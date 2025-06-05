«Я считаю себя идеальной бывшей»: 6 мужчин Ксении Бородиной — когда она перестанет ошибаться?

Поклонники замечают сходство между Николаем и бывшими мужьями Ксении, несмотря на их внешние различия Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина, известная по телестройке «Дом-2» (16+), объявила в соцсетях о замужестве. Но фанаты не спешат радоваться. Все ее предыдущие партнеры, какими бы привлекательными ни казались, в итоге разбивали ей сердце. Попробуем разобраться, почему каждая новая любовь Ксении заканчивается одинаково печально и что общего у ее избранников.

Источник: Городские медиа

Леонид Нерушенко

Ксения Бородина и шоу-бизнес неразделимы со времен ее студенчества. Именно тогда между парами в институте она начала ходить на кастинги и отправлять свое портфолио в телевизионные шоу.

В 2004 году ей улыбнулась удача, и ее пригласили в качестве прораба на «Дом-2». На телестройке ей составляла компанию уже на тот момент известная Ксения Собчак. Однажды «Блондинка в шоколаде» взяла Бородину с собой на одну из вечеринок и познакомила со своим бывшим парнем и по совместительству секс-символом — Леонидом Нерушенко. Общение с солистом группы «Динамит» заладилось не сразу.

— Он сказал Собчак: «А это кто с тобой приехал? Опять ты притащила с собой своих администраторов», — до сих пор помнит резкие слова артиста Ксения. — И я стою, вся покраснела. Хотела провалиться в тот момент сквозь землю. Это была моя первая серьезная тусовка.

Леонид никогда не смотрел «Дом-2» и не знал ничего про Ксению, но она ему сразу понравилась. Артист не затягивал с прелюдией, и спустя несколько месяцев пара уже жила вместе и строила совместный быт. Правда, чтобы быть с любимым, Ксении приходилось мириться с тем, что она никогда не будет единственной.

Нерушенко не скупился на сюрпризах для Ксении и однажды даже посвятил ей песню Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Он подводит ко мне стриптизершу и говорит: «Знакомься, это моя девушка». Я ему: «А я тогда кто?» И не знаю, что сказать. Он мне объяснил, что я на первом месте, но и другие женщины в его жизни будут, — позже рассказывала об отношениях Ксения.

Леонид, несмотря на интерес к другим женщинам, постепенно стремился к семейной жизни. Он представил Ксению своим родителям, строил планы на будущее и, по словам близких, собирался сделать ей предложение. Но судьба распорядилась иначе: в сентябре 2005 года Леонид погиб в аварии на мотоцикле.

Ксения тяжело переживала утрату и даже спустя 15 лет после трагедии продолжала вспоминать о своей первой любви.

— Он был мне близким другом, многому научил, переживал за меня всегда… Так жалко, что он ушел… Всё время думаю, что бы он мне сказал сейчас, когда увидел. Очень ругаю себя, что в день трагедии не взяла с него трубку, он много раз звонил… А я обижена была что-то как всегда… — поделилась воспоминаниями о возлюбленном Ксения.

Оскар Каримов

После кончины любимого Бородина полностью ушла в работу и всё время отдавала съемкам «Дома-2». Неудивительно, что следующие свои отношения она закрутила именно на телестройке.

В 2006 году свою любовь на проекте искали братья-близнецы Стас и Оскар Каримовы. Пока первый подкатывал к Ольге Бузовой, Оскар взял да и нарушил все правила, влюбившись не в участницу, а в ведущую. Ксения стойко держалась и не смешивала работу и личную жизнь, но Оскара было не остановить, он посвящал артистке песни, писал стихи, носил на руках. Ксения сдалась после того, как Каримов написал на крыше дома огромную надпись с признанием в любви. Ее сердце растаяло, и у пары закрутился роман.

Оскар называет Ксению лучшим, что с ним случилось на проекте Источник: Оскар Каримов / Vk.com











Ради счастливого будущего с Ксенией Оскар ушел с проекта. Год пара пыталась создать такую же сказку, как была на телестройке, только в реальной жизни, но загруженный график и противоположные увлечения сыграли с ними злую шутку, и пара рассталась, о чем Оскар ни капли не пожалел впоследствии.

— С Ксюшей Бородиной я уже давно не общаюсь. Как-то после расставания созванивались раз в пятилетку, но на том всё и закончилось, — рассказал нашим коллегам из издания «СтарХит» участник «Дома-2». — Как можно жалеть о расставании с тем, с кем не срослось? Вот и я не жалею! Мы пошли разными дорогами, каждый нашел свое счастье, значит, всё было сделано правильно.

Юрий Будагов

Надолго после расставания Ксения не осталась одна. Красивая, популярная и острая на язык звезда телеканала привлекла к себе внимание бизнесмена и учредителя Московской федерации спортивного покера Юрия Будагова. Пара встретилась на съемках Comedy Club в 2008 году. Мужчина потерял голову при виде Бородиной и позвал на свидание, но Ксения не спешила с ответом.

Ксения не афишировала отношения с первым мужем, стараясь молчать как о дорогих подарках, так и о семейных ссорах Источник: reality_dom2 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Быстро ретироваться от ухажера Бородина не успела. У нее заглохла машина, и самостоятельно ведущая не могла ее починить. К счастью, тут как тут оказался Юрий, который галантно отправил машину в салон и вернул как новенькую. Джентльменский поступок, как из лучших романтических комедий, подкупил Ксению. В этом же году пара поженилась, а в 2009-м у них появилась дочка — Маруся.

Если раньше Ксения была завсегдатай тусовок и ярких выходов, то с появлением Юрия ей пришлось объясняться за каждый взгляд, который на нее бросают мужчины.

— Выйдя замуж, я перестала флиртовать с мужчинами, не ездила на корпоративы. Из друзей-мужчин у меня были только участники нашего телепроекта и шеф-редакторы — мы разговаривали на рабочие темы, — вспоминает Ксения. — В ресторане Юра иногда возмущался: «Почему тот тип на тебя пялится?!» Но я-то тут при чем? Я же в этом не виновата.

Источник: «Стрелец-Молодец» / Vk.com











Ксения не выдержала постоянного контроля и в 2011 году подала на развод. После расставания пара пыталась сохранить отношения ради дочери, но безуспешно. Юрий забыл о любимой жене и родном ребенке.

— Я считаю себя идеальной бывшей женой, потому что обеспечиваю детей сама, не требуя и не прося ничего у ваших мужей. Я живу по принципу «шишел-мышел, пернул — вышел». Для меня человек, с которым я закончила отношения, грубо говоря, умер.

Михаил Терехин

Бородина настолько верила, что на известной телестройке можно построить свою любовь, что свой следующий роман снова закрутила на работе. На проект пришел бывший милиционер Михаил Терехин. Взрослый, мускулистый, загадочный — Михаил тут же привлек внимание многих участниц, только он не указал, что в тот момент находился под следствием и его обвиняли во взятках.

— Так вам и рассказал! — отвечал на вопросы ведущих о своих тайнах Михаил. — Вы тогда меня отсюда выгоните.

Не тратя времени впустую, Терехин сразу обратил свое внимание на Ксению. Бородина недолго выдержала под напором альфа-самца, и в 2012 году они начали встречаться и ушли с проекта.

— В наших отношениях роли распределены четко: он мужчина, главный, а я ему подчиняюсь. И мне впервые в жизни это приятно, — рассказывала ведущая.

Михаил уверен, что именно из-за Ксении он так и не достиг популярности на телевидении Источник: ТАСС











После «Дома-2» Михаил переехал к Ксении и перестал сниматься. Пара не стеснялась публично выяснять отношения и так же страстно мириться. Только через 3,5 года Ксении надоели постоянные эмоциональные качели, и Михаил остался за бортом. Уязвленное самолюбие Терехина дало о себе знать, и он не скупился на жестких высказываниях в адрес бывшей возлюбленной.

— Она лезла в мою жизнь, перессорила меня со всеми моими друзьями. Она безумно ревнивая. Ставила маячки на мои телефоны, читала все СМС, отслеживала каждый мой шаг, — жаловался Михаил в одном из интервью. — Поездки эти ее дурацкие. Вот мне интересно, взрослому мужику, отдыхать с ней и с ее дочерью? Для меня это ад был. Я лучше поеду со своими друзьями, отдых будет на уровень меньше, но я столько эмоций получу!

Михаил уверенно заявлял, что под конец отношений пользовался своей спутницей, и та, в свою очередь, еще вернется к нему. Но влажным мечтам Михаила так и не суждено было сбыться.

Курбан Омаров

Со своим вторым мужем — дагестанским предпринимателем Курбаном Омаровым — Ксения познакомилась еще в 2014 году на дне рождения участника «Дома-2» Степана Меньщикова. Тогда Омаров и Бородина были еще в отношениях с другими, и их общение оставалось дружеским, но Ксения не отрицает, что мужчина ей понравился с первого взгляда.

— Признаюсь честно, муж, ты мне понравился с первого дня нашего знакомства, мне кажется, ты меня сразу спалил, — писала через несколько лет Ксения в своем блоге.

Ксения часто делилась фотографиями Курбана в соцсетях. Вскоре он обрел популярность, о которой даже не мечтал Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После того как каждый вышел из отношений, возлюбленные сошлись и задумались о свадьбе. Дату назначили на осень 2015 года, однако из-за беременности Бородиной роспись перенесли на лето.

После рождения их дочери Теоны в интернете появились слухи о разладе в семье. Супруги редко появлялись вместе на мероприятиях и не публиковали совместные фотографии. Вскоре выяснилось, что причиной стало предательство Курбана.

— Я увидела это своими глазами — наняла детективов, которые всё-всё это сняли. Дали номер квартиры, дали имя и фамилию. Женщин было какое-то неимоверное количество. Это потом всё повсплывало, — признавалась Бородина.

Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Омаров повинился во всех смертных грехах и обещал исправиться — Бородина поверила и дала мужу еще один шанс. Пять лет супруги показывали идеальную картинку семьи: совместные путешествия, яркие выходы, признания друг другу в любви. Тем неожиданнее оказалось заявление Бородиной в 2021 году, когда она подала на развод.

— Когда мы с ним расходились, я узнала об измене. Он тут же от меня перешел в те отношения. Сразу же! Их отношения случились в нашем браке. Два года существовали. Просто они были не единственными, понимаешь? — объясняла Ксения ведущей шоу «Ваша Наташа» (12+).

После развода Ксения обещала больше не афишировать личную жизнь, и несколько лет о ее новых романах ничего не было слышно, пока Ксения не встретила Николая Сердюкова.

Николай Сердюков

К 2024 году Ксения Бородина постепенно уходила от статуса ведущей: открыла собственное дело, активно вела социальные сети, но привычка заводить романы на съемках никуда не делась. В тот год Ксения вела новый сезон «Последнего героя» (16+), где среди участников оказался малоизвестный блогер Николай Сердюков. Любви с первого взгляда у пары не случилось.

— Могу сказать, что сначала были сомнительные чувства. На первый взгляд он казался нарциссическим, токсичным местами и слишком много говорил. Всё это меня смущало и местами даже злило, — признавалась ведущая.

Бородина говорит, что ее совсем не смущает, что возлюбленный младше нее на пять лет, теперь она только чаще позволяет себе дурачиться Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как нередко бывает, от ненависти до любви один шаг. Вот и Ксения постепенно начала выделять Николая среди других участников и даже спасла его однажды от выгона.

После съемок общение Николая и Ксении стало более тесным. Они часто переписывались, ужинали вместе и даже отправились в Турцию. Однако поклонники не оценили ее выбор, подозревая, что Николай использует Ксению, чтобы продвинуться в шоу-бизнесе.

— Мне всё равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю что хочу. P. S.: счастье любило тишину, — писала в своих социальных сетях Ксения.

Поклонники понимают далеко не все шутки пары Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что имела в виду Ксения, говоря о «тишине», остается загадкой. Ведущая регулярно публикует фотографии с возлюбленным и появляется с ним на шоу.

В декабре 2024 года Николай сделал Ксении предложении в полностью закрытом Эрмитаже.

— Несмотря на то что это будет третий брак в моей жизни, мне никто не делал предложение так красиво. Я подобное видела только в кино, — признавалась Ксения на «Шоу Воли» (16+).

Пока ведущая старается убедить всех, что Колясик «не такой» и намного лучше всех ее бывших мужчин, блогер не задумывается о своем имидже. На шоу «Сокровища императора» (16+) Сердюков всего за пару выпусков успел настроить против себя участников и своими придирками, резкими высказываниями и манипуляциями чуть не настроил против себя и любимую женщину.

— Как с таким жить можно, дурак какой-то, такое быдло. Он буйный конкретно, он никого не уважает, — отзывалась о женихе Бородиной Дана Борисова.

Несмотря на все скандалы на проекте, Бородина и Сердюков идут к победному выигрышу Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









