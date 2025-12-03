Во всём опять виновата Долина? Как бизнесмен стал жертвой «бабуллинга» — пострадал не он один

Карен остался без квартиры и без денег Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Директор магазина электроники в городе-спутнике Волгограда Волжском Карен Бадамян готовится доказывать в суде свое право на недавно приобретенную квартиру. Молодой человек утверждает, что пенсионерка, недавно продавшая ему квартиру, пытается признать их сделку незаконной и намерена оставить обманутого покупателя ни с чем. В свою очередь родные пенсионерки заявляют, что пожилая женщина сама стала жертвой аферистов, а риелторы уверяют — стопроцентной гарантии безопасной сделки на вторичном рынке просто не существует. Подробности — в материале V1.RU. «Она рассказывала, что хочет уехать»

Карен Бадамян купил двухкомнатную квартиру в конце октября 2025 года. Объявление о продаже недвижимости он нашел на одной популярной онлайн-платформе. Продавцом жилплощади в 46 квадратных метров стала 70-летняя женщина. На вопросы о причине продажи квартиры женщина уверяла, что хочет переехать к сестре в другой город. — Она говорила, что ей скучно здесь жить одной, что у нее в городе нет никаких родственников и она собирается уехать к сестре. Я ей поверил. Мы провели сделку, оформили документы, я перевел ей деньги — 2 миллиона 200 тысяч. Женщина попросила у меня 2 недели на то, чтобы спокойно собрать вещи и подготовиться к переезду. Я согласился, даже предложил ей помочь, организовать машину, «Газель», чтобы она могла безопасно перевезти вещи: переживал, что ее могут обмануть. Оказалось, обманули меня, — говорит Карен. После того как истекли оговоренные 2 недели, продавец попросила еще неделю, объяснив это ужасным форс-мажором: — Когда уже 2 недели близились к концу, я ей позвонил и услышал, что сестра, к которой она собиралась переезжать, умерла, — вспоминает Карен. — Бабушка сказала, что она в шоке, что ей нужно еще несколько дней, чтобы собраться. Я согласился, в итоге прошла еще неделя, а после мне позвонили из полиции. 19 ноября мне позвонили с номера бабушки. Я подумал, что она освободила квартиру и сейчас скажет мне, чтобы я приезжал за ключами. Беру трубку, а там уже полицейский со мной разговаривает. Он поздоровался, назвал свою должность и сказал, что сделка под угрозой и ее могут расторгнуть, — рассказывает Карен.

К этому времени молодой человек уже знал о волне прокатившихся по стране историй «последовательниц Ларисы Долиной» и начал подозревать, что сам мог стать жертвой так называемого бабуллинга. Как оказалось, у пенсионерки была довольно большая семья и масса родственников в Волжском. По их мнению, пенсионерка стала жертвой аферистов. — Я говорил с ее дочерью; со слов этой женщины, ее мать каким-то образом обманули мошенники. Якобы ввели ее в гипноз, и бабушка сама не понимала, что делала. Родные об этой сделке ничего не знали. Как мне говорила дочь, мошенники убедили бабушку, что она может заработать денег на бирже. Для этого ей была нужна большая сумма денег, которую она могла получить, продав квартиру, при этом оставшись там жить. Со слов дочери, у семьи есть какие-то незакрытые кредиты, и бабушка хотела заработать. Я сам не понимаю, как всё это вообще могло быть, с биржей и квартирой уже какая-то серая схема, — говорит молодой человек. — Потом бабушка частями сняла полученные от меня деньги со своего счета и вроде как кому-то их передала. Где эти деньги сейчас, никто не знает.

Карен считает, бабушка прекрасно понимала, что она делала, и обманула не только его. — Благодаря моему блогу на меня вышел человек, который за 9 дней до нашей с ней сделки передал бабушке аванс за эту квартиру в 100 тысяч рублей. Она обещала продать эту квартиру ему. Он снимал процесс передачи денег на камеру, так что это задокументировано. Сначала пенсионерка это отрицала, но, когда я сказал, что у меня есть видео, она перестала препираться. Ее действия были спланированы, и делала она всё это явно не под гипнозом, — говорит молодой человек. «Они хотят подать на меня в суд»

Как рассказывает Карен, родные бабушки написали заявление в полицию на людей, заставивших пенсионерку продать квартиру. Карена в соучастии не подозревают, но хотят признать сделку недействительной и вернуть квартиру. По словам молодого человека, семья пенсионерки уже наняла адвокатов и готовится подавать в суд иск. — Я передал ей деньги, недвижимость оформлена на меня, она не должна там сейчас жить, но отказывается съезжать. В воскресенье она должна была выехать, вроде какие-то вещи перевозили. Я просил ее дочь, чтобы она забрала мать жить к себе, ведь эта квартира уже моя, но у меня даже ключей от нее нет. В первый раз я смог попасть в свою квартиру, только когда приехал сюда с моим адвокатом и полицией. Мы прождали на улице 5 часов, прежде чем нас впустили внутрь. Мы договорились, что в воскресенье бабушка съедет и отдаст мне ключи. Возможно, ее уже забрали к себе родные, — говорит Карен.

Молодой человек заверяет, что хочет решить конфликт мирным путем и не собирается силой выселять пенсионерку, однако родственники бабушки не намерены сдаваться. Вернуть деньги, по словам Карена, семья тоже не может: у них нет необходимой суммы, чтобы выплатить покупателю потраченные 2 с лишним миллиона. По словам адвоката Карена, бизнесмен тоже готов к судебному разбирательству. — В настоящее время бабушка из квартиры выписана, она не зарегистрирована в этой квартире, отношения к праву собственности она никакого не имеет, но продолжает там незаконно находиться, — говорит Александр Башбаков. — Кроме этого, нам стало известно о намерении продавца признать эту сделку недействительной — мы считаем, что, возможно, эти действия являются покушением на мошенничество в отношении добросовестных покупателей. Мы подали в полицию заявление по двум фактам: о незаконном нахождении продавца в жилом помещении, принадлежащем моему доверителю, и по факту покушения на мошенничество также в отношении моего доверителя. Решение по нашему заявлению пока не принято. Сейчас проводится проверка. «Мы в трауре, шоке и стрессе»

Пенсионерка продолжает жить в проданной квартире. Общаться c корреспондентами V1.RU женщина не захотела. Ее дочь дала чрезвычайно лаконичный комментарий, отказавшись от пояснения каких-либо подробностей: — Мошенники, мошенники — вот и всё. Мошенники ее обманули. Я сейчас не буду давать никаких комментариев. Мы все в трауре, в шоке и стрессе, — ответила дочь. Зять пенсионерки на вопрос о том, как аферисты нашли доверчивую бабушку, ответил коротким: — Она сама их нашла. Как рассказали соседи пенсионерки, женщина продала квартиру за совсем маленькие деньги: — Про мошенников мы точно не знаем, но двухкомнатную квартиру она вообще за бесценок продала. У нас квартира стоит 4 миллиона, а у нее такая же по метражу вышла вдвое меньше. Говорят, что этот парень скупает квартиры по дешевке для перепродажи, — говорит жительница соседней квартиры. Адвокат Карена говорит, что истории о перепродаже молодым человеком квартир не что иное, как пустые домыслы. — Мой доверитель никогда не проводил подобных сделок. Это можно легко проверить. Вся недвижимость, которая у него есть, находится у него в собственности и в собственности его родственников. Те жилые помещения, которые в собственности есть не у него, а у его семьи, они также продолжают быть в собственности, их продавать никто не намерен. Семья у моего доверителя большая. Купил квартиру он, возможно, для проживания кого-то из членов семьи, — говорит Александр Башбаков. В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что заявления от Карена Бадамяна не поступало. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области также уточнили, что ни в гражданском, ни в уголовном судопроизводстве фамилия Бадамян не фигурирует. «Закон защищает добросовестного покупателя»

Как обезопасить себя перед сделкой, мы уже рассказывали в отдельном материале. Если сделка всё же состоялась и привела к печальному исходу, как у волжского бизнесмена, вопрос нужно решать в суде. Адвокат Наталья Попова считает, что закон в подобных случаях должен быть на стороне покупателя. Даже если гражданское дело будет решено не в пользу купившего квартиру человека, покупатель может отстаивать свои права в кассационном суде. — Покупателю не стоит отчаиваться, в настоящее время имеются некоторые положительные моменты. Кассационные суды общей юрисдикции по данным категориям дел стали отменять решения суда первой и второй инстанции и направлять на новое рассмотрение, — говорит Наталья Попова. — Кассационные суды указывают на то, что нужно обращать внимание и исследовать вопросы, знал ли покупатель об обмане, и указывают на то, что заблуждение относительно мотивов сделки не является основанием для признания сделки недействительной. И соответственно, суды кассационной инстанции отмечают, что применение реституции по таким категориям дел обязательно, — отмечает юрист. — У нас не предусмотрена двусторонняя реституция, кроме случаев, прямо указанных в законе. Само по себе возбуждение уголовного дела не является основанием для отказа покупателю в возврате денежных средств. В конкретной ситуации усматривается и то, что с большей вероятностью бабушка и ее дочь сами являются недобросовестными участниками сделки. Я бы рекомендовала покупателю также написать заявление по факту мошенничества в отношении бабушки и ее дочери. И обращаться в суд о признании сделки недействительной и возврате денежных средств. — Двусторонняя реституция по сделкам — это ситуация, когда все стороны возвращаются в первоначальное состояние, — поясняет Наталья Попова. — В ряде случаев, которые происходят по стране, бабушкам остается всё. Продавец получает и квартиру, и деньги. Как он ими распорядился — это другой вопрос. Покупатель же остается ни с чем — деньги не возвращаются, квартира в собственность не передается. Суды обращают внимание на то, что должна применяться двусторонняя реституция. Если сделка признаётся недействительной, то бабушки переходят в свои квартиры, а покупателям возвращаются деньги. Сегодня в кассационных судах есть тенденция применения реституции для защиты прав добросовестных покупателей, — отмечает юрист. Также Наталья Попова говорит, что покупатель имеет право настаивать на исполнении договора и, если продавец отказывается возвращать полученные от покупателя средства и освобождать квартиру, применять принудительное выселение, привлекая правоохранительные органы. Совсем убрать риски невозможно Специалист по недвижимости Михаил Мартыненко считает, что обезопасить себя от покупки квартиры у предприимчивых пенсионеров не так-то просто. Однако, по мнению специалиста, есть способы значительно уменьшить риски. — На настоящий момент не существует четкой инструкции, как защититься от таких случаев и не стать очередной жертвой эффекта Долиной. Судя по тому, что мы уже понимаем по рекомендации и статистике МВД, в большинстве случаев подобные сделки — это сделки с одним собственником жилья, которого мошеннику легче провести. Раньше люди считали, что надежнее всего именно подобные ситуации — когда у недвижимости только один хозяин, но в данном случае это не актуально. Если мы говорим о риске подобной схемы, лучше искать варианты, где 2−3 собственника, они менее ведомые. Несколько человек сложнее убедить продать собственность ради сомнительной схемы, — считает эксперт. — Во-вторых, лучше выбирать альтернативные сделки. Это ситуация, когда деньги покупателя сразу передаются за покупаемый объект, то есть продавец сразу, в тот же день покупает что-то еще на те средства, которые получил от вас, — говорит Михаил Мартыненко. — В таких случаях мы понимаем, что деньги дальше передаваться не будут. На сегодняшний день это, наверное, самые эффективные способы, но стопроцентной гарантии, к сожалению, сегодня никто не даст. Справки и всё остальное в таких случаях не срабатывают.