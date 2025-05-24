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Недвижимость Закрыли «Лабаз» «„Лабаз“ знали все»: ярославцы высказались о продаже культового продуктового с вековой историей

«„Лабаз“ знали все»: ярославцы высказались о продаже культового продуктового с вековой историей

Продуктовый находился на Перекопе

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16 комментариев
«Лабаз» находился на улице Стачек, 62 | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU«Лабаз» находился на улице Стачек, 62 | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

«Лабаз» находился на улице Стачек, 62

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Жители Ярославля высказались по поводу закрытия продуктового «Лабаза» в Красноперекопском районе. Магазин проработал почти 150 лет и был построен для сотрудников Большой мануфактуры. В 2023 году его закрыли, а через два года помещение «Лабаза» выставили на продажу.

Для местных жителей магазин был местом притяжения и памяти, куда за продуктами ходили поколениями. Закрытие и продажа «Лабаза» многих расстроило. В этом материале собираем мнения ярославцев о магазине.

«Это наша история»

Новость о продаже помещения, где раньше располагался «Лабаз», вернул жителей Перекопа в воспоминания о детстве, когда они ходили за продуктами и свежей выпечкой.

Анна Шадро

«Хороший магазин был, давно там не живу, жаль».

Ольга Скворцова

«Какие вкусные бочковые огурчики там продавались, а пирожные песочные…»

Artiom Sokolov

«Ничего себе! Когда был маленьким, ходил туда за продуктами. Прям ностальгия нахлынула».

«"Лабаз" знали все»

Ярославцы предложили на месте магазина открыть музей.

Гость

«Это огромная история, господа, настоящее историческое наследие. Сделайте там музей Красного Перекопа. Продуктовых магазинов и так вокруг полно».

280344857

«Я бы ценил и сохранял все достопримечательности. Тем более этот любимый жителями старый магазин. Это наша история. Властям надо было выкупить магазин и сохранить его для потомков как историю города».

Гость

«"Лабаз" знали все жители города. Это название стало нарицательным».

Ранее у нас выходил материал с историей создания продуктового «Лабаза». Изначально магазин принадлежал товариществу завода. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству. Но в начале 2000-х «Лабаз» снова перешел в частную собственность.

А вы ходили в «Лабаз»?

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ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Магазин Лабаз
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Комментарии
16
Гость
8 часов
третий раз слышу, лол.
Гость
6 часов
Пускай попробуют продать своё счастье! Дураков уже нет!
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