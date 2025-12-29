Парадокс маткапитала: семьям платят почти миллион, но он бесполезен: разбираемся в проблеме

В крупных городах материнский капитал не поможет даже взять ипотеку Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Покупательная способность маткапитала сократилась вдвое за последние десять лет. Теперь на него можно купить куда меньше квадратных метров жилья. Об этом говорится в исследовании ВНИИ труда «Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала».

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки семей с детьми, предоставляемая в виде сертификата на определенную сумму. Действует в России с 2007 года, продлена до 2030 года включительно. Она направлена на улучшение демографической ситуации в стране.

«В результате анализа было получено, что наибольший пик покупательной способности материнского капитала приходился на 2015–2016 гг., а во многих регионах на предоставляемую выплату можно было приобрести большее число квадратных метров жилья в 2007 году относительно 2024 года», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, в 2015 году покупательная способность маткапитала в пересчете на квадратные метры начала снижаться, что во многом связано с ситуацией на рынке жилья. За 10 лет площадь квартиры, которую можно было приобрести на сертификат, на первичном рынке сократилась более чем вдвое, а на вторичном — на 35% по сравнению с максимумом 2017 года.

По расчетам авторов, в 2015 году на маткапитал в среднем по России можно было приобрести 8,7 кв. метров жилья в новостройке. При этом выплата в то время составляла 453 тысяч рублей и предоставлялась только при рождении второго ребенка. Право на получение сертификата при рождении первенца появилось лишь в 2020 году.

К концу 2024 года этот показатель снизился до 3,6 кв метров, а размер сертификата составлял уже 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысяч рублей — на второго, если семья ранее не получала выплату.

В 2025 году на маткапитал можно приобрести около 3,5–4 кв. метров жилья, указала управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Согласно данным «Сбериндекса», к концу года средняя цена квадратного метра в новостройках по стране достигла 180 тысяч рублей, пишут «Известия». Размер сертификата сейчас составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и 912 тысяч рублей — на второго, если выплату ранее не оформляли. На вторичном рынке ситуация чуть лучше. Квадратный метр в среднем стоит около 120 тысяч рублей, что позволяет приобрести почти 6 кв. метров за счет сертификата на одного ребенка.

Эффективность материнского капитала различается от региона к региону. На территориях с относительно дешевыми квартирами с помощью выплаты денег может хватить на большую площадь. Например, в Ингушетии — 11,2 кв. метра, а в Москве — только 1,8 кв. метра. В крупных городах этих средств не хватает даже на первоначальный взнос по семейной ипотеке.

Авторы статьи считают, что компенсировать снижение эффективности сертификата могут региональные меры поддержки. Например материнских капиталах в отдельных субъектах, целевые выплаты на покупку, строительство жилья, а также помощь в погашении ипотеки.