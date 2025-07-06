«Скидки за коляску я ему никогда не делала»: россиянка встретила на отдыхе мужчину и уехала к нему в Германию

Евгения счастлива в браке 13 лет Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судьба у Евгении изначально была такой же, как и тысяч других россиянок. Она вышла замуж, развелась, осталась одна с ребенком. Дальше пришлось несладко: работала продавцом, воспитывала в одиночку сына, переезжала из одной съемной квартиры в другую. Не складывались отношения и с мужчинами — 7 лет яркая мать-одиночка не могла найти достойного спутника жизни. Все изменила одна поездка на отдых — в Турцию. Евгения встретила любовь и уехала жить в Германию. MSK1.RU узнал у нее и ее мужа Мурата, как между ними вспыхнули чувства.

Евгения — продавец нижнего белья, также у нее есть блог, в котором она рассказывает о своей жизни, однако за красивыми картинками, где все улыбаются, стоит семья со своими взлетами и падениями. Брак — крепкий, и во многом он держится на желании меняться и сохранять построенное счастье.

«Красивущий и в коляске сидит»

— Я была замужем, развелась и ушла от мужа абсолютно в никуда. И жили мы [с сыном] на съемных квартирах, но каждые два года из этих квартир нас вытуривали: то решили продать, то еще что-то. Я работала в Новинском комплексе в Москве, два через два, и зарабатывала очень хорошо. Но одной с ребенком было непросто.

Семь лет никак не могла встретить мужчину, одни непути (так Евгения называет неподходящих кандидатов. — Прим. ред.) попадались. И я уже решила: всё, знакомиться уже не буду, ничего больше искать не буду. В общем, забила на то, что личная жизнь не складывается, и отпустила ситуацию полностью.

В 37 лет Евгения нашла свое счастье Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однажды мы поехали с сыном в Турцию на отдых. И там я увидела Мурата. Он был в коляске — мы с сыном пришли на представление в амфитеатр. Я сразу ему говорю: «Илюш, смотри, какой парень!» Красивущий и в коляске сидит. Стильно одет, с белоснежной улыбкой, модной прической. Такой весь классный, прям крутой! И в коляске. Мы были в шоке, не понимали — как он так, в коляске?

С первого взгляда я в него влюбилась, обалдела, честно. Но была такая уставшая, что решила: дай-ка я 3–4 дня просто отдохну, приду в себя. А потом уже… Ну не могла же я такого парня просто так оставить! Думаю, надо что-то придумать — с ним замутить.

«Через пять минут мы уже целовались»

Евгения несколько дней ходила на массажи и спа-процедуры, чтобы перезагрузиться от московской суеты.

— И вот через четыре дня пошла на дискотеку, где снова его увидела. Думаю, если я не подойду к нему, то всю жизнь буду жалеть об этом. Выпила джин-тоник для храбрости и говорю этому парню: «Ты такой красивый, просто невероятно!» Он рот открыл, обалдел.

Общего языка у нас не было. Он турок, родился в Германии, знает много языков. А у меня, кроме русского, никакого другого языка нет. И вот ради него я одно предложение на английском выучила. Оказалось, я его просто опередила — он точно так же ко мне хотел подойти познакомиться. И через 5 минут мы уже целовались, обнимались, и всё у нас быстро было, сразу, без всякого маринада, закрутился роман. Коляски его я с самого начала не видела и до сих пор не вижу.

Роман закрутился стремительно Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На следующий день после знакомства на дискотеке мы пришли с Илюшей на ужин в ресторан, и я снова увидела Мурата. Я так обрадовалась встрече, что поднос с едой упал из рук. Весь ресторан смотрел на меня, а он сидел, улыбался своей белоснежной улыбкой, но даже не подошел. Я готова была его прибить. Мы увиделись с Муратом попозже, потому что он был не один — отдыхал с братом, его женой и двумя детьми. А я тоже была с ребенком.

Оставшиеся несколько дней отдыха мы проводили все вместе. Я познакомила Мурата со своим сыном. Общались на тарзаньем языке, жестами, показывали на пальцах. Благо оба очень артистичные. Полчаса Мурат объяснял, что он из Германии, даже пропел немецкий гимн, а я всё равно не понимала.

«Начало крышу сносить, истерики были»

Из Турции Евгения вернулась в Москву, а Мурат — в Германию. Их роман продолжился на расстоянии, хотя наша героиня не скрывает — было непросто.

— После того как расстались, ревела целыми днями. Нашлись мы в Facebook*, тогда еще не было ни WhatsApp, ни Telegram. Платили бешеные деньги за телефонные разговоры, а когда появился Skype — сидели там. Через полтора месяца после знакомства я прилетела к нему в Германию на десять дней, чтобы посмотреть, как и где он живет. Ребенка оставила с бывшей свекровью.

Евгения нашла свое счастье, когда уже отпустила ситуацию Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Обнялись, поцеловались, а разговаривать-то невозможно! При этом и он любит поговорить, и я. Сказать хочешь много, но ничего объяснить не можешь. У меня начало сносить крышу, были истерики. Сколько раз думала, зачем это надо, найду лучше русского парня. Но тут же тормозилась, потому что не видела таких парней в Москве. Мурат, красивый, харизматичный, целеустремленный, — сто процентов мужик. Я поняла, что не хочу его потерять, и начала учить немецкий.

«Парень в коляске вытащил меня из всех бед»

Курортный роман развивался стремительно и быстро перерос в глубокое, сильное и взаимное чувство. Евгения и Мурат не хотели расставаться.

— С первой минуты было понятно, что мы будем вместе. За полгода уже решили пожениться. И через год во Франкфурте расписались. То есть через год и три месяца после знакомства я уже у него в Германии. Вместе с Илюшей [сыном]. И вот что удивительно: парень в коляске вытащил меня из всех бед, которые только были. Плюс воспитал моего ребенка, сын получил образование в Германии и шикарно зарабатывает. Будто лотерейный билет выпал — и всё совпало: любовь, химия и общие взгляды.

Женя использовала любую возможность, чтобы видеться с любимым Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Я знала, что это мой парень, которого всю жизнь искала. Я летала к нему каждые 3−4 недели, Москва — Франкфурт. Работала 2 через 2, менялась с коллегой. За свои деньги билеты никогда не покупала. Всегда Мурат оплачивал билеты. Первый раз летела к нему непросто. Делала испанскую визу, летела до Мадрида, а затем в Германию. А потом каждый раз он делал приглашение. Я с собой его забирала и летала напрямую.

Я видела, что Мурат 100% надежный, целеустремленный. Его родители переехали в Германию из Турции совсем молоденькими, и он родился здесь. Когда ему было 3,5 годика, он выпал из окошка с пятого этажа и сломал позвоночник. С этого возраста сидит в коляске, но при этом добился в жизни чего только можно: отучился в школе, окончил отлично колледж, шикарный университет и был там президентом среди 13,5 тысячи студентов. Профессионально занимался настольным теннисом, хоккеем на льду и имеет кучу спортивных наград. Мурата отправляли на Олимпиаду в Сочи. Сейчас он работает в администрации Франкфурта-на-Майне, ведет бухгалтерию. Я никогда не замечала его коляску и не давала ему скидок за нее.

«Мама говорила про немецкую мафию»

Евгения была твердо уверена в своем шаге выйти замуж и переехать в Германию. Впрочем, возражений со стороны близких и не последовало.

— Я никогда не планировала уехать в Германию, этого вообще не было в моих мечтах. Я даже немножко осуждала девчонок: типа своих парней нет, в Москве, в России? Мама поначалу говорила что-то про немецкую мафию. Переживала, мол, Жень, куда ты уезжаешь! А бабуля была учительницей немецкого языка и любила Германию. Она дала мне всё самое хорошее. В детстве всегда читала немецкие сказки про пряничный домик, и Мальчика-с-пальчик, подталкивала учить немецкий, но я не хотела, потому что в школе у меня был английский язык.

На крыше небоскреба во Франкфурте Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сын мне здорово помогал — нашел на Facebook* Мурата и писал ему сообщения за меня на английском. Но потом у Илюши был период ревности — соревнования, кто лучше, кто хуже. Об этом он уже мне позже рассказывал.

А что касается окружающих, в лицо никогда ничего не говорили. Может, за спиной и разговаривали, типа инвалид, в коляске, а девушка симпатичная, хозяйственная, зарабатывает, но в лицо стеснялись так говорить. Но реально такой российский менталитет: если человек сидит в коляске, значит, всё ограничено.

Но в Германии иначе: если ты сидишь в коляске, открыты все двери. Когда Мурат учился в колледже, страна оплачивала ему такси каждый день. Он за рулем с 18 лет, и первую машину тоже оплатило государство. Помощь стопроцентная везде и всюду, чтобы ты состоялся как человек. Все возможности — всё дадут, только, пожалуйста, строй карьеру, занимайся полезным делом, продвигайся по служебной лестнице. И Мурат взял всё, что мог.

Особенная свадьба

Рассказывая об опыте замужества, Евгения не скрывает неприятие традиционных условностей:

— Свадьба у нас прошла очень-очень просто — мы только расписались во Франкфурте, с русским переводчиком. Я, конечно, особенная девушка и никогда не хотела белое платье, к тому же терпеть не могу эти все банкеты и тусовки. Неинтересно, потому что было слишком много проблем в жизни. Свадьба была очень скромной: у меня был Лисенька — так я ласково называю Мурата, приехали его родители и друзья. И всё.

