«Подскочит спрос, а вслед за ним рванут и цены». Что ждет арендаторов и собственников жилья в ближайшее время

«Подскочит спрос, а вслед за ним рванут и цены». Что ждет арендаторов и собственников жилья в ближайшее время

Вместе с экспертами разбираемся в происходящем на рынке долгосрочного съема недвижимости

Ажиотаж на съемные квартиры в конце лета — начале осени бывает каждый год

Ажиотаж на съемные квартиры в конце лета — начале осени бывает каждый год

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

В Москве и других российских мегаполисах скоро начнется ажиотаж на аренду квартир. Проще говоря, свободных квартир будет мало, а желающих снять их — много.

В сентябре в города возвращаются дачники, приезжают студенты и те, кто ищет лучшей доли, — объяснила MSK1.RU эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая.

Наталья Куницкая

Спрос на аренду жилья подскочит, а вслед за ним рванут вверх и цены.

Наталья Куницкая

эксперт по инвестициям и недвижимости

По данным брокера по недвижимости «Владис» Марии Наумовой, цены на съемное жилье в августе–сентябре подскочат в среднем на 10–15%.

«Особенно будут востребованы квартиры с маленькой площадью. К ноябрю спрос немного упадет, но перед Новым годом снова резко вырастет — особенно на краткосрочную аренду», — уточнила эксперт.

При этом спросом у студентов пользуются не только студии и однокомнатные квартиры, но и жилье с большей площадью.

«Часто студенты выбирают совместное проживание, что повышает спрос на квартиры с несколькими комнатами», — сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Те, кому и аренда комнаты в квартире не по карману, соглашаются на общежития. Кто-то заселяется в вузовские, а кто-то — в частные.

«Можно найти в Москве хостел-общежитие и за 250 рублей в сутки, но условия там будут, мягко говоря, не совсем для того, чтобы писать конспекты или готовится к экзаменам. Вероятнее всего, за такие деньги будет комната на 6–8 человек. И велик шанс того, что с тобой будут жить работяги из Средней Азии», — поделился опытом приехавший из Ульяновской области второкурсник Андрей Волков.

Более-менее комфортные хостелы стоят от 450 рублей в сутки. За эти деньги предлагают комнату на 4 человек с общей кухней и санузлом.

«Но есть предложение и получше — частное общежитие. Комнаты на двух человек с собственным душем и туалетом. Есть предложения от 20 до 35 тысяч рублей в месяц», — рассказала сотрудница одного из московских хостелов.

Но лучше заранее уточнить, что за место: в некоторых общежитиях исторически селятся гастарбайтеры, в других — студенты.

сотрудница хостела-общежития

Не только в Москве

Рост цен на съемное жилье ожидается и в других крупных городах. Особенно там, где много вузов.

«В июле 2025 года выбор квартир для долгосрочной аренды в России увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за месяц не изменился. Больше всего среди городов-миллионников предложение увеличилось в Воронеже (+69%), Челябинске (+65%), Волгограде (+63%), Ростове-на-Дону (+62%) и Краснодаре (+61%)», — поделился данными статистики руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Такая ситуация связана с тем, что часть собственников перешла с рынка продажи жилья на долгосрочную аренду. Но во II квартале 2025 года этот тренд начал ослабевать — предложение стало снижаться. Если Центробанк продолжит уменьшать ключевую ставку, объем предложения в долгосрочной аренде может сократиться еще сильнее.

Константин Каменев

Активность потенциальных арендаторов в июле увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и на 9% относительно июня.

Константин Каменев

эксперт по долгосрочной аренде недвижимости

По данным аналитиков сервиса для размещения объявлений, в июле 2025 года средняя цена аренды квартиры в России была 32 тысячи рублей в месяц. Сильнее всего подешевела аренда в Москве — на 10% по сравнению с прошлым годом, до 71,9 тысячи рублей. В Воронеже жилье стало дешевле на 2%, и теперь квартиру там можно снять в среднем за 24,5 тысячи рублей.

Источник: Мария Романова / MSK1.RU
Источник:

Мария Романова / MSK1.RU

Что нужно знать арендатору квартиры?

Юрист Тимур Валияров дал простые советы, которые помогут избежать желающим снять жилье проблем в будущем.

Главное правило

При аренде жилья важно убедиться, что человек, сдающий квартиру, действительно имеет на это право. Он должен быть либо собственником, либо действовать по доверенности от владельца. Проверьте его паспорт и выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить право собственности.

Если квартира сдается через представителя, уточните, кому она принадлежит, и запросите доверенность, разрешающую заключать договоры аренды.

Что должно быть в договоре?

Документ должен быть максимально понятным и подробным. В нем необходимо указать:

  • кто и как оплачивает коммунальные услуги (непосредственно ресурсоснабжающим организациям или собственнику);

  • сроки и порядок внесения арендной платы;

  • перечень имущества, передаваемого с квартирой (мебель, техника и т. д.). Желательно зафиксировать это фотографиями во избежание споров;

  • ограничения, если они есть: можно ли курить, содержать животных, делать перестановку и т. д. Если запреты не прописаны, значит, они отсутствуют.

Залог и налоги

Собственник вправе устанавливать условия по залогу, и арендатор не может обязать его сдать квартиру на своих условиях.

Что касается разговоров на тему «Владелец квартиры не платит налоги, а значит договор не имеет юридической силы», то так рассуждать неверно. Налоги — это зона ответственности владельца жилья и ФНС, и арендатора этот вопрос не касается.

Михаил Контуев
Михаил Контуев
выпускающий редактор MSK1.RU
