НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

ю-в.

 756мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Пожар в спальном районе
Здоровье под контролем
Массовая атака БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Почему пустеют ТЦ
Нашли тело в реке
Закроют ли роддом
Из-за БПЛА выбило окна
Недвижимость Подробности «Предполагаем, что ставка снизится»: стоит ли продавать и покупать квартиру в 2026 году

«Предполагаем, что ставка снизится»: стоит ли продавать и покупать квартиру в 2026 году

Риелтор рассказала о тенденциях на рынке недвижимости. Видео

1 023

Риелтор объяснила, как быть с квартирным вопросом

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Стоит ли сейчас решать квартирный вопрос — ответила Мария Вакорина, ведущий специалист агентства недвижимости «СОФИЯ». Подробности в видео выше.

Несмотря на высокие процентные ставки по ипотеке, в 2025 году провала на рынке недвижимости не было: льготные кредиты поддержали спрос.

«Декабрь — горячий месяц для покупок: у всех застройщиков были классные скидки как в сданных ЖК, так и в строящихся ЖК, — рассказывает Мария Вакорина. — Вообще, в любой месяц года можно подобрать хороший вариант, если человек не привязан территориально к какому-то округу и готов подождать, пока дом достроится».

Как объясняет эксперт, вторичное жилье пользуется спросом у покупателей из области, которые переезжают в город или приобретают квартиру детям-студентам. Однако на сегодняшний день продавать не так выгодно, как покупать.

«Спрос всё-таки пока низкий. Покупатель торгуется до последнего и снижает цену по максимуму. В моей практике был случай, когда скидка доходила до одного миллиона рублей, еще чаще торгуются до 500 тысяч. Поэтому, если есть возможность, лучше подождать с продажей».

Снижение ключевой ставки также влияет на спрос у людей, которые не подходят под льготные кредиты. Однако берут в ипотеку от 20 до 50 процентов. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году ставки станут еще ниже: «Мы предполагаем, на основании информации аналитиков, что у нас ставка снизится всё-таки до 12%. Поэтому мы рассчитываем на сделки как на вторичном рынке, так и на спрос на новостройки».

ПО ТЕМЕ
Кристина ПолеваяКристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
Недвижимость Квартирный вопрос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 февраля, 11:44
купите валюту на неё всегда сыт и жить можно Бетон грызть неудобно
Гость
11 февраля, 11:41
А коммунальные платежи всё выше и выше. Самолёт и еже с ним все ближе к МММ.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем