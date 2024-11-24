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Происшествия Водитель погиб, дети пострадали: в Ярославской области на трассе случилось тройное ДТП

Водитель погиб, дети пострадали: в Ярославской области на трассе случилось тройное ДТП

Авария произошла в Даниловском районе

1 843
3 комментария

Один из участников аварии погиб

В Ярославской области в ДТП пострадали люди. Авария случилась в около 14:30 23 ноября в Даниловском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель «Рено-Логан» ехал из Ярославля в Вологду, когда его авто занесло.

Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулся в двумя другими машинами. С иномаркой «Ниссан-Тиида», которой управлял 31-летний водитель и авто «Форд-Фокус», под управлением 66-летнего водителя.

— В результате ДТП водитель «Рено-Логан» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД. — Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Форд-Фокус» — 15-летняя и 7-летняя девочки — получили травмы.

Одну из машин занесло

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ДТП Авария
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Комментарии
3
Гость
3 часа
Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулся в двумя другими машинами-это на каком языке?
Гость
4 часа
🙏🙏🙏😢😢😢
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