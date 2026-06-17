Под 9% годовых: названы сроки возвращения комфортной рыночной ипотеки

Снижение ипотечной ставки будет постепенным Источник: Артём Устюжанин / E1

Процентные ставки по рыночной ипотеке в России будут снижаться. Постепенно они достигнут психологически приемлемого для заемщиков уровня.

«Со всеми макропруденциальными надбавками рыночная ставка получается на уровне 9–12%. И такую ставку мы прогнозируем не раньше первого квартала 2028 года», — отметила сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова.

Также Рыкунова сказала, что оптимальная для экономики ключевая ставка, которая сейчас считается стабильной и комфортной, составляет 7%. Эксперт считает, что в текущем году Центральный банк может последовательно снижать ее до 12–13%. В этом случае рыночные процентные ставки по ипотеке останутся в пределах 16,5–17,5%.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев отметил, что к концу июня ставки на новостройки могут опуститься до 16%, а на вторичное жилье — до 17%. Сейчас большинство крупных банков выдают ипотеку под 17–19%.