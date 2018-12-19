Ярославский депутат вызвал на баттл звезду Black Star Мота, зачитав рэп на заседании. Видео

Депутат Дмитрий Петровский перед заседанием сочинил речитатив и выучил его наизусть
Уровень дискуссий в муниципалитете взлетел до звёзд. До звёзд рэпа. Депутаты принялись за рэп-баттлы. Сегодня свой панч зачитал депутат Дмитрий Петровский. Бросил вызов знаменитому рэперу Моту. Правда, заочно, и тот ещё не знает об этом. Свой рэпчик Петровский выучил его наизусть и зачитал прямо на заседании, где обсуждали подготовку к Новому году в Ярославле. Власти уже объявили, что выступать в новогоднюю ночь на Советской площади будет именно звезда Black Star Мот. И за немалые деньги. Петровский речитативом высказался против. Для коллег это стало неожиданностью.
— У меня вопрос по празднованию Нового года, — взял слово депутат и начал читать рэп:
Мы отнимает деньги у нищих и больных,
Чтоб пригласить на праздник рэперов блатных.
Власть денег, а не людей,
Не оставит от нашей страны костей.
Рэпер Мот, если ты настоящий —
Ты откажешь власти денег ненастоящей.
Своим выступлением Петровский хотел донести до властей, что не обязательно тратить три миллиона рублей за 45-минутное выступление рэпера. Депутат решил оставить его без денежной шабашки на Новый год.
— В новогоднюю ночь я сам могу выступить, — сказал Петровский, глядя в глаза мэру города Владимиру Волкову. — Безвозмездно.
Градоначальник отмолчался, но спасти ситуацию решились его подчинённые — объяснили депутату, что на новогоднее шоу деньги выделены из регионального бюджета.
— Город на это не потратит ни копейки, — уточнили они.
Коллеги не поддержали Дмитрия Петровского.
— Мы должны строго придерживаться регламента, — оборвал выступление депутата председатель муниципалитета Артур Ефремов.
Петровский расстроился.
— Мы принимаем решения, которые лишают многих людей льгот, мы приняли решение об увеличении пенсионного возраста, подняли цены на бензин, растут цены на продукты ЖКХ, при этом устраиваем дорогие праздники, куда приглашаем дорогих певцов, хотя наши ярославские коллективы ничем не хуже, — заявил депутат Дмитрий Петровский корреспонденту 76.RU. — Это пир во время чумы.
Теперь депутат ждёт ответной реакции от рэпера Мота. А вдруг тот возьмёт, да и выступит с ответным рэперским словом, а заодно и ответит на вопрос — откажет он «власти денег ненастоящей» или спокойно выступит в Ярославле в новогоднюю ночь за хороший гонорар. А то, может, вдвоем споют, и в семье Black Star случится прибавление.
У пиар-службы артиста оказалась принципиальная позиция артиста - не комментировать подобное. А вот в пресс-службе Black Star от души посмеялись, послушав речитатив Дмитрия Петровского в пересказе нашего корреспондента.
Дмитрий Петровский славится своей эпатажностью. Недавно он хайпанул на Лермонтове, когда прощался с «Единой Россией» после скандала с пенсионным фондом. Ранее он прославился на всю Россию, когда растоптал iPad, протестуя против американских санкций.
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