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С вековой историей! В Ярославле продают помещение легендарного продуктового

Что об этом известно

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19 комментариев
Продают помещение «Лабаза» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПродают помещение «Лабаза» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Продают помещение «Лабаза»

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу помещение, где раньше располагался продуктовый магазин «Лабаз», в Красноперекопском районе. Судя по данным из объявления на сайте «ЦИАН», продают недвижимость на первом этаже за 21 млн 123 тысячи рублей.

«Возможно использование как в качестве торговой площади, так и в качестве производственной площадки под свои цели», — уточняет продавец.

Общая площадь недвижимости — 376 квадратных метров. Помещение разделено на две части и имеет два отдельных входа. Высота потолков в здании — 5 метров.

«Сети центральные — канализация и водоснабжение. Газ, индивидуальное отопление, система вентиляции — всё подключено. Электричество 20 кВт, есть возможность увеличения. Около здания стоянка для машин», — говорится в объявлении.

Магазин находятся по адресу: улица Стачек, 64 | Источник: «ЦИАН»Магазин находятся по адресу: улица Стачек, 64 | Источник: «ЦИАН»
Ранее почти 150 лет в этом помещении располагался продуктовый магазин&nbsp;— «Лабаз» | Источник: «ЦИАН»Ранее почти 150 лет в этом помещении располагался продуктовый магазин&nbsp;— «Лабаз» | Источник: «ЦИАН»
Сотрудники Ярославской большой мануфактуры получали в «Лабазе» продукты бесплатно | Источник: «ЦИАН»Сотрудники Ярославской большой мануфактуры получали в «Лабазе» продукты бесплатно | Источник: «ЦИАН»
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Местные жители отмечали, что продукты там стоили дешевле, чем в других местах | Источник: «ЦИАН»Местные жители отмечали, что продукты там стоили дешевле, чем в других местах | Источник: «ЦИАН»

Здание «Лабаза» построили в 1880 году для работников Большой мануфактуры. Тогда оно принадлежало товариществу завода и, соответственно, его собственникам — купцам Карзинкиным, а после — и другим владельцам фабрики. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству.

В «Лабазе» было три отдела: гастрономический, бакалейный и булочный. Также там продавали готовые платья, что в то время было очень необычно. Девушкам не надо было тратить время на пошив наряда, достаточно было просто прийти в магазин и купить подходящее платье.

«Лабаз» закрыли неожиданно: утром 2 октября 2023 года на двери магазина повесили листок А4 с уведомлением. Причину принятого решения владельцы не объяснили даже своим сотрудникам.

Лабаз закрылся осенью 2023 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛабаз закрылся осенью 2023 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лабаз закрылся осенью 2023 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новость о закрытии старейшего продуктового магазина в Ярославле шокировала многих. Местные жители высказали свое недовольство по этому поводу.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
19
Гость
4 мая, 19:12
А что-нибудь у редакции есть не легендарное?
Гость
5 мая, 05:48
Это огромная история господа, настоящее историческое наследие. Сделайте там музей Красного Перекопа. Продуктовых магазинов и так вокруг полно. Можно переделать магазин валентина в продуктовый и переименовать его в Перекоп.
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