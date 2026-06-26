Миллиарды — в Шерегеш: в Сибири планируют построить город-конкурент Сочи — почему за гостя придется бороться

Рядом с гостиничным комплексом появится ярмарочная площадь и прогулочный бульвар Источник: One Company

Две крупные компании планируют построить всесезонный курорт в Шерегеше на горе Зеленая в секторе F — одной из частей, которая пока остается практически незастроенной. Туристический квартал на площади 54 гектара с отелями 4–5 звезд, рестораном, спа-комплексом, объектами торговли и общественными пространствами возведут до 2038 года. В развитие территории инвесторы планируют вложить около 35 миллиардов рублей. NGS.RU побывал на закрытой презентации проекта и поговорил с экспертами о его перспективах.

Шерегеш превращается в Сочи

Еще несколько лет назад Шерегеш считался прежде всего горнолыжным курортом для жителей Сибири. Заместитель председателя правительства Кузбасса Антон Пятовский заметил, что за последние годы аудитория курорта изменилась. Теперь туда приезжают туристы со всей России и из-за рубежа, например из Китая.

Сейчас власти Кузбасса рассчитывают превратить его в круглогодичный туристический центр федерального уровня. Для этого на курорте собираются построить аэропорт, новые канатные дороги и тысячи гостиничных номеров.

«Проект аэропорта практически готов, уверены, что в ближайшее время перейдем к строительной части. Он появится прямо на горнолыжном комплексе», — рассказал Антон Пятовский.

Аэропорт в Шерегеше планируют сдать в эксплуатацию к 2030 году. Объект должен увеличить привлекательность региона Источник: One Company

Помимо аэропрорта правительство планирует построить площадь трех вокзалов, объединяющую железную дорогу, автобусное направление и подбрасывающую канатку.

По данным дирекции курорта, сегодня в Шерегеше работают 23 подъемника и 34 горнолыжные трассы, а туристов принимают более 150 гостиниц и апарт-отелей. В ближайшие годы на курорте рассчитывают открыть еще две канатные дороги, поделился директор АНО «Дирекция курорта Шерегеш» Алексей Стоянов. Ежегодно Шерегеш посещают около 1,7 миллиона человек. К 2030 году власти рассчитывают увеличить турпоток до 3 миллионов. Для этого потребуется создать около 19 тысяч новых мест размещения.

«Уже сейчас не хватает мест размещения. Можем принимать больше», — отметил Алексей Стоянов.

Еще один инфраструктурный проект — площадь трех вокзалов. Его планируют построить недалеко от комплекса «Шория Град», который возводит холдинг «СДС» Источник: One Company

Пока Шерегеш остается зимним куроротом, власти же планируют создать круглогодичный. Например, летом оборудовать туристические маршруты по Горной Шории, дороги для езды на квадрациклах и велосипедах. Еще одна идея, которую сейчас прорабатывают, — создание Золотого кольца Сибири. Планируется построить дорогу, соединяющую Хакасию, Горную Шорию и Горный Алтай.

«У нас рядом Шорский национальный парк — это 400 тысяч гектаров с водопадами, пещерами и уникальными горными водоемами. Уже сегодня можно приезжать и сплавляться по спокойным рекам. Мы мечтаем, что в Шерегеше появится водоем, на котором будет аквапарк, по этому вопросу ведется исследовательская работа», — объяснил Алексей Стоянов.

Поселок на 50 гектаров

Одним из крупнейших проектов, который должен помочь курорту справиться с растущим потоком туристов, обещает стать туристический квартал «Алтын Шор» в секторе F. Эта часть горы Зеленая пока остается одной из наименее освоенных. Развитием поселка займутся две компании: «СДС-Строй» и One Company при поддержке правительства Кемеровской области.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Алтын Шор» образовано в 2019 году. Генеральный директор компании — Сергей Анищенко. Учредитель — ООО «СДС-Строй», а конечным владельцем является Светлана Рыбальченко. На конец 2025 года выручка организации составила 866 тысяч рублей, чистая прибыль — 4,4 миллиона рублей. Подобное может произойти, когда компания продала свои активы. Группа «СДС-Строй» — одна из крупнейших строительных компаний Кемеровской области, которая входит в холдинг «СДС». В Новосибирске застройщик известен комплексами «Венеция» и «Легендарный Северный». ООО СЗ «Алтын Шор Девелопмент» образовано в 2025 году. Директор и учредитель компании — Айрат Ямаев. Он же указан владельцем ряда компаний с миллионной прибылью, в частности, является основателем бизнес-комьюнити One Company и занимается развитием коттеджного поселка Freedom Village в Новосибирской области.

Мастер-план проекта «Алтын Шор». Первая очередь — гостиничный комплекс, отмеченный синим цветом Источник: One Company

Впервые проект представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а подробнее о нем рассказали на презентации в Новосибирске.

Под застройку отвели 54 гектара. По словам генерального директора СЗ «Алтын Шор» Сергея Анищенко, сейчас на площадке прокладывают инженерные сети, проводят изыскания и готовят документацию для будущего строительства.

Развивать часть сектора будут две крупные компании. Три здания в середине — это первая очередь проекта. Пройти из одного здания в другое или ресторан может будет по теплому коридору Источник: One Company

Инвесторы рассчитывают создать гостиничный комплекс почти на 5 тысяч номеров. Здесь появятся трех- и пятизвездочные отели, торговые площади, рестораны, спа-зоны и общественные пространства.

