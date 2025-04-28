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Недвижимость В России упростили получение льготной ипотеки — что изменилось

В России упростили получение льготной ипотеки — что изменилось

Теперь взять жилье успеют все

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5 комментариев
IT-ипотека доступна только работникам сферы информационных технологий | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUIT-ипотека доступна только работникам сферы информационных технологий | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

IT-ипотека доступна только работникам сферы информационных технологий

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России отменили лимиты для банков по выдаче льготной IT-ипотеке. Раньше из-за ограничений не все желающие успевали взять нужный кредит. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Данное решение одобрило правительство РФ.

IT-ипотека — это льготная программа кредитования для работников сферы информационных технологий, введенная в России в 2022 году для поддержки отрасли и удержания специалистов в стране. С ее помощью айтишники могут получить кредит на покупку или строительство жилья под 6%. 

«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», — говорится в сообщении.

Помимо отмены лимитов произойдет снижение финансовой нагрузки. Речь идет о дополнительных платежах по банковским комиссиям. Для этого банкам предоставят повышенные субсидии с 1 мая по 31 октября.

По данным ведомства, на сегодняшний день выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Планируется, что к концу года общее количество оформивших IT-ипотеку превысит 91,5 тысячи. Почитать о плюсах и минусах льготный программы можно в отдельном материале. Ипотека — не единственный способ покупки жилья. О других выгодных вариантах можно почитать по ссылке.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
IT-ипотека Льготные кредиты Лимиты Банк
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Комментарии
5
Гость
7 часов
Не квартиры что строят чиновники нужно впаривать населению если мы хотим увеличить рождаемость в стране. Дайте людям бесплатно землю под строительство своих домов со всеми коммуникациями, и беспроцентный кредит на постройку своего дома.
Гость
4 часа
Строить,строить и как можно больше жилья,только тогда хоть остановится рост цен еа увартиры,государство снидает ипотеку риэлторы и застройщики тут же еще больше поднимают цены.Государство должно найти другой метод помощи дилья,а именно,лавать социальное при рождении ребенка ,через 10 лет,если двое детей уже,дать вощмодность оформить ее 50% на семью,при рождении трктьего ребенкп,через 20 оет,передать это дилье в собственность семье Государство тратит огромные женьги банкам,за льготеые кредиты ,да и риэлторы на этрм наживаются
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