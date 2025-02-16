Не каждый сможет себе позволить: показываем необычные особняки в ярославском поселке

Смотрим на дорогие особняки на окраине Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в каждом районе есть частный сектор. Несмотря на количество многоквартирных домов, некоторым горожанам хочется жить только на своей территории. В частных секторах стоят не только деревянные и старые дома, но и необычные особняки в несколько этажей.

В рубрике «Это вам не квартира» мы исследуем частный сектор и находим необычные коттеджи. В этом выпуске показываем, какие особняки построили себе ярославцы в Кармановском поселке.

Этот дом впечатляет своим видом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дом выглядит стильно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Кармановском поселке до сих пор строят новые частные дома, но некоторые владельцы решили продать свое жилье. Цены разные: старые деревянные домики стоят около 1-3 миллионов рублей, а если брать что-то более современное, то нужно отдать от 10 миллионов рублей.

Деревянный дом выставили почти за 15,5 миллиона рублей Источник: Avito.ru











Этот дом немного похож на замок Источник: Avito.ru











Коттедж с площадью 344 м² продают за 37 миллионов рублей Источник: Avito.ru











Окна всех видов в одном доме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За большим забором видно только второй этаж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хвойные деревья отлично дополняют дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кирпичи ставили так, чтобы дом был в крапинку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Какая интересная планировка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А в этом доме — минимум деталей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