Первым объектом станет 15-этажный корпус четырехзвездочной гостиницы более чем на 600 номеров, сдать его хотят в четвертом квартале 2028 года. Объекты в новом квартале собираются продавать частным инвесторам. Коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников поделился, что номер без кухни площадью 26 квадратных метров с отделкой обойдется минимум в 11,2 миллиона рублей. Двухкомнатный номер с кухней и отделкой площадью 52,5 квадратного метра — от 22,6 миллиона рублей.

«В Шерегеше отсутствуют большие отели и гостиницы. Чаще это гостиницы на 30–50 номеров либо гостевые дома», — объяснил Вячеслав Мельников.

Так площадка выглядит сейчас. Локацию на протяжении трех лет разрабатывает холдинг «СДС», чуть позже к проекту присоединилась One Company Источник: ЕИСЖС

В проекте предусмотрены и более дорогие варианты. Среди них — семь пентхаусов с потолками высотой до семи метров и панорамным остеклением с видом на горы и лес. Стоимость таких объектов пока не раскрывают.

Вместе с блоком гостиницы на первом этапе запланирован термальный комплекс, ресторан, ярмарочная площадь, каток и прогулочный бульвар. Зимой каток будет использоваться по прямому назначению, а летом его хотят превращать в площадку для концертов и других мероприятий. В квартале также появятся аллея с кафе и сувенирными магазинами, летний кинотеатр с использованием рельефа горы и центральный променад длиной более 2,5 километра — его будут создавать совместно несколько инвесторов, которые осваивают сектор F.

Рядом с гостиничным комплексом планируют построить отдельно стоящий ресторан площадью более 2 тысяч квадратных метров. По словам инвесторов, там может разместиться одно из заведений ресторанной группы White Rabbit Family, которая уже представлена в Новосибирске заведениями «Горыныч» и «Техникум».

Зимой каток на территории будут использовать по назначению, летом — как площадку для мероприятий Источник: One Company Летний кинотеатр под открытым небом планируют вписать в рельеф Зеленой Источник: One Company

Также в проекте в будущем предусмотрен реабилитационный центр. Его характеристики пока прорабатываются.

Помимо гостиниц и общественных пространств, застройщики обещают создать собственную горнолыжную инфраструктуру. В секторе F планируют проложить новую трассу и развивать территорию как всесезонную туристическую зону.

Для реализации проекта компании «СДС-Строй» и One Company подписали соглашение о комплексном развитии территории. Согласно озвученным планам, до 2038 года в строительство квартала инвестируют около 35 миллиардов рублей.

«Бороться за каждого гостя»

Риелтор Мария Третьякова замечает, что «Алтын Шор» интересен тем, что это один из самых масштабных проектов девелопмента в туристической недвижимости Сибири за последние годы. Новый кластер с тысячами юнитов будет конкурировать с уже сложившимся рынком курорта, который формировался точечно и преимущественно в формате небольших гостиниц и гостевых домов.

Возможно, новый проект выиграет по сервису и привлечет обеспеченных туристов. Правда, только при условии развития инфраструктуры вокруг.

«Для инвесторов покупка апартаментов станет выгодной на старте продаж, но дальше появится высокая конкуренция за загрузку и доходность, — говорит эксперт. — Сезонность никуда не делась: зимой спрос высокий, а летом объекты будут бороться за каждого гостя. В итоге часть номеров могут уйти в минус».

Инвесторы и власть планируют превратить Шерегеш во всесезонный курорт. Правда, пока территория сильно зависит от сезона Источник: One Company

Дополнительный фактор риска — длинный горизонт реализации проекта. За это время могут измениться макроэкономические условия, стоимость кредитования, а обещанная правительством инфраструктура не появится. Тогда доходность инвесторов может кратно сократиться.

Для Новосибирской области, считает специалист, фактически ничего не изменится. Одним из плюсов для региона может стать поток транзитных туристов, которые будут прилетать в Толмачево, гулять по городу, ночевать в местных отелях, а после уезжать в Шерегеш. Правда, эффект будет небольшим, удобнее прилететь в Новокузнецк до тех пор, пока аэропорт не появится на самом горнолыжном курорте.

Сами же жители Кемеровской области новому проекту не то чтобы обрадовались. Под постом губернатора региона Ильи Середюка они отмечали, что как только в Шерегеше появится аэропорт и новые гостиницы, местные жители не смогут позволить себе отдых на курорте.

Конкурировать проекту придется не только внутри Шерегеша, но и с соседним регионом — Республикой Алтай. В мае там появилась новая игорная зона. При этом власти Кузбасса, писали наши коллеги из NGS42.RU, не рассматривают вариант открытия казино, объясняя подобное репутационными рисками.

«Курорт, несмотря на все происходящие на нем события и инциденты, позиционируется как „семейный“, в том числе за счет мероприятий, которые там проводятся. Открытие игорной зоны повлечет возрастные ограничения, что автоматически отсечет ту часть гостей, что едут вместе с детьми. Кроме того, против этого и местные жители, что привыкли проводить тут отдых вместе с детьми, — говорит собеседник издания», — сообщал источник издания.