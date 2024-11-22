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Недвижимость В центре Ярославля продадут историческую фабрику за 1 рубль

В центре Ярославля продадут историческую фабрику за 1 рубль

Такое решение приняла мэрия города

1 095
2 комментария

Продают историческую фабрику в центре

Мэрия Ярославля выставит на продажу двухэтажную фабрику в центре Ярославля за 1 рубль. Об этом говорится в постановлении городской администрации от 20 ноября 2024 года.

На торги будет выставлено семь помещений общей площадью 723,8 квадратного метра. Ранее в здании на Свободы, 32б располагалась «Фабрика Колосова» середины XVIII–XIX веков. Объект включен в реестр памятников культурного наследия федерального значения.

Дом на Свободы, 32б относится к промышленной постройке 1779 года. Ранее здание входило в комплекс шелковой мануфактуры Колосова, позднее — в комплекс бань Оловянишникова.

Согласно данным из паспорта объекта, здание находится в неудовлетворительном состоянии.

— По характеру трещин на стенах можно предположить, что имеет место деформация фундаментов под северным и западным фасадами, частью внутренних стен и перегородок. Наблюдаются трещины по северному и восточному фасадам, деструкция кирпичной кладки на южном фасаде, выпучивание части восточного фасада, — говорится в документах.

Новый собственник должен будет сделать проектную документацию и провести работы по сохранению объекта до ноября 2025 года.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Сперва за рубь продадут, потом бомжы случайно сожгут, потом высотку влепят
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