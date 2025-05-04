«Каждую неделю — снижение цены»: стали известны подробности продажи легендарного магазина в Ярославле

Продают помещение бывшего продуктового «Лабаз» Источник: «ЦИАН», Анастасия Вязигина / 76.RU











Помещение бывшего магазина «Лабаз» в Красноперекопском районе Ярославля продают за 21 млн 130 тысяч рублей, но стоимость объекта понижают каждую неделю. Об этом 76.RU рассказала менеджер по продаже данной недвижимости.

«Помещение продается по графику понижения цены — это новый способ продажи. Но уже на завтра, в понедельник, запланировано снижение цены. У нас каждую неделю — снижение цены», — объяснила представительница агентства «Мой вариант», которое занимается продажей объекта.

Начальная цена объекта была 21 млн 800 тысяч рублей. Продают недвижимость с 14 апреля 2025 года. За несколько недель цена помещения упала на 670 тысяч рублей.

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«Объект нестандартный, это не однокомнатная квартира в центре города. Изначально мы продавали по методу лучшего предложения. Достигли определенного предложения, но собственник принял решение, что сейчас будем продавать вот таким способом», — добавила представительница агентства «Мой вариант».

Принято решение собственником его продавать, в этом нет ничего такого. Он как магазин не действует с конца 2023 года, поэтому готовы передать недвижимость в новые хорошие руки, которые будут радовать район. менеджер по продаже объекта

Что известно про «Лабаз»

Так выглядел «Лабаз» в 1905 году Источник: из архива комбината «Красный Перекоп»











Здание продуктового магазина «Лабаз» построили в 1880 году для работников Большой мануфактуры. Тогда оно принадлежало товариществу завода. Его собственниками были купцы Карзинкины, а после — и другие владельцы фабрики. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству.

До начала 2000-х «Лабаз» был в городской собственности. Магазин приватизировали в 2003 году, и его директором стала Цапаева Татьяна Сергеевна. Через два года, в 2005-м, магазин перешел в собственность Борецкой Ирины Станиславовны. По сей день недвижимость принадлежит ей. Также она на 60% владеет ООО «Гастрономъ», компания зарегистрирована на улице 8 Марта, 13. Ранее по этому адресу находится продуктовый магазин, который также назывался «Лабаз», но в последние годы помещение было сдано сетевикам. Сейчас по этому адресу находится супермаркет «Ярче».