«Вам не стыдно?»: в Тутаеве из-за опоздавшей чиновницы развернули паром с пассажирами. Видео

Из-за опоздавшей чиновницы в Тутаеве развернули паром с пассажирами
Что делать, если ты российская чиновница районной администрации и тебе очень надо? Заставить других подстроиться под свои желания. Это возможно, и это на своём примере показала первый замглавы Тутаевского района. Ради Маргариты Новиковой на полпути развернули паром с пассажирами.
Паром в Тутаеве соединяет левый и правый берега Волги и в том месте это практически единственная переправа. Можно, конечно, взять моторную лодку за 35 рублей или поехать в объезд через Ярославль — это десятки километров. Поэтому многие пользуются паромом — просто, быстро, красивый вид на реку, ходит раз в час.
Видео: Типичный Тутаев / vk.com
На таком теплоходе по своим делам государственной важности и хотела перебраться с одного берега на другой Маргарита Новикова. Но опоздала — паром уже отошёл. Впрочем, для важной персоны можно и вернуться.
— Теплоход с пассажирами и техникой на борту был вынужден разворачиваться практически на половине пути, — рассказали о случившемся пассажиры парома в паблике «Типичный Тутаев». — Другие пассажиры высказали своё недовольство «опоздунам».
На видео слышны крики в адрес ступившей на трап чиновницы:
— Как вам не стыдно?!
Но Маргарита Новикова ничего не ответила.
— Спокойно проехала и у причала на другом берегу с невозмутимым видом села в специально прибывший за ней автомобиль, — рассказали пассажиры.
Маргарита Новикова курирует в администрации военно-мобилизационную работу, вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, муниципального контроля и другие. Отслеживает решение вопросов по развитию Левобережья.
Местные говорят, что опоздать на паром — дело для многих привычное. Но ради других теплоход не разворачивается.
— Чиновница могла бы и на лодке спокойно переправиться через реку, тем более в это время их предостаточно, — считает тутаевец Алексей Кривцов. — Не было бы, наверное, столько негатива в адрес Новиковой, если бы она извинилась перед пассажирами парома, но она прошла как ни в чём не бывало, словно так и должно быть.
И чиновница извинилась. Правда, чуть позже. Во «ВКонтакте».
— Приношу извинения за доставленные неудобства, — написала Маргарита Новикова. — Сотрудники администрации района и муниципальных учреждений работают в плотном графике, зачастую без перерыва на обед, чтобы оперативно решать задачи, поставленные нам вами. Сегодня мы совершили поездку в левобережное сельское поселение. Мы рассчитывали успеть обратно на паром, но не получилось, а лодок не наблюдалось. В беседе с жителями часто возникают дополнительные вопросы и прервать разговор нельзя. Невозможно отказать, услышать каждую просьбу — наша обязанность. В результате опоздали, но нам срочно нужно было попасть на встречу с возможным инвестором. 4 минуты, на которые задержался паром, могли сорвать переговоры на 1000 рабочих мест для жителей города и района.
Кого-то извинения чиновницы устроили, но далеко не всех. Люди отметили, что женщина написала про отсутствие лодок. Однако на кадрах, которые появились в интернете в открытом доступе, видно обратное.
— Лодок в это время было предостаточно, — заверили местные жители. — Получается, что Новикова ещё и всем наврала.
Тутаев расположен на обоих берегах Волги. Он возник в результате объединения двух самостоятельных городов — Романова и Борисоглебска, располагавшихся по разным берегам реки. Ближайший путь на автомобиле с одного берега на другой проходит через Ярославль и составляет около 80 километров.