Мэрия хочет отдать ярославскому храму здание, которое сама же у него отсудила

Ранее это здание стало яблоком раздора между церковью и мэрией Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля планирует отдать приходу Леонтьевского храма здание площадью 718,8 кв. м. на улице Угличской, 35 и земельный участок площадью 1424 кв. м. под ним.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников пояснил, что с просьбой о безвозмездной передаче объекта в собственность обратился сам приход. Сейчас здание находится у храма в безвозмездном пользовании.

«Имущество используется для размещения воскресной школы, иконописной мастерской, хранения церковной утвари и других целей, связанных с деятельностью религиозной организации», — пояснил Денис Пуговишников.

Он добавил, что здание не имеет религиозного назначения, является вспомогательным строением и предназначено для содержания и обслуживания Леонтьевского храма. Передать объект можно только с одобрения муниципалитета.

На комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 22 октября предложение поддержали. Окончательное решение должно быть принято на заседании муниципалитета 29 октября.