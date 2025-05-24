«„Лабаз“ знали все»: ярославцы высказались о продаже культового продуктового с вековой историей

«Лабаз» находился на улице Стачек, 62 Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Жители Ярославля высказались по поводу закрытия продуктового «Лабаза» в Красноперекопском районе. Магазин проработал почти 150 лет и был построен для сотрудников Большой мануфактуры. В 2023 году его закрыли, а через два года помещение «Лабаза» выставили на продажу.

Для местных жителей магазин был местом притяжения и памяти, куда за продуктами ходили поколениями. Закрытие и продажа «Лабаза» многих расстроило. В этом материале собираем мнения ярославцев о магазине.

«Это наша история»

Новость о продаже помещения, где раньше располагался «Лабаз», вернул жителей Перекопа в воспоминания о детстве, когда они ходили за продуктами и свежей выпечкой.

Анна Шадро

«Хороший магазин был, давно там не живу, жаль».

Ольга Скворцова

«Какие вкусные бочковые огурчики там продавались, а пирожные песочные…»

Artiom Sokolov

«Ничего себе! Когда был маленьким, ходил туда за продуктами. Прям ностальгия нахлынула».

«"Лабаз " знали все»

Ярославцы предложили на месте магазина открыть музей.

Гость

«Это огромная история, господа, настоящее историческое наследие. Сделайте там музей Красного Перекопа. Продуктовых магазинов и так вокруг полно».

280344857

«Я бы ценил и сохранял все достопримечательности. Тем более этот любимый жителями старый магазин. Это наша история. Властям надо было выкупить магазин и сохранить его для потомков как историю города».

Гость

« "Лабаз" знали все жители города. Это название стало нарицательным».

Ранее у нас выходил материал с историей создания продуктового «Лабаза». Изначально магазин принадлежал товариществу завода. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству. Но в начале 2000-х «Лабаз» снова перешел в частную собственность.