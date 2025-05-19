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Недвижимость У крупного торгового центра в Ярославле построят новый магазин

У крупного торгового центра в Ярославле построят новый магазин

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У ТРК&nbsp;«Альтаир» построят новый магазин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ ТРК&nbsp;«Альтаир» построят новый магазин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У ТРК «Альтаир» построят новый магазин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле у торгово-развлекательного комплекса «Альтаир» в Дзержинском районе собираются построить новый магазин. Мэрия города 16 мая объявила о проведении аукциона на предоставление земельного участка в аренду под эти цели.

Площадь территории — 2600 квадратных метров. Она расположена между парковкой ТРК «Альтаир» и автосервисом на улице Волгоградской. Сейчас на этом месте пустырь.

«Вид разрешенного использования объектов капитального строительства — объекты розничной торговли, аптеки, аптечные пункты», — поясняются возможные варианты использования помещения в документации.

Участок будущего строительства обозначен фиолетовым | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток будущего строительства обозначен фиолетовым | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок будущего строительства обозначен фиолетовым

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

Здание должно занимать от 25% до 60% площади отведенного участка. Количество этажей не ограничено.

Начальная цена за право арендовать участок — 1,2 миллиона рублей. Столько же будет составлять ежегодный платеж за аренду. Срок аренды — 58 месяцев (то есть 4 года и 10 месяцев).

Аукцион назначен на 4 июня.

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Екатерина Лещенкова
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