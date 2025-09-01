«Уходят из доступного сегмента»: сколько стоят квартиры в новостройках Ярославля

Сколько стоит квартиры в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле медианная цена квадратного метра в новостройках составила 116 тысяч рублей. Данные за август 2025 года озвучили специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость».

По их данным, это всего на 0,1% выше, чем в июле, поэтому эксперты считают, что цены стоят на месте.

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке, по расчетам, составила 6,4 млн рублей, а медианная площадь — 55,8 квадратных метра.

При этом объявлений о продажах квартир в новостройках стало меньше на 9,2% за месяц. Эксперты объяснили: первыми раскупают квартиры подешевле.

«Незначительный рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: в первую очередь, предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене. Также мы отмечаем рост интереса к новостройкам после начала цикла снижения ключевой ставки», — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Эксперты считают, что в случае, если ипотечные условия станут более выгодными, то есть, если понизится ключевая ставка Центробанка, люди станут активнее покупать недвижимость осенью 2025 года.