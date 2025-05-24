«„Лабаз“ знали все»: ярославцы высказались о продаже культового продуктового с вековой историей

Жители Ярославля высказались по поводу закрытия продуктового «Лабаза» в Красноперекопском районе. Магазин проработал почти 150 лет и был построен для сотрудников Большой мануфактуры. В 2023 году его закрыли, а через два года помещение «Лабаза» выставили на продажу.
Для местных жителей магазин был местом притяжения и памяти, куда за продуктами ходили поколениями. Закрытие и продажа «Лабаза» многих расстроило. В этом материале собираем мнения ярославцев о магазине.
«Это наша история»
Новость о продаже помещения, где раньше располагался «Лабаз», вернул жителей Перекопа в воспоминания о детстве, когда они ходили за продуктами и свежей выпечкой.
Анна Шадро
«Хороший магазин был, давно там не живу, жаль».
Ольга Скворцова
«Какие вкусные бочковые огурчики там продавались, а пирожные песочные…»
Artiom Sokolov
«Ничего себе! Когда был маленьким, ходил туда за продуктами. Прям ностальгия нахлынула».
«"Лабаз
" знали все»
Ярославцы предложили на месте магазина открыть музей.
Гость
«Это огромная история, господа, настоящее историческое наследие. Сделайте там музей Красного Перекопа. Продуктовых магазинов и так вокруг полно».
280344857
«Я бы ценил и сохранял все достопримечательности. Тем более этот любимый жителями старый магазин. Это наша история. Властям надо было выкупить магазин и сохранить его для потомков как историю города».
Гость
«
Ранее у нас выходил материал с историей создания продуктового «Лабаза». Изначально магазин принадлежал товариществу завода. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству. Но в начале 2000-х «Лабаз» снова перешел в частную собственность.
А вы ходили в «Лабаз»?