НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

ю-з.

 753мм 38%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,13
EUR 90,66
Продают особняк
Гид по отдыху в России
Почему сгорел туркомплекс
Что откроют в доме-памятнике
Погода июня
Пробки в Ярославле
Пострадали в ДТП с депутатом
Отдых на Черном море
Скандал с Нагиевым
Любимому городу 1015 лет
Недвижимость Власти распродают имущество Жил отец Любови Орловой: в Ярославле выставили на торги часть купеческой усадьбы в центре города

Жил отец Любови Орловой: в Ярославле выставили на торги часть купеческой усадьбы в центре города

Чем знаменит этот особняк

169
Написать комментарий
Этот дом в Советском переулке пустят с молотка | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаЭтот дом в Советском переулке пустят с молотка | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Этот дом в Советском переулке пустят с молотка

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

В Ярославле повторно выставили на торги здание-памятник по адресу: Советский переулок, 5. Мэрия намерена получить от потенциального покупателя за объект в самом центре города 73,7 миллиона рублей.

Общая площадь трехэтажного дома составляет 992,1 кв. метра. Его уже пытались передать в частные руки в 2023 году. Тогда за здание просили в два раза меньше — 31 миллион рублей. Желающие приобрести объект были. Победитель аукциона готов был заплатить за него 47,8 миллиона рублей. Однако один из участников торгов в антимонопольной службе оспорил решение аукционной комиссии. В результате итог торгов был аннулирован.

Новые торги назначены на 7 июля 2025 года.

По данным туристско-информационного центра Ярославля, это здание было построено на рубеже XVIII–XIX вв., принадлежало купцам Матвеевским. Считается, что усадьба была первой постройкой в городе в стиле строгого классицизма. Она состояла из главного дома с мезонином и двух боковых флигелей. В 1805–1807 годах здесь располагалось Демидовское училище высших наук. В 1911–1913 годах в одной из квартир усадьбы (по некоторым данным, в доме № 16 на площади Челюскинцев) жила семья инженера Петра Орлова, который участвовал в возведении железнодорожного моста через Волгу. Его дочь впоследствии стала знаменитой артисткой и певицей, звездой Советского Союза Любовью Орловой. В 1919 году усадьбу Матвеевских национализировали и превратили в обыкновенные жилые квартиры. Сейчас дом — объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Дом-памятник Аукцион
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление