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Недвижимость Замглавы Минстроя призвал девелоперов внимательнее относиться к срокам ввода жилья

Замглавы Минстроя призвал девелоперов внимательнее относиться к срокам ввода жилья

Он выступил на форуме в Сочи

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2 комментария
Никита Стасишин прокомментировал продление моратория | Источник: Предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение»Никита Стасишин прокомментировал продление моратория | Источник: Предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение»

Никита Стасишин прокомментировал продление моратория

Источник:

Предоставлено пресс-службой форума недвижимости «Движение»

Внимательнее относиться к срокам ввода жилья призвал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пленарном заседании форума недвижимости «Движение». Он обратил внимание, что продление моратория на начисление неустойки застройщикам за несданные вовремя дома до конца 2025 года не означает, что надо затягивать сдачу объектов.

— Внимательно относитесь к срокам ввода проектов и обязательствам перед гражданами, — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пленарном заседании форума недвижимости «Движение». — Было объявлено о продлении моратория, но я прошу не относиться к этому так, будто вы можете себя вести безалаберно. Не забывайте, что вы должны делать все в интересах граждан, которые улучшают свои жилищные условия. Мы многое сделали в последние годы нормативно, не подводите нас.

Он также призвал региональные власти обратить на это особенное внимание. Напомним, что 19 июня 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на взыскание неустоек с застройщиков до 31 декабря 2025 года.

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Комментарии
2
Гость
4 часа
Надо относиться с пониманием терпеть и ждать Своих не бросаем
Гость
39 минут
Для этого им давать землю под строительство и сроки сделать ввода минимальные,если несколько домов то по этапно
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