Ярославский депутат вызвал на баттл звезду Black Star Мота, зачитав рэп на заседании. Видео

Уровень дискуссий в муниципалитете взлетел до звёзд. До звёзд рэпа. Депутаты принялись за рэп-баттлы. Сегодня свой панч зачитал депутат Дмитрий Петровский. Бросил вызов знаменитому рэперу Моту. Правда, заочно, и тот ещё не знает об этом. Свой рэпчик Петровский выучил его наизусть и зачитал прямо на заседании, где обсуждали подготовку к Новому году в Ярославле. Власти уже объявили, что выступать в новогоднюю ночь на Советской площади будет именно звезда Black Star Мот. И за немалые деньги. Петровский речитативом высказался против. Для коллег это стало неожиданностью.



— У меня вопрос по празднованию Нового года, — взял слово депутат и начал читать рэп: Мы отнимает деньги у нищих и больных, Чтоб пригласить на праздник рэперов блатных. Власть денег, а не людей, Не оставит от нашей страны костей. Рэпер Мот, если ты настоящий — Ты откажешь власти денег ненастоящей.



Своим выступлением Петровский хотел донести до властей, что не обязательно тратить три миллиона рублей за 45-минутное выступление рэпера. Депутат решил оставить его без денежной шабашки на Новый год.

— В новогоднюю ночь я сам могу выступить, — сказал Петровский, глядя в глаза мэру города Владимиру Волкову. — Безвозмездно.

Градоначальник отмолчался, но спасти ситуацию решились его подчинённые — объяснили депутату, что на новогоднее шоу деньги выделены из регионального бюджета.

— Город на это не потратит ни копейки, — уточнили они.

Коллеги не поддержали Дмитрия Петровского.

— Мы должны строго придерживаться регламента, — оборвал выступление депутата председатель муниципалитета Артур Ефремов.



Мэр Владимир Волков (слева) не стал принимать от депутата вызов на рэп-баттл Фото: Михаил Контуев