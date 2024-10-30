«Черт дернул согласиться»: парень закрутил горячую переписку с незнакомкой и едва не остался без денег — изучаем схему

В 2024 году может сложиться впечатление, что жулики повсюду. Они придумывают ДТП с участием родственников своих жертв, угрожают немедленно разорвать договор с мобильным оператором и постоянно, неустанно пытаются добраться до заветных трех цифр с оборота банковской карты, пароля от «Госуслуг» и другой важной личной информации. А недавно предприимчивый неизвестный и вовсе решил покуситься на самое дорогое — на любовь. Жертвой хитрого развода едва не стал житель Новосибирска Алик (его полное имя известно редакции NGS.RU). Он познакомился в Telegram с очаровательной девушкой и вступил с ней в нежную переписку. Но затем получил сначала непристойное предложение, а затем и вовсе ультиматум. Своей историей молодой человек поделился с NGS.RU.
Прекрасная незнакомка
Когда Алику в «Телеграме» написала девушка, он обрадовался: он свободен как по времени, так и в целом, так почему бы не пообщаться? Согласился познакомиться и хотя и удивился, что новая знакомая предложила перейти во «ВКонтакте», возражать не стал. Может, барышне действительно так удобнее.
На фото профиля действительно была изображена подтянутая юная красавица, профессиональный черно-белый снимок выгодно подчеркивал все достоинства девушки. Вика Сышко, так представилась новая знакомая, по данным социальной сети жила в Казани и была очень молодой, но всё же совершеннолетней.
Приятная переписка Алика и Вики продолжалась некоторое время, а затем девушка выдвинула необычное предложение.
— Она сказала, что хочет обменяться интимными фотографиями. Я уже собирался ложиться спать и сказал ей, что продолжим переписку завтра, да и не хотелось, на самом деле, фото своего органа отправлять. Она сказала, что нет, только сегодня. Черт дернул меня согласиться, ошибка моя, — признался Алик в разговоре с корреспондентом NGS.RU.
В ответ Виктория предложила ему вернуться обратно в Telegram и для начала, по словам Алика, отправила ему фото в бюстгальтере (будто бы сделанное в один день со снимком в одежде), а тот в ответ прислал смелой барышне фото собственного торса. Оба позировали без лица. Градус переписки повышался.
— После этого она сразу сказала, чтобы я отправил фотографию органа полового, а я никогда не фотографировал его и не отправлял никому. Тут я сам не хотел уже продолжать, но черт дернул. Я нашел фото в интернете — таких там полным-полно. Отправил, но она сразу поняла, что это из интернета. Удалила всё и добавила меня в черный список. Ладно, бывает, затея и так была сомнительной, — самокритично говорит Алик.
Он счел, что знакомство не задалось, но ему еще встретится менее странная особа. Но Виктория через какое-то время разблокировала подозрительного молодого человека и начала ему угрожать.
— Минут 10–20 после этого она написала, что, если я не сделаю ей маленький подарок, она напишет заявление на меня и отправит фото члена всем моим друзьям и родным, — рассказал новосибирец.
По словам молодого человека, девушка сообщила ему, что ей еще нет 18 — и не важно, какой возраст указан в профиле. Прекрасно понимая, что одним подарком дело точно не ограничится, парень отказался: порнографический снимок к нему никакого отношения не имеет, а что до возраста сетевой собеседницы, так она его сознательно скрыла. Некоторое время Виктория пыталась давить на него, но затем поняла, что с Алика ничего, кроме фото, не возьмешь, да и то с просторов Всемирной паутины.
А парень задумался: то, как настойчиво и профессионально его собеседница вела диалог, навело его на мысль, что она наверняка писала и другим мужчинам.
— Если бы я знал, что ей меньше 18, то сразу бы закончил диалог, зачем оно мне надо? — риторически возмутился парень. — Но я подумал: она может и других шантажировать. А что будет дальше, если не остановить? Сколько жизней поломали такие дела?
Была ли девушка?
Алик говорит о Виктории Сышко как о реальной малолетней аферистке, которая жестоко играет на сексуальных интересах взрослых мужчин.
Но искать профиль девушки с таким именем в социальных сетях бесполезно, даже если убрать город. Не зарегистрирована россиянка Виктория Сышко ни в Instagram*, ни во «ВКонтакте». В последней социальной сети такой профиль можно найти, но он заблокирован за нарушение правил сайта.
Профиль в Telegram, с которого «Виктория» писала Алику, тоже не вызывает доверия: набор букв в качестве логина, отсутствие фото и даже публичного имени. Складывается впечатление, что после неудачного общения с Аликом его избавили от любых признаков индивидуальности.
И существует немаленькая вероятность, что Вика — вовсе не несовершеннолетняя, не Виктория, а возможно, даже и не девушка, а преступник.
— С точки зрения закона, если речь вести о квалификации этих действий, то они образуют состав вымогательства, за которое предусмотрено уголовное наказание, — комментирует адвокат Мария Соловьева. — Как адвокат я могу рекомендовать, во-первых, не вестись, конечно, на какие-то требования подарков, перевода денег и так далее. И во-вторых, более внимательно относиться к своей переписке, общению в соцсетях. Не направлять какие-то компрометирующие вас фотографии или материалы лицам, которых вы лично не знаете либо в которых не уверены.
«Виктория» из Telegram вполне может оказаться как очаровательной девушкой, так и престарелым сластолюбцем, ищущим заработка подростком или уже сложившимся преступником.
Кроме того, любителей горячих переписок ждет еще одна опасность, обратила внимание адвокат. Отправлять непристойные фото по просьбе собеседника (даже если профилем 18-летней красавицы пользуется ребенок) — это еще не состав преступления. А вот просить и получать — совсем другая история.
— Если попросить показать фото, например, груди, это уже образует состав преступления, как и например, назначение встречи, — рассказала Мария Соловьева.
Еще об одной схеме развода под предлогом знакомства с красавицей или красавцем писали в прошлом году, когда в Tinder началась настоящая эпидемия. Под предлогом романтических переписок и криптоинвестирования аферисты пытались выманить у людей деньги.
Ранее мы выслушали истории сибирячек, которые не просили собеседников о фото и видео 18+, но всё равно получали их, и узнали у психолога, зачем мужчины присылают дикпики.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.
А вы часто сталкиваетесь с мошенниками?