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«Каждую неделю — снижение цены»: стали известны подробности продажи легендарного магазина в Ярославле

Речь идет о продуктовом «Лабазе» на Перекопе

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22 комментария
Продают помещение бывшего продуктового «Лабаз» | Источник: «ЦИАН», Анастасия Вязигина / 76.RUПродают помещение бывшего продуктового «Лабаз» | Источник: «ЦИАН», Анастасия Вязигина / 76.RU

Продают помещение бывшего продуктового «Лабаз»

Источник:

«ЦИАН», Анастасия Вязигина / 76.RU

Помещение бывшего магазина «Лабаз» в Красноперекопском районе Ярославля продают за 21 млн 130 тысяч рублей, но стоимость объекта понижают каждую неделю. Об этом 76.RU рассказала менеджер по продаже данной недвижимости.

«Помещение продается по графику понижения цены — это новый способ продажи. Но уже на завтра, в понедельник, запланировано снижение цены. У нас каждую неделю — снижение цены», — объяснила представительница агентства «Мой вариант», которое занимается продажей объекта.

Начальная цена объекта была 21 млн 800 тысяч рублей. Продают недвижимость с 14 апреля 2025 года. За несколько недель цена помещения упала на 670 тысяч рублей.

Помещение находится на улице Стачек, 64, в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПомещение находится на улице Стачек, 64, в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Общая площадь продаваемого объекта&nbsp;— 367 квадратных метров | Источник: «ЦИАН»Общая площадь продаваемого объекта&nbsp;— 367 квадратных метров | Источник: «ЦИАН»
Ранее почти 150 лет в этом помещении располагался продуктовый магазин&nbsp;— «Лабаз» | Источник: «ЦИАН»Ранее почти 150 лет в этом помещении располагался продуктовый магазин&nbsp;— «Лабаз» | Источник: «ЦИАН»
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Сотрудники Ярославской большой мануфактуры получали в «Лабазе» продукты бесплатно | Источник: «ЦИАН»Сотрудники Ярославской большой мануфактуры получали в «Лабазе» продукты бесплатно | Источник: «ЦИАН»

«Объект нестандартный, это не однокомнатная квартира в центре города. Изначально мы продавали по методу лучшего предложения. Достигли определенного предложения, но собственник принял решение, что сейчас будем продавать вот таким способом», — добавила представительница агентства «Мой вариант».

Принято решение собственником его продавать, в этом нет ничего такого. Он как магазин не действует с конца 2023 года, поэтому готовы передать недвижимость в новые хорошие руки, которые будут радовать район.

менеджер по продаже объекта

Что известно про «Лабаз»

Так выглядел «Лабаз» в 1905 году | Источник: из архива комбината «Красный Перекоп»Так выглядел «Лабаз» в 1905 году | Источник: из архива комбината «Красный Перекоп»

Так выглядел «Лабаз» в 1905 году

Источник:

из архива комбината «Красный Перекоп»

Здание продуктового магазина «Лабаз» построили в 1880 году для работников Большой мануфактуры. Тогда оно принадлежало товариществу завода. Его собственниками были купцы Карзинкины, а после — и другие владельцы фабрики. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству.

До начала 2000-х «Лабаз» был в городской собственности. Магазин приватизировали в 2003 году, и его директором стала Цапаева Татьяна Сергеевна. Через два года, в 2005-м, магазин перешел в собственность Борецкой Ирины Станиславовны. По сей день недвижимость принадлежит ей. Также она на 60% владеет ООО «Гастрономъ», компания зарегистрирована на улице 8 Марта, 13. Ранее по этому адресу находится продуктовый магазин, который также назывался «Лабаз», но в последние годы помещение было сдано сетевикам. Сейчас по этому адресу находится супермаркет «Ярче».

Почему «Лабаз» считается культовым продуктовым магазином в Ярославле и как местные жители отнеслись к его закрытию — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Продажа Магазин
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Комментарии
22
280344857
4 мая, 20:41
Хуже, чем при губере Евраеве и мэре Молчанове ярославцы ещё не жили! А к врачу записаться на приём очень трудно - это пытка, геноцид какой-то! Зато чиновников развелось - плюнуть некуда! Ужас!
280344857
4 мая, 20:39
Я бы ценил и сохранял все достопримечательности. Тем более этот любимый жителями старый магазин. Это наша история.
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