Пристроили к жилому дому и бросили: в Ярославле продадут недострой с необычной историей

Недострой в Ярославле продадут на торгах Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле состоится аукцион по продаже недостроенного здания на улице Лескова у дома № 28 корп. 3 во Фрунзенском районе. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Интересно, что кирпичное двухэтажное сооружение площадью 324,4 квадратных метра пристроено к жилому дому.

По данным публичной кадастровой карты, оно числится общественным центром. Землю под ним можно использовать под бытовое обслуживание и магазины. Вероятно, у собственника были на него как раз такие планы, однако в 2020 году суд изъял недострой у владельца. Известно, что им числится Андрей Анатольевич Крупкин.

Объект вместе с участком оценивают в 60,5 млн рублей. Ранее здание уже пытались продать по такой цене, но желающих его приобрести не нашлось. Перед новым аукционом начальную ставку тоже снижать не стали. Степень его готовности оценивают в 45%.