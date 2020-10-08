«Вам не стыдно?»: в Тутаеве из-за опоздавшей чиновницы развернули паром с пассажирами. Видео

На таком теплоходе по своим делам государственной важности и хотела перебраться с одного берега на другой Маргарита Новикова. Но опоздала — паром уже отошёл. Впрочем, для важной персоны можно и вернуться.





— Теплоход с пассажирами и техникой на борту был вынужден разворачиваться практически на половине пути, — рассказали о случившемся пассажиры парома в паблике «Типичный Тутаев». — Другие пассажиры высказали своё недовольство «опоздунам».



На видео слышны крики в адрес ступившей на трап чиновницы:



— Как вам не стыдно?!



Но Маргарита Новикова ничего не ответила.



— Спокойно проехала и у причала на другом берегу с невозмутимым видом села в специально прибывший за ней автомобиль, — рассказали пассажиры.



Маргарита Новикова курирует в администрации военно-мобилизационную работу, вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, муниципального контроля и другие. Отслеживает решение вопросов по развитию Левобережья.



Местные говорят, что опоздать на паром — дело для многих привычное. Но ради других теплоход не разворачивается.

