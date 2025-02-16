Не каждый сможет себе позволить: показываем необычные особняки в ярославском поселке

В Ярославле в каждом районе есть частный сектор. Несмотря на количество многоквартирных домов, некоторым горожанам хочется жить только на своей территории. В частных секторах стоят не только деревянные и старые дома, но и необычные особняки в несколько этажей.
В рубрике «Это вам не квартира» мы исследуем частный сектор и находим необычные коттеджи. В этом выпуске показываем, какие особняки построили себе ярославцы в Кармановском поселке.
В Кармановском поселке до сих пор строят новые частные дома, но некоторые владельцы решили продать свое жилье. Цены разные: старые деревянные домики стоят около 1-3 миллионов рублей, а если брать что-то более современное, то нужно отдать от 10 миллионов рублей.