Свадьба прошла без церемоний — Евгения и Мурат просто расписались в загсе Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого у меня вся жизнь направилась в нужное русло: я отлично говорю по-немецки, немецкая культура мне очень-очень близка, я полностью интегрировалась. Работаю, как и в Москве, в отделе нижнего белья, обслуживаю клиентов, плюс занимаюсь блогерством.

«Ну что там могут ляпнуть»

О своей жизни Евгения откровенно рассказывает в соцсетях — у нее уже почти 40 тысяч подписчиков. Удивительно, но их особо не триггерит тема ее замужества и переезда.

Мурат помог адаптироваться в Германии жене и ее сыну-подростку Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Хейта у нас не особо-то много. Супертеплая аудитория, взрослая, классная, понимающая, обалденная. Но если, конечно, какие-то посты и рилсы залетают, то идут левые люди и что-то ляпают. Например, про детей: почему совместных нету, почему второго ребенка нет? А всё просто: я не мечтала о детях. К тому же, когда переехала в Германию, мне было 37 лет, предстояло выучить язык и найти хорошую работу. Через год я работала консультантом в крутом традиционном немецком магазине. Взяли без языка, и я всего добилась сама.

«Мы как пазл идеально совпали»

Евгения уверена, что встреча с Муратом была уготована свыше. Хотя не считает, что они — идеальная пара из дамских романов.

— Отношения у нас партнерские на сто процентов. Хотя честно, Мурат всё равно чуть-чуть повыше. Я его уважаю и поддерживаю, и балую, и хвалю, и лелею. Я с ним — абсолютная кошечка и всё делаю, чтобы он чувствовал себя мужчиной, хозяином. Но при этом в любом случае всё идет по-моему — я всё выверну, как мне надо.

В быту всё поровну: продукты покупаем, готовим оба. Я работаю четыре дня в неделю — он без проблем может что-то приготовить. И у нас раздельный бюджет.

Вся наша редакция сказала, что Мурат, Евгения и Илья похожи внешне. А вам тоже так кажется? Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Илюше тоже выпал лотерейный билет. Когда у сына начался переходный возраст, я уже не справлялась. Мурат всё взял в свои руки: и с уроками помогал, и по жизни направлял. Потом отправил его учиться на IT-специалиста. В 19 лет сын уже вовсю работал в компании Fresenius — это гигант, по всему миру известен. Илья уже ведет свои проекты, деньги хорошие зарабатывает. И всё благодаря Мурату.

Недавно мы пережили огромный кризис, но прошли через это, слава богу. Много разговаривали и нашли выходы — даже без психологов обошлось. Мурат психологически состоявшийся, с ним легко проговаривать и решать проблему. Он по национальности турок, да, но у него на сто процентов немецкий менталитет. Он только, как и я, темпераментный, открытый и позитивный. Мы и ссоримся, и орем, так как оба вспыльчивые. Поругались пять минут, и уже чай вместе пьем. Мы всякое прошли — и конфликты были, и ругались, без этого никак. Всё быстро проходит. Но главное, мы хотим быть вместе, и будем идти до конца своих дней.

Мы оба меняемся. Это главное в браке. Мы невероятно похожи как внешне, так и по характеру. Говорят, нет половинок, но мы 100% были заготовлены друг для друга, и то же самое скажет Мурат. Мы как пазл идеально совпали, и с каждым годом только лучше. Да, возможно, это прозвучит ненормально, но мы реально друг без друга не можем. Вечером сидим у телевизора, за ручку держимся. И дело не в деньгах. Это я сначала висела у него на шее, а сейчас на своей работе хорошо получаю, в Instagram* тоже. Я могу одна. Но не хочу. С Муратом моя жизнь в разы красивее.

Их брак прошел проверку на прочность Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С другой стороны, у нас свои спальни, общая кухня. У него бюро, у меня блог, я работаю, он работает. Всё, как у людей. Я на сто процентов счастлива. Мурат мой психолог, моя подруга, мой друг, мой любовник, мой собутыльник, мой партнер во всем полностью. Мы с ним, как я говорю, два пельменя, прилипшие друг к другу. Мы подходим друг другу на 100 из 100, и Мурат скажет то же самое. Да что там — Илья говорит: «Мам, ты такой стандарт задала, это вообще гимн браку! Где мне такую пару найти, как вы с Муратом?»

«Первое время общался на тарзанском»

Мурат эмоционально рассказывает о первой встрече с будущей женой. Он много шутит:

— Она первая положила на меня глаз, и после музыкального шоу в отеле я начал с ней общаться. Однако это сложно было назвать разговором: я знаю немецкий, английский, турецкий, немного испанский, а Женя — только русский. Я начал ей напевать немецкий национальный гимн, чтобы объяснить, что я из Германии, показал немецкий флаг — тогда она поняла, откуда я приехал. Но в Турции не зря говорят: если турку что-то нужно объяснить, то он обязательно это сделает! В самой непростой ситуации ни один турок не признается, что он чего-то не знает. Вот и я так же: в первое время общался с Женей на тарзанском — пальцами, руками, ногами, мимикой, глазами. Конечно, если и другая сторона хочет понять, то это работает. Да, было невероятно сложно, но мы нашли общий язык.

Вот действительно — возраст счастью не помеха, а как раз наоборот! Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Женя с Ильей приехали ко мне, в Германию, были трудности в бытовых моментах. У нас в стране сортируют мусор. Например, я показываю мешок и говорю, что его нужно выкидывать в зеленую корзину, green bag. А ребенок долгое время думал, почему я говорю «зеленая спина» — green back. Он вместо g слышал k. Потом мы очень смеялись.

«Я был добычей, она — охотницей»

Мурат называет Евгению инициатором отношений, хотя решение пожениться принимал он и руководствовался не столько чувствами, сколько здравым смыслом:

— Я не могу назвать это любовью с первого взгляда. Я человек, который руководствуется логикой. Смотрел, сможем ли мы жить вместе или нет. Да, я видел перед собой очень красивую женщину, но, как говорят, красоту замечаешь только в первый месяц. Потом уже обращаешь внимание на то, что и как человек говорит, есть ли логика в его поступках, смотришь на кругозор, в душу, сердце. Это то, что остается постоянным. И если человек хочет вступить в брак, то и смотреть надо вот на эти постоянные качества.

Отношения на расстоянии нельзя назвать простыми. Она прилетала, улетала, снова прилетала, так прошло полгода. Потом смотрю, — кажется, всё идет к тому, что мы поженимся. Я не особо романтик, а рассуждал логически. По сути, это она поймала меня в сети с самого начала. Я был добычей, а она — охотницей! (Смеется.)

Супруги много времени проводят вместе Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родители всецело доверяют мне, поэтому приняли невестку-иностранку. Они считают, что если я принял окончательное решение для себя, значит, оно верное. К тому же я, хоть и турок по происхождению, но родился и вырос в Германии, поэтому по складу характера я немец. Родители не смотрели на то, говорит Женя на турецком или нет. Вероятнее всего, они тоже увидели, что у нее чистое сердце и она очень меня любит. Они, как и я, тоже руководствуются логикой, и в наших с Женей и с ними отношениях никогда не было проблем. Жалко только, что они не общаются свободно. Конечно, я бы хотел, чтобы Женя с моей мамой могли встречаться чаще, чем раз в месяц, и немного посплетничать (смеется). Это странный опыт, но и такое бывает, как я убедился, — люди могут относиться с большой симпатией друг к другу, даже если и не понимают языка.

«Мы всё сделали правильно»

Мурат считает, что с годами приходит понимание: самое ценное в отношениях — не внешние атрибуты, а внутренняя опора друг на друга.

— Эти годы вместе так быстро пролетели. В Турции есть такая поговорка, что если время проходит быстро, значит, оно наполнено прекрасными событиями. Когда в жизни много страданий, время тянется долго, а счастливые годы пролетают быстро. Вот и у нас в браке так. Счастье — результат нашего взаимопонимания. Женя стала решением моих проблем, я помогал ей преодолевать трудности, откладывал в сторонку дела, лишь бы она не грустила. Мне кажется, это гораздо важнее, чем романтика.

Безбарьерная среда в Дубае понравилась семье Источник: zhenya_murat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Я сложный человек, со мной непросто. Женя настолько мудра, что принимает меня таким, какой есть, и она очень глубокая. Я вижу, что она тот человек, который может меня вынести и который мне нужен.

Без счастья невозможно быть вместе, я считаю. Мы уже 13 лет в браке, и для меня это показатель того, что я очень люблю свою жену. Даже не просто люблю, а сильно к ней привязан. Я всецело доверяю ей, и для меня это важнее всего в браке. И с момента принятия решения пожениться до сегодняшнего дня ничего не изменилось, разве только наши отношения стали еще прочнее. Со временем я понял, через что ей пришлось пройти на родине. У одинокой женщины с ребенком жизнь в России гораздо труднее. И переезд тоже дался непросто, я это видел. Но если Женя что-то решила, обязательно этого добьется, и всё будет в лучшем виде. Как, например, наша с ней семья. Да, было сложно, но, оглядываясь назад, я вижу, что мы всё сделали правильно.