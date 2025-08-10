«Подскочит спрос, а вслед за ним рванут и цены». Что ждет арендаторов и собственников жилья в ближайшее время

В Москве и других российских мегаполисах скоро начнется ажиотаж на аренду квартир. Проще говоря, свободных квартир будет мало, а желающих снять их — много.
В сентябре в города возвращаются дачники, приезжают студенты и те, кто ищет лучшей доли, — объяснила MSK1.RU эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая.
Спрос на аренду жилья подскочит, а вслед за ним рванут вверх и цены.
По данным брокера по недвижимости «Владис» Марии Наумовой, цены на съемное жилье в августе–сентябре подскочат в среднем на 10–15%.
«Особенно будут востребованы квартиры с маленькой площадью. К ноябрю спрос немного упадет, но перед Новым годом снова резко вырастет — особенно на краткосрочную аренду», — уточнила эксперт.
При этом спросом у студентов пользуются не только студии и однокомнатные квартиры, но и жилье с большей площадью.
«Часто студенты выбирают совместное проживание, что повышает спрос на квартиры с несколькими комнатами», — сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Те, кому и аренда комнаты в квартире не по карману, соглашаются на общежития. Кто-то заселяется в вузовские, а кто-то — в частные.
«Можно найти в Москве хостел-общежитие и за 250 рублей в сутки, но условия там будут, мягко говоря, не совсем для того, чтобы писать конспекты или готовится к экзаменам. Вероятнее всего, за такие деньги будет комната на 6–8 человек. И велик шанс того, что с тобой будут жить работяги из Средней Азии», — поделился опытом приехавший из Ульяновской области второкурсник Андрей Волков.
Более-менее комфортные хостелы стоят от 450 рублей в сутки. За эти деньги предлагают комнату на 4 человек с общей кухней и санузлом.
«Но есть предложение и получше — частное общежитие. Комнаты на двух человек с собственным душем и туалетом. Есть предложения от 20 до 35 тысяч рублей в месяц», — рассказала сотрудница одного из московских хостелов.
Но лучше заранее уточнить, что за место: в некоторых общежитиях исторически селятся гастарбайтеры, в других — студенты.
Не только в Москве
Рост цен на съемное жилье ожидается и в других крупных городах. Особенно там, где много вузов.
«В июле 2025 года выбор квартир для долгосрочной аренды в России увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за месяц не изменился. Больше всего среди городов-миллионников предложение увеличилось в Воронеже (+69%), Челябинске (+65%), Волгограде (+63%), Ростове-на-Дону (+62%) и Краснодаре (+61%)», — поделился данными статистики руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Такая ситуация связана с тем, что часть собственников перешла с рынка продажи жилья на долгосрочную аренду. Но во II квартале 2025 года этот тренд начал ослабевать — предложение стало снижаться. Если Центробанк продолжит уменьшать ключевую ставку, объем предложения в долгосрочной аренде может сократиться еще сильнее.
Активность потенциальных арендаторов в июле увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и на 9% относительно июня.
По данным аналитиков сервиса для размещения объявлений, в июле 2025 года средняя цена аренды квартиры в России была 32 тысячи рублей в месяц. Сильнее всего подешевела аренда в Москве — на 10% по сравнению с прошлым годом, до 71,9 тысячи рублей. В Воронеже жилье стало дешевле на 2%, и теперь квартиру там можно снять в среднем за 24,5 тысячи рублей.
Что нужно знать арендатору квартиры?
Юрист Тимур Валияров дал простые советы, которые помогут избежать желающим снять жилье проблем в будущем.
Главное правило
При аренде жилья важно убедиться, что человек, сдающий квартиру, действительно имеет на это право. Он должен быть либо собственником, либо действовать по доверенности от владельца. Проверьте его паспорт и выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить право собственности.
Если квартира сдается через представителя, уточните, кому она принадлежит, и запросите доверенность, разрешающую заключать договоры аренды.
Что должно быть в договоре?
Документ должен быть максимально понятным и подробным. В нем необходимо указать:
кто и как оплачивает коммунальные услуги (непосредственно ресурсоснабжающим организациям или собственнику);
сроки и порядок внесения арендной платы;
перечень имущества, передаваемого с квартирой (мебель, техника и т. д.). Желательно зафиксировать это фотографиями во избежание споров;
ограничения, если они есть: можно ли курить, содержать животных, делать перестановку и т. д. Если запреты не прописаны, значит, они отсутствуют.
Залог и налоги
Собственник вправе устанавливать условия по залогу, и арендатор не может обязать его сдать квартиру на своих условиях.
Что касается разговоров на тему «Владелец квартиры не платит налоги, а значит договор не имеет юридической силы», то так рассуждать неверно. Налоги — это зона ответственности владельца жилья и ФНС, и арендатора этот вопрос не касается.