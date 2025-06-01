За 60,5 миллиона: в Ярославле продадут заброшенное здание, пристроенное к жилому дому

Заброшенное здание в Ярославле продадут на аукционе Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











В Ярославле продадут недострой на улице Лескова у дома № 28 корп. 3 во Фрунзенском районе. Объявление об аукционе появилось на сайте мэрии.

Указано, что площадь застройки составляет 324,4 квадратных метра. При этом, по оценкам экспертов, здание готово лишь на 45%. Двухэтажная кирпичная постройка расположена на земельном участке площадью 550 квадратных метров.

«Объект находится в собственности у Крупкина Андрея Анатольевича», — говорится в документации.

Недострой изъяли у владельца через суд.

Объект вместе с участком оценивают в 60,5 млн рублей. По данным публичной кадастровой карты, здание числится пристроенным к жилому дому общественным центром. Землю под ним можно использовать под бытовое обслуживание и магазины.

Аукцион состоится 25 июня в 15:00. Заявки будут принимать до 20 числа. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 12,1 млн рублей.