю свою семью, дорожу этим. Жена знала о каждом моем передвижении, потому что у нас заведено так в отношениях. Я никому больше не позволю унижать, оскорблять мою жену, детей, спрашивайте с меня, их больше не надо трогать. Иначе будут другие меры. Всем любви! — жестко отреагировал на ситуацию Дмитрий.