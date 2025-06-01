НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Недвижимость За 60,5 миллиона: в Ярославле продадут заброшенное здание, пристроенное к жилому дому

За 60,5 миллиона: в Ярославле продадут заброшенное здание, пристроенное к жилому дому

Где оно находится

3 047
7 комментариев
Заброшенное здание в Ярославле продадут на аукционе | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUЗаброшенное здание в Ярославле продадут на аукционе | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Заброшенное здание в Ярославле продадут на аукционе

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле продадут недострой на улице Лескова у дома № 28 корп. 3 во Фрунзенском районе. Объявление об аукционе появилось на сайте мэрии.

Указано, что площадь застройки составляет 324,4 квадратных метра. При этом, по оценкам экспертов, здание готово лишь на 45%. Двухэтажная кирпичная постройка расположена на земельном участке площадью 550 квадратных метров.

«Объект находится в собственности у Крупкина Андрея Анатольевича», — говорится в документации.

Недострой изъяли у владельца через суд.

Объект вместе с участком оценивают в 60,5 млн рублей. По данным публичной кадастровой карты, здание числится пристроенным к жилому дому общественным центром. Землю под ним можно использовать под бытовое обслуживание и магазины.

Аукцион состоится 25 июня в 15:00. Заявки будут принимать до 20 числа. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 12,1 млн рублей.

Ранее здание уже пытались продать. Но в 2022 году его предлагали за 20,9 млн рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Недострой Аукцион Продажа
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
23 часа
Странная стратегия... За 20 млн. не получилось продать, попробуем за 60 млн. Вроде, наоборот, цену надо снижать
Гость
22 часа
Естественно за 60 у них снова не купят и они продадут за 10 млн. какому-нибудь депутату и напишут что никто не захотел больше покупать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление