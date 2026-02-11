«Предполагаем, что ставка снизится»: стоит ли продавать и покупать квартиру в 2026 году

Риелтор объяснила, как быть с квартирным вопросом Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Стоит ли сейчас решать квартирный вопрос — ответила Мария Вакорина, ведущий специалист агентства недвижимости «СОФИЯ». Подробности в видео выше.

Несмотря на высокие процентные ставки по ипотеке, в 2025 году провала на рынке недвижимости не было: льготные кредиты поддержали спрос.

«Декабрь — горячий месяц для покупок: у всех застройщиков были классные скидки как в сданных ЖК, так и в строящихся ЖК, — рассказывает Мария Вакорина. — Вообще, в любой месяц года можно подобрать хороший вариант, если человек не привязан территориально к какому-то округу и готов подождать, пока дом достроится».

Как объясняет эксперт, вторичное жилье пользуется спросом у покупателей из области, которые переезжают в город или приобретают квартиру детям-студентам. Однако на сегодняшний день продавать не так выгодно, как покупать.

«Спрос всё-таки пока низкий. Покупатель торгуется до последнего и снижает цену по максимуму. В моей практике был случай, когда скидка доходила до одного миллиона рублей, еще чаще торгуются до 500 тысяч. Поэтому, если есть возможность, лучше подождать с продажей».