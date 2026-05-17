Учительница Путина призналась, что он заявил ей после избрания: момент, который всё объяснил

Вера Дмитриевна Гуревич — учительница немецкого языка и классный руководитель Владимира Путина в школе № 193 Ленинграда — поделилась воспоминаниями о своем бывшем ученике, ставшим президентом России. Она рассказала о редком, но знаковом разговоре, который произошел после его избрания главой государства.

«Один-единственный раз он мне сказал [когда стал президентом]: „Хватит командовать, теперь командовать буду я!“» — поделилась преподаватель в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, подