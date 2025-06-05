Жил отец Любови Орловой: в Ярославле выставили на торги часть купеческой усадьбы в центре города

Общая площадь трехэтажного дома составляет 992,1 кв. метра. Его уже пытались передать в частные руки в 2023 году. Тогда за здание просили в два раза меньше — 31 миллион рублей. Желающие приобрести объект были. Победитель аукциона готов был заплатить за него 47,8 миллиона рублей. Однако один из участников торгов в антимонопольной службе оспорил решение аукционной комиссии. В результате итог торгов был аннулирован.

По данным туристско-информационного центра Ярославля, это здание было построено на рубеже XVIII–XIX вв., принадлежало купцам Матвеевским. Считается, что усадьба была первой постройкой в городе в стиле строгого классицизма. Она состояла из главного дома с мезонином и двух боковых флигелей. В 1805–1807 годах здесь располагалось Демидовское училище высших наук. В 1911–1913 годах в одной из квартир усадьбы (по некоторым данным, в доме № 16 на площади Челюскинцев) жила семья инженера Петра Орлова, который участвовал в возведении железнодорожного моста через Волгу. Его дочь впоследствии стала знаменитой артисткой и певицей, звездой Советского Союза Любовью Орловой. В 1919 году усадьбу Матвеевских национализировали и превратили в обыкновенные жилые квартиры. Сейчас дом — объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских».