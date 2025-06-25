Замглавы Минстроя призвал девелоперов внимательнее относиться к срокам ввода жилья

Внимательнее относиться к срокам ввода жилья призвал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пленарном заседании форума недвижимости «Движение». Он обратил внимание, что продление моратория на начисление неустойки застройщикам за несданные вовремя дома до конца 2025 года не означает, что надо затягивать сдачу объектов.

— Внимательно относитесь к срокам ввода проектов и обязательствам перед гражданами, — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пленарном заседании форума недвижимости «Движение». — Было объявлено о продлении моратория, но я прошу не относиться к этому так, будто вы можете себя вести безалаберно. Не забывайте, что вы должны делать все в интересах граждан, которые улучшают свои жилищные условия. Мы многое сделали в последние годы нормативно, не подводите нас.