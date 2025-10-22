НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

сев.

 756мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
Поднимут налоги
К нам едет «Ревизор»
Новая застройка
«Умные решения» в недвижимости
Какой будет зима в России
Где подготовить авто к холодам
Жизнь ярославцев без трамваев. Видео
Бизнес по-женски
Судьба скандальной пристройки
Доход от платных парковок
Недвижимость Мэрия хочет отдать ярославскому храму здание, которое сама же у него отсудила

Мэрия хочет отдать ярославскому храму здание, которое сама же у него отсудила

Публикуем подробности истории

228
Ранее это здание стало яблоком раздора между церковью и мэрией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРанее это здание стало яблоком раздора между церковью и мэрией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее это здание стало яблоком раздора между церковью и мэрией

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля планирует отдать приходу Леонтьевского храма здание площадью 718,8 кв. м. на улице Угличской, 35 и земельный участок площадью 1424 кв. м. под ним.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников пояснил, что с просьбой о безвозмездной передаче объекта в собственность обратился сам приход. Сейчас здание находится у храма в безвозмездном пользовании.

«Имущество используется для размещения воскресной школы, иконописной мастерской, хранения церковной утвари и других целей, связанных с деятельностью религиозной организации», — пояснил Денис Пуговишников.

Он добавил, что здание не имеет религиозного назначения, является вспомогательным строением и предназначено для содержания и обслуживания Леонтьевского храма. Передать объект можно только с одобрения муниципалитета.

На комиссии муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью 22 октября предложение поддержали. Окончательное решение должно быть принято на заседании муниципалитета 29 октября.

Интересно, что в 2024 году мэрия отсудила это здание у прихода Леонтьевского храма.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Храм Епархия Мэрия Ярославля Муниципалитет Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
с++
12 минут
что то мне подсказывает, что с рыбным сараем в Брагино, поступят аналогично
Гость
14 минут
хотят в долю
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление