В России упростили получение льготной ипотеки — что изменилось

IT-ипотека доступна только работникам сферы информационных технологий Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В России отменили лимиты для банков по выдаче льготной IT-ипотеке. Раньше из-за ограничений не все желающие успевали взять нужный кредит. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Данное решение одобрило правительство РФ.

IT-ипотека — это льготная программа кредитования для работников сферы информационных технологий, введенная в России в 2022 году для поддержки отрасли и удержания специалистов в стране. С ее помощью айтишники могут получить кредит на покупку или строительство жилья под 6%.

«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», — говорится в сообщении.

Помимо отмены лимитов произойдет снижение финансовой нагрузки. Речь идет о дополнительных платежах по банковским комиссиям. Для этого банкам предоставят повышенные субсидии с 1 мая по 31 октября.