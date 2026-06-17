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Недвижимость Под 9% годовых: названы сроки возвращения комфортной рыночной ипотеки

Под 9% годовых: названы сроки возвращения комфортной рыночной ипотеки

Прогноз озвучили с учетом текущей экономической обстановки

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Снижение ипотечной ставки будет постепенным | Источник: Артём Устюжанин / E1Снижение ипотечной ставки будет постепенным | Источник: Артём Устюжанин / E1

Снижение ипотечной ставки будет постепенным

Источник:

Артём Устюжанин / E1

Процентные ставки по рыночной ипотеке в России будут снижаться. Постепенно они достигнут психологически приемлемого для заемщиков уровня.

«Со всеми макропруденциальными надбавками рыночная ставка получается на уровне 9–12%. И такую ставку мы прогнозируем не раньше первого квартала 2028 года», — отметила сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова.

Также Рыкунова сказала, что оптимальная для экономики ключевая ставка, которая сейчас считается стабильной и комфортной, составляет 7%. Эксперт считает, что в текущем году Центральный банк может последовательно снижать ее до 12–13%. В этом случае рыночные процентные ставки по ипотеке останутся в пределах 16,5–17,5%.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев отметил, что к концу июня ставки на новостройки могут опуститься до 16%, а на вторичное жилье — до 17%. Сейчас большинство крупных банков выдают ипотеку под 17–19%.

С 1 июля в России хотят ввести дифференцированную семейную ипотеку. Это означает, что ставка будет зависеть от количества детей — она будет варироваться от 12 до 4% и ниже. В то же время не исключено повышение платежей для тех, кто взял ипотеку на льготных условиях с 1 февраля этого года.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Процентная ставка Банк Прогноз Недвижимость Жилье Льготы для многодетных семей
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