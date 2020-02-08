В Ярославле геи выступили за отставку мэра. И рассказали, какой глава города им нужен

Сегодня в Ярославле на оппозиционный митинг за отставку мэра города Владимира Волкова пришли представители ЛГБТ-сообщества и развернули свои флаги. Но они объяснили, что пришли не ради тусовки, а чтобы выразить свою гражданскую позицию.

— Как горожанин я недоволен действующим мэром и его предшественником, — рассказал участник митинга с ЛГБТ-символикой Ярослав Сироткин. — Эти люди ничего не сделали для города. За последнее время не заметно эффективных изменений в области городского хозяйства. Дороги все в таком же ужасном состоянии, социальная сфера ветшает — не хватает средств, чтобы отремонтировать школы и больницы. Причём на высшем уровне знают о проблемах, но закрывают на них глаза — с пеной у рта рапортуют о мнимых успехах. Взять хотя бы транспортную сферу — нет коренной реформы общественного транспорта. Составляются какие-то странные планы, но они не реализуются. Обслуживание транспортных средств ужасно. Авария на Московском проспекте продемонстрировала это. Последней каплей было разрешение точечной застройки. Как человек, занимавшийся охраной памятников культуры, стерпеть уже не мог. Политика урезания и «оптимизации» ведёт к катастрофическим результатам. Программы «Единой России» не выполняются из года в год. А на это выделяются реальные деньги. Деньги, которые платит народ в виде налогов. Нет у путинских назначенцев социальной ответственности. Городу нужен крепкий хозяйственник, который знает и понимает векторы развития города. Нужны хорошие и качественные технократы и урбанисты, которые смогут составить постепенный план работы. Я люблю свой город и считаю, что он заслуживает лучшего мэра. Необходимы выборы мэра.