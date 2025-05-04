С вековой историей! В Ярославле продают помещение легендарного продуктового

Продают помещение «Лабаза» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу помещение, где раньше располагался продуктовый магазин «Лабаз», в Красноперекопском районе. Судя по данным из объявления на сайте «ЦИАН», продают недвижимость на первом этаже за 21 млн 123 тысячи рублей.

«Возможно использование как в качестве торговой площади, так и в качестве производственной площадки под свои цели», — уточняет продавец.

Общая площадь недвижимости — 376 квадратных метров. Помещение разделено на две части и имеет два отдельных входа. Высота потолков в здании — 5 метров.

«Сети центральные — канализация и водоснабжение. Газ, индивидуальное отопление, система вентиляции — всё подключено. Электричество 20 кВт, есть возможность увеличения. Около здания стоянка для машин», — говорится в объявлении.

+1

Здание «Лабаза» построили в 1880 году для работников Большой мануфактуры. Тогда оно принадлежало товариществу завода и, соответственно, его собственникам — купцам Карзинкиным, а после — и другим владельцам фабрики. После свержения царской власти «Лабаз» национализировали, и до 90-х годов прошлого века он принадлежал государству.

В «Лабазе» было три отдела: гастрономический, бакалейный и булочный. Также там продавали готовые платья, что в то время было очень необычно. Девушкам не надо было тратить время на пошив наряда, достаточно было просто прийти в магазин и купить подходящее платье.

«Лабаз» закрыли неожиданно: утром 2 октября 2023 года на двери магазина повесили листок А4 с уведомлением. Причину принятого решения владельцы не объяснили даже своим сотрудникам.

Лабаз закрылся осенью 2023 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









