4 развода и столько же детей. Все жены лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова

Четвертая жена Шнура Ольга Абрамова недавно подала на развод Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Лидер группы «Ленинград» (18+) Сергей Шнуров разводится со светской львицей Ольгой Абрамовой после пяти лет супружеской жизни. Заявление о расторжении брака поступило в судебный участок неделю назад. Этот развод — уже четвертый в жизни музыканта. MSK1.RU рассказывает всё, что известно об официальной семейной жизни рокера.

Мария Исмагилова

Первый раз Сергей Шнуров женился еще в студенческие годы. С будущей женой Марией Исмагиловой певец познакомился в Религиозно-философском институте при Санкт-Петербургской духовной академии.

Студенты влюбились друг в друга и вскоре сыграли свадьбу. В 1993 году у пары родилась дочка — девочку назвали Серафимой. Для того чтобы тянуть семью, Сергей стал пропадать на работе и бросил университет.

С первой женой Марией Исмагиловой Источник: Shnrv.astnn / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Марии не нравились тексты песен «Ленинграда» Источник: Shnrv.astnn / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Мария не хотела мириться с отсутствием отца и мужа дома, к тому же она не поддерживала музыкальное увлечение супруга — тексты песен «Ленинграда» казались ей грубыми и похабными. Когда Серафиме было три года, семья окончательно распалась.

После развода Исмагилова запретила Шнурову общаться с ребенком. Однако со временем лед растаял — сейчас Серафима и Сергей поддерживают хорошие отношения и выкладывают совместные фото в социальные сети.

Светлана Костицына

В 90-х Светлана Костицына работала директором эпатажной питерской группы Pep-See (16+). Шнуров познакомился с ней спустя несколько лет после развода. В 1997 году Костицына начала сотрудничать с группой «Ленинград» и организовывала гастроли и концерты.

Спустя три года у пары родился ребенок. Мальчика назвали Аполлоном в честь поэта Аполлона Григорьева. Вскоре после появления сына на свет пара развелась. Среди причин фанаты называют романы рокера на стороне. Даже после разрыва отношений Костицына продолжила работать с «Ленинградом» и сохранила дружеские отношения с бывшим мужем.

Аполлон Шнуров, как и отец, — творческий человек Источник: Pavelapollon / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Автопортрет Аполлона Шнурова Источник: Pavelapollon / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Аполлону 24 года, он живет в Испании и стал художником. В 2018 году на базе музея современного искусства «Свиное рыло» в Санкт-Петербурге открыл авторскую выставку, которую назвал Untilted.jpg. Аполлон также принимал участие в российском фестивале веб-сериалов Realist Web Fest.

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова (настоящее имя — Елена Мозговая) — самая медийная из бывших супруг Шнурова. Предпринимательница познакомилась с рокером в 2006 году — она увидела его на концерте и влюбилась с первого взгляда. Спустя три года пара узаконила отношения и обвенчалась в церкви.

Музыкант часто публично признавался Моте в любви и сочинял о ней стихи. Пара путешествовала, выставляла совместные влюбленные фото и выглядела органично. Однако весной 2018 года Сергей и Матильда развелись. В Сети ходили слухи, что причиной стали измены певца, однако ни он, ни экс-супруга их не подтверждали.

Красивая была пара Источник: Matilda.shnurova / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











— Мне хочется ему сказать, что я могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил. Он всегда сиял добротой и светом: такой человек-жрец, который повелевает массами. Но у сумасшедшей популярности и славы всегда есть оборотная сторона. У него сложный этап, но духовный путь полон искушений, уроков и преодолений, на то он и путь, — рассказывала Матильда.

Ольга Абрамова

Ольга Абрамова родом из Екатеринбурга. Ее называют дочерью бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова. Она младше Шнурова на 18 лет. Пара познакомилась на одной из светских вечеринок — по некоторым данным, Абрамова и Шнуров начали встречаться, когда певец еще был женат на Матильде.

Абрамова и Шнуров сыграли тайную свадьбу в Петербурге Источник: «Вечерний Ургант» / Первый канал











Сразу после развода с Матильдой Абрамова и Шнуров сыграли тайную свадьбу в Санкт-Петербурге. В браке у пары родились двое детей — в 2021 и 2022 году. Однако их пол и имена публике неизвестны.

В сентябре этого года Ольга подала на развод. По данным издания «Страсти», супруги будут делить имущество, общая сумма которого — почти миллиард рублей. В собственности Шнурова — трехэтажная квартира в Петербурге (423 кв. м) стоимостью в 90 млн рублей, квартира на набережной Фонтанки за 25 млн рублей и недвижимость в Германии, отмечает издание.