В центре Ярославля продадут историческую фабрику за 1 рубль

Продают историческую фабрику в центре Источник: 2GIS











Мэрия Ярославля выставит на продажу двухэтажную фабрику в центре Ярославля за 1 рубль. Об этом говорится в постановлении городской администрации от 20 ноября 2024 года.

На торги будет выставлено семь помещений общей площадью 723,8 квадратного метра. Ранее в здании на Свободы, 32б располагалась «Фабрика Колосова» середины XVIII–XIX веков. Объект включен в реестр памятников культурного наследия федерального значения.

Дом на Свободы, 32б относится к промышленной постройке 1779 года. Ранее здание входило в комплекс шелковой мануфактуры Колосова, позднее — в комплекс бань Оловянишникова.

Согласно данным из паспорта объекта, здание находится в неудовлетворительном состоянии.

— По характеру трещин на стенах можно предположить, что имеет место деформация фундаментов под северным и западным фасадами, частью внутренних стен и перегородок. Наблюдаются трещины по северному и восточному фасадам, деструкция кирпичной кладки на южном фасаде, выпучивание части восточного фасада, — говорится в документах.