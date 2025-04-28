В России упростили получение льготной ипотеки — что изменилось

В России отменили лимиты для банков по выдаче льготной IT-ипотеке. Раньше из-за ограничений не все желающие успевали взять нужный кредит. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Данное решение одобрило правительство РФ.
IT-ипотека — это льготная программа кредитования для работников сферы информационных технологий, введенная в России в 2022 году для поддержки отрасли и удержания специалистов в стране. С ее помощью айтишники могут получить кредит на покупку или строительство жилья под 6%.
«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», — говорится в сообщении.
Помимо отмены лимитов произойдет снижение финансовой нагрузки. Речь идет о дополнительных платежах по банковским комиссиям. Для этого банкам предоставят повышенные субсидии с 1 мая по 31 октября.
По данным ведомства, на сегодняшний день выдано более 83,5 тысячи льготных кредитов. Планируется, что к концу года общее количество оформивших IT-ипотеку превысит 91,5 тысячи. Почитать о плюсах и минусах льготный программы можно в отдельном материале. Ипотека — не единственный способ покупки жилья. О других выгодных вариантах можно почитать по ссылке.