Водитель погиб, дети пострадали: в Ярославской области на трассе случилось тройное ДТП

В Ярославской области в ДТП пострадали люди. Авария случилась в около 14:30 23 ноября в Даниловском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель «Рено-Логан» ехал из Ярославля в Вологду, когда его авто занесло.
Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулся в двумя другими машинами. С иномаркой «Ниссан-Тиида», которой управлял 31-летний водитель и авто «Форд-Фокус», под управлением 66-летнего водителя.
— В результате ДТП водитель «Рено-Логан» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД. — Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Форд-Фокус» — 15-летняя и 7-летняя девочки — получили травмы.