Что выгоднее: родить ребенка или взять рыночную ипотеку? Ответ вас удивит

Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Отмена льготной ипотеки оставила возможность брать дешевую ипотеку под 6% только семьям с детьми. Всё остальное — заградительные условия, специально сделанные Центробанком, чтобы «охладить экономику». Но ребенок — это тоже расходы, так что наши коллеги из «Фонтанки» подсчитали, в каком случае покупать квартиру в кредит выгоднее без него.

Сейчас только наличие ребенка позволяет взять ипотеку по приемлемой ставке и обзавестись жильем, если вы не айтишник и не собираетесь сменить прописку на арктические регионы или дальневосточный гектар. Верность принципу «Мое тело — мое дело, когда захочу — рожу» обходится в 20% годовых от стоимости квартир, которые стоят столько, что хочется рыдать.

«Фонтанка» с калькулятором в руках нашла ответ для тех, кто на распутье: что выгоднее — родить разок или ввязываться в кабалу. Даже при условии, что нового человека нужно будет обеспечивать как минимум до 18 лет, это будет дешевле (!). Но есть нюансы. И еще: некоторые выплаты и цифры, о которых пойдет речь ниже, актуальны лишь для Санкт-Петербурга.

Условие задачи: Оле 27 лет, и ее биологические часики исправно тикают. Насчет рождения ребенка она пока сомневается, а вот квартира в Петербурге ей точно нужна, но пока у нее есть только кризис принятия решений и неврозы. Помогите Оле решить, что ей делать: создавать семью с молодым человеком и рожать или быть сильной и самостоятельной женщиной, которая берет ипотеку под 20%.

Вариант первый: «Рождение ребенка»

Поздравляем Олю с рождением первенца. На выписку из роддома ей дарят возможность взять семейную ипотеку по ставке 6% годовых, одно из условий которой — иметь хотя бы одного ребенка в возрасте до шести лет. На самом деле банк выдает деньги под те же 20%, но разницу за заемщика выплачивает государство.

Что выбрать молодой семье с ребенком в Петербурге? Ну хотя бы двушку, чтобы у малыша была своя комната, в которой он сможет прожить с родителями до совершеннолетия. Ищем в не самом плохом районе города и по приемлемой стоимости — 10 миллионов рублей. Как раз умещается в лимит по госпрограмме, который составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Петербурга, Ленинградской и Московской областей. Всё равно дорого? Предполагается же, что у нас полная традиционная семья, где есть мама и папа, так что Оля с молодым человеком как-нибудь потянут первоначальный взнос. Все тянут — и ничего.

Апартаменты — сразу мимо, им же еще пристраивать малого в садик и школу. Так что Оле нужна именно квартира в жилом комплексе. По такой цене их можно найти только на стадии строительства. Она выбирает и идет оформляться. Ипотеку сейчас выдают на большие сроки, чтобы снизить ежемесячный платеж, но, по статистике, гасят всё равно раньше. Мы для расчетов возьмем те же самые 18 лет, пока птенец не вылетит из гнезда или его не выпнут.

Чуть не забыли про первоначальный взнос. Он по программе остался на уровне 20%. То есть от 10 миллионов рублей сразу надо будет заплатить 2 миллиона. Но Оля у нас умненькая и расчетливая. Она была призером олимпиады по экономике, училась в «Вышке» и знает, что чем больше первоначальный взнос, тем меньше тело кредита и проценты, которые нужно будет отдать кровопийцам из банка. Девочка скребет по сусекам (родственникам), находит что-нибудь ненужное, продает и выручает за это 3,5 миллиона, которые соответствуют уже 35-процентному первоначальному взносу, обязательному и для кредита на общих основаниях под 20%.

Таким образом, в течение 18 лет ей нужно будет отдать банку 6,5 миллиона и еще 4 144 599 рублей процентов. Бездушный онлайн-калькулятор говорит, что для этого нужно отдавать ежемесячно не менее 49 281 рубля, а зарабатывать в целом примерно 82 134 рубля в месяц. К счастью, Олю в этом году как раз повысили, и теперь она зарабатывает целых 100 тысяч рублей (это важно для второго варианта).

Источник: yandex.ru











Теперь начинается самое интересное. Считаем, во сколько ей обойдется содержание ребенка. Поскольку ситуация во всех семьях разная, берем по минимуму. Нечего к хорошему привыкать, когда на дворе нестабильность. Здесь нам на помощь снова приходит государство, которое посчитало всё за нас.

Есть такой показатель, как прожиточный минимум для ребенка. В 2024 году он составляет в Петербурге 16 039 рублей в месяц. Опытные родители подтверждают: если не шиковать, то на еду и одежду по-скромному этих 16 тысяч (500–550 рублей в день) на ребенка хотя и в обрез, но будет хватать. Если без излишеств. С бесплатными летними лагерями и кружками. Умножаем на 12 месяцев и 18 лет, получится 3 464 424 рубля. Вы скажете: «А как же инфляция?» Так предполагается, что и доходы Оли и ее партнера будут расти соразмерно инфляции, так что за рост цен не переживайте.

Суммируем. 6 500 000 (кредит) + 4 144 599 (проценты) + 3 464 424 (минимальные расходы на ребенка) = 14 109 023. Как минимум столько нашим молодым петербуржцам надо будет заплатить в течение следующих 18 лет.

А теперь самое приятное — вычитание. Во-первых, Оле заплатят материнский капитал — федеральные 630,4 тысячи рублей за первого ребенка. Во-вторых, в ЗАГСе выдадут «коробку новорожденного» с самыми необходимыми вещами для малыша на первое время. Также родители получат «детскую» карту», на которую придет единовременная компенсационная выплата в размере 41 тысячи рублей. Потратить их можно в специализированных магазинах, среди которых есть крупные детские и продовольственные сети. Полный список можно уточнить в банке при получении карты.

Еще есть единовременное пособие при рождении ребенка. Работающему родителю выплачивается в размере 24 604 рублей. Ежемесячные пособия предусмотрены только для малоимущих семей и семей, где воспитывается ребенок с инвалидностью, но, кроме них, существуют выплаты для молодых и студенческих семей. Например, женщина, которая родила первенца после 1 января 2020 года, и на тот момент ей было от 19 до 24 лет, может один раз получить 68 831 рубль. Семья студентов может ежемесячно получать от государства 5027 рублей, но нужно соответствовать определенным условиям, о которых можно почитать здесь.

Оля и ее безымянный суженый со своей зарплатой, под которую банки согласятся давать ипотеку, по всем социальным фронтам пролетают, как бакланы над Петербургом. Но ничего, они последние пять лет исправно трудились и платили налоги, так что декретные выплаты никто не отменял. Они рассчитываются работодателем из среднего дохода за предыдущие два года. Стандартный отпуск по уходу за ребенком составляет 70 дней до и 70 дней после его рождения, в сумме 140. Раз уж Оля сейчас получает 100 тысяч, поверим на слово ее работодателю, который клянется и божится, что ежегодно увеличивает зарплаты как минимум на размер инфляции. Получится, что за 140 дней декретного отпуска наша обеспеченная мама получит примерно 404 689 рублей.

Дополнительно выплачивается пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Оно также рассчитывается из среднемесячного дохода за предыдущие два года, но не из 100%, как в случае с декретными, а из 40%, и выплачивается не единовременно, а ежемесячно. В случае Оли получается около 34 687,6 рубля в месяц. За вычетом декретных 70 дней такую выплату она будет получать примерно в течение 15,5 месяца. В совокупности — около 543 439 рублей.

Получится, что из общей суммы расходов надо вычесть 1 644 132 рубля (массовые единовременные пособия от государства + выплаты работодателя):

14 109 023 — 1 644 132 = 12 464 891 (рубль).

Это сумма «чистых» расходов семьи на семейную ипотеку и ребенка в течение 18 лет. Но это если Оля будет тратить на ребенка не более 192 468 рублей в год (региональный МРОТ × 12 месяцев). Да, он будет ходить в государственный садик (они все теперь бесплатные), государственную школу и лечиться в государственной поликлинике и, скорее всего, когда его школьные друзья будут хвастаться новыми «Айфонами», донашивать папин «Сяоми». Впрочем, в этом ничего плохого нет, уверена молодая мама и многие ее подруги.

Кружки? Да есть куча бесплатных, а растить чемпиона по теннису, балеруна или второго IT-гения Павла Дурова, чтобы отрефлексировать свои нереализованные амбиции, Оле не нужно. Машина? Это же неэкологично, да и из Олиного уютного зеленого района не наездишься, поэтому она с ковида сидит на удаленке и хорошо себя чувствует.

Расчеты показывают, что увеличение расходов на ребенка пропорционально этим самым родительским амбициям всё равно может сохранить выгоду от льготной «детской» ипотеки. Но вот насколько можно пошиковать, чтобы сохранить эту выгоду, давайте посчитаем.

Вариант второй: «Берем рыночную ипотеку»

Вводные данные остаются те же: двушка за 10 миллионов рублей на 18 лет. Тогда ипотечный онлайн-калькулятор рисует следующие условия для счастливого будущего в собственном жилье: застройщику сразу надо будет заплатить 3,5 миллиона рублей (благо Оля уже вытрясла их с родственников) и сумма кредита составит те же 6,5 миллиона рублей. Но уже под 20%.

Источник: yandex.ru











При этом ежемесячный платеж вырастает до 111 471 рубля. Чтобы потянуть такой и пройти рисковую проверку банка, нужно не менее 185,8 тысячи рублей дохода. Оля решает отправить несостоявшегося папу в курьеры и не дует в ус. Правда, переплата, которая ляжет на плечи наших страдальцев, вырастает до 17,6 миллиона, что почти вдвое больше стоимости самой квартиры.

Итого Оле придется заплатить за 18 лет:

6 500 000 (кредит) + 17 577 705 (проценты) = 24 077 705 (рублей).

Это почти в два раза (93%) больше, чем растить ребенка, если содержать его по минимуму. Прагматичная Оля делает выводы и возвращается к первому варианту.

Нюансы

Мы уже знаем, что скажет суровый экзаменатор при проверке ответов на задачу: «Ну как же можно воспитывать ребенка „по минимуму“ и тратить на него всего 200 тысяч в год?» Погодите снижать баллы: даже если тратить больше, семейная ипотека всё равно будет выгоднее.

Чтобы это условие не выполнялось, сумма процентных расходов семьи и трат на ребенка не должна превышать процентные расходы по рыночной ипотеке. Первое — константа, значит, получаем такое уравнение:

4 144 599 + Х = 17 577 705.

Х = 13 433 106.

13 433 106 (общие расходы на ребенка) / 18 (лет) = 746 283,67 (рубля).

Получается, семейная ипотека станет невыгоднее рыночной, если Оля будет тратить на дите 746 тысяч в год и более. Это более 62 тысяч рублей в месяц. Сказать по правде, тратить столько на ребенка можно (и даже больше), но для этого нужны какие-то другие жизненные условия, а не двушка на окраине.

Режим жесткой экономии

А теперь возьмем вариант, когда Оля не только умная, но еще и не зря училась на экономическом факультете и теперь умеет считать проценты. В этом случае она полученные от государства деньги не профукает на маркетплейсах на кремики и роботы-пылесосы, а будет докладывать на свой ипотечный счет, сокращая тело кредита.

Самый крупный такой платеж будет материнский капитал. Аннуитетная система крайне сложна для подсчета в столбик, но если положить в банк примерно через три месяца после рождения ребенка (когда вся бюрократия с сертификатом кончится) те самые 640 тысяч, можно будет сократить срок кредита с 18 лет до 15 лет и 2 месяцев и сэкономить на этом сразу 1 046 789 рублей. Размер ежемесячной выплаты при этом останется прежний — 49 280,55.

Есть вариант сокращать не срок выплаты, а размер платежа. При единовременном взносе 640 тысяч платеж весьма ощутимо снизится до 44 459,52. Правда, срок останется прежним — 18 лет, а сэкономить получится всего 394 874 рубля. Так что первый вариант, конечно, куда выгоднее.

Теперь декретные. Там тоже солидная сумма — почти 405 тысяч. Их Оля тоже отнесет в банк. Будет плакать, пилить мужа, что мало зарабатывает, но отнесет. Будет питаться одной гречкой, заодно восстановит фигуру после родов без дорогих фитнесов. Зато срок кредита снизится до 13 лет и 7 месяцев, а общая экономия составит 1 598 608 рублей.

Ну и детское пособие до 1,5 года. Его тоже Оля будет относить в банк. Но не просто так, а по-умному. Не раз в месяц по 35 тысяч, а копить, и по 70 тысяч раз в два месяца. Хитрость в том, что сумма пособия — меньше ежемесячного платежа, а значит, не будет признаваться банком за досрочное погашение. А вот за два месяца уже накапливается на требуемую сумму, и тело кредита можно сокращать.

Поразительно, но такое скопидомство — невероятно эффективно. Ведь Оля по максимуму сокращает тело кредита в самом начале ипотеки, когда размер начисляемых процентов максимален. А сокращение срока уменьшает эти проценты еще больше. В итоге, если полтора года раз в два месяца довносить в банк сверх ежемесячных платежей по 70 тысяч, вместе с декретными и материнским капиталом экономия получится колоссальная — 2 162 676 рублей. И даже еще 6 копеек, которые при Олином образе жизни тоже явно имеют значение.

В результате, если выплаты от государства отдавать на ипотеку, срок выплаты вместо 18 лет окажется всего 11 лет и 8 месяцев, а общая переплата по взятым в банке 6,5 миллиона рублей — ничтожные 1 979 760 рублей.













Это в корне меняет арифметику экономии на ребенке. Совокупные расходы с 14,1 миллиона рублей падают до 11,9 миллиона. Разница с бездетным вариантом получается уже не 13,4 миллиона, а все 15 597 945. А значит, порог экономической целесообразности рождения ребенка вырастает сразу до 72 тысяч в месяц. Вот столько Оля может тратить на своего малыша в месяц, чтобы его появление на свет всё равно оказывалось выгоднее, чем рыночная ипотека для бездетных.

Кстати, есть вариант при досрочных платежах сокращать не срок выплат, а платеж. Тогда он упадет до совсем нестрашных 37 тысяч (против, напомним, 111 471 рубля в «бездетном варианте»), что сильно облегчит Оле, ее мужу и ребенку жизнь. Но это с точки зрения денег всё равно не так выгодно, как первый вариант, хотя, конечно, всё равно позволит Олиному супругу уволиться из курьеров и заняться каким-нибудь хобби.













Итак, вывод. Рожать ребенка и брать «под него» ипотеку — выгоднее, чем оставаться чайлдфри и платить рыночную ипотеку. Но только до тех пор, пока вы не начнете тратить на содержание ребенка 72 тысячи в месяц. Если больше — он уже становится экономически нецелесообразен, и лучше самой — всё самой.