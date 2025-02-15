Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка

Иногда видео с ухажером может быть не очень приятным Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Сайты знакомств давно уже превратились в минное поле, где каждый второй женат, а каждый третий присылает фото «сюрпризов». Да еще и мошенники не дремлют и ищут жертв. Надежда поделилась с 72.RU опытом свиданий, после которого хочется обнять кота и навсегда забыть об интернет-романтике. Далее — от первого лица.

Надежда Орлова Специалист по рекламе

На сайтах знакомств я сижу довольно давно. Ну как сижу… то появляюсь, то исчезаю. Искала когда-то любовь, а теперь просто общаюсь, смеюсь над приколами некоторых личностей. Можно сказать, цели изменились.

Иногда удаляю анкету. Думаю: «Зачем мне это?» А потом снова регистрируюсь: скучно! Хочется поболтать, посмеяться. Нет, не из-за того, что одни неадекваты попадаются. Адекватные парни, конечно, есть, но очень редко. Чаще бывает так, что, даже если человек вроде ничего, взгляды на жизнь всё равно не совпадают.

Кто больше всего отталкивает? Женатые. Это вообще классика жанра! Или свингеры, которые ищут себе третьего-четвертого в отношения. Они называют себя полиаморами. Говорят, мол, нам с женой скучно, хотим разнообразить личную жизнь, давай с нами. Спасибо, я откажусь. У меня был случай: написал один такой, рассказал о жене и их увлечениях — отказалась, естественно. Потом он мне снова пишет, говорит, что его жена — парикмахер. «Если что, приходи, покрасит, пострижет».

Был еще один, не женатый, просто в отношениях. Забрал меня с работы, подвез, посидели, пообщались. В диалоге фамилию свою назвал. А я бдительная, всех перепроверяю! Вспомнила фамилию, нашла его во «ВКонтакте», а там… статус: «в отношениях» с такой-то девушкой. Ну я ему и написала! Он говорил, что едет на вахту на полгода, а на самом деле к девушке собрался. В итоге он меня удалил, в ЧС добавил.

Еще одна распространенная категория — озабоченные. Знакомства на пять секунд: «Привет-привет, как дела?» и тут же — фото «того самого». Один раз даже красивый мужчина попался, статусный! Путешествует, видно, что хорошо зарабатывает. И вдруг — видео… Ну вы понимаете, какого формата. Я в шоке! Решила психолога включить, спрашиваю: «Зачем вы это делаете? В чем смысл? Что вы от этого получаете?» Он, конечно, заигнорил.

Другой тоже прислал фото, спрашивает: «Как тебе?» А я ему: «Мне кажется, это уже отклонение. Шлете всем подряд свои интимные фотографии». А он продолжает общение! Тогда я решила его разыграть. Спрашивает: «Что делаешь?» Я ему — фотографию карты Таро. Он: «А это что?» Я говорю: «Порчу навожу! Чтобы больше не стоял!» После этого он мне не писал. Еще пригрозила, что во все паблики его фото закину, чтобы знали «героя» в лицо.

«Обряд» напугал несостоявшегося кавалера Источник: Надюшкины истории / Telegram











На днях вообще крутая история была! Совпала у нас симпатия в одном приложении. Захожу на страничку во «ВКонтакте» — закрытая, но кружочек видно, а там — он с девушкой и ребенком! Семья у парня есть. Я сразу — «до свидания». Потом он мне пишет в личку (у меня открыта), а аватарка уже другая — какие-то старые детские фотографии. Скидывает свою фотку, узнаю его. Говорю: «А это ты с женой и ребенком? Семьянин!» Он начал рассказывать, что давно развелся, но помогает сыну, алименты платит. Зовет гулять. Я вроде и хочу, и сомнения есть. Захожу снова на «Дайвинчик», а ссылка-то всё та же! Он просто удалил фотографию с женой и ребенком, чтобы девушек не отпугивать, хитрец.

Это сообщение заставило мужчину удалить свою страницу Источник: Надюшкины истории / Telegram











Потом я сделала так, чтобы он страничку открыл. Включила «агента ФСБ», начала искать жену по лайкам. Нашла ее страничку, а там всё прекрасно: женаты, дом, дети. А он мне в это время пишет: «Надежда, что-то вы пропали?» Ну я ему и ответила: «Твоя жена в курсе, что вы в разводе?» Хотела мозги ему вправить, чтобы бережно относился к тому, что имеет. Но я прекрасно понимаю, что это так не работает. Рано или поздно он всё равно спалится. В итоге он удалил страницу, правда, потом восстановил и отправил меня в ЧС. Но вот беда — ссылка на страницу его жены у меня сохранилась.

Жене его я не стала ничего сообщать. Сначала хотелось предупредить, но подумала и решила не лезть в чужие отношения. Зачем мне разрушать чужие семьи? Если кто и разрушит эту семью, то только он сам.