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Недвижимость Это вам не квартира фоторепортаж Не каждый сможет себе позволить: показываем необычные особняки в ярославском поселке

Не каждый сможет себе позволить: показываем необычные особняки в ярославском поселке

Цены на недвижимость тут достигают десятков миллионов рублей

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4 комментария
Смотрим на дорогие особняки на окраине Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСмотрим на дорогие особняки на окраине Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотрим на дорогие особняки на окраине Ярославля

Источник:

В Ярославле в каждом районе есть частный сектор. Несмотря на количество многоквартирных домов, некоторым горожанам хочется жить только на своей территории. В частных секторах стоят не только деревянные и старые дома, но и необычные особняки в несколько этажей.

В рубрике «Это вам не квартира» мы исследуем частный сектор и находим необычные коттеджи. В этом выпуске показываем, какие особняки построили себе ярославцы в Кармановском поселке.

Этот дом впечатляет своим видом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот дом впечатляет своим видом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот дом впечатляет своим видом

Источник:
Дом выглядит стильно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом выглядит стильно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом выглядит стильно

Источник:

В Кармановском поселке до сих пор строят новые частные дома, но некоторые владельцы решили продать свое жилье. Цены разные: старые деревянные домики стоят около 1-3 миллионов рублей, а если брать что-то более современное, то нужно отдать от 10 миллионов рублей.

Деревянный дом выставили почти за 15,5 миллиона рублей | Источник: Avito.ruДеревянный дом выставили почти за 15,5 миллиона рублей | Источник: Avito.ru

Деревянный дом выставили почти за 15,5 миллиона рублей

Источник:
Этот дом немного похож на замок | Источник: Avito.ruЭтот дом немного похож на замок | Источник: Avito.ru

Этот дом немного похож на замок

Источник:
Коттедж с площадью 344 м² продают за 37 миллионов рублей | Источник: Avito.ruКоттедж с площадью 344 м² продают за 37 миллионов рублей | Источник: Avito.ru

Коттедж с площадью 344 м² продают за 37 миллионов рублей

Источник:
Окна всех видов в одном доме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкна всех видов в одном доме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна всех видов в одном доме

Источник:
За большим забором видно только второй этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа большим забором видно только второй этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За большим забором видно только второй этаж

Источник:
Хвойные деревья отлично дополняют дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХвойные деревья отлично дополняют дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хвойные деревья отлично дополняют дом

Источник:
Кирпичи ставили так, чтобы дом был в крапинку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКирпичи ставили так, чтобы дом был в крапинку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирпичи ставили так, чтобы дом был в крапинку

Источник:
Какая интересная планировка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая интересная планировка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая интересная планировка

Источник:
А в этом доме&nbsp;— минимум деталей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА в этом доме&nbsp;— минимум деталей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А в этом доме — минимум деталей

Источник:
Очень широкий дом&nbsp;— наверное, внутри очень просторно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОчень широкий дом&nbsp;— наверное, внутри очень просторно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Очень широкий дом — наверное, внутри очень просторно

Источник:
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Комментарии
4
Гость
52 минуты
Хорошие дома. Я тоже себе построил.
Гость
50 минут
Кармановский посёлок - это с советских времён место обитания чинуш высокого ранга. Не всякий бизнесмен может себе позволить, а вот они при всех режимах имеют возможность.
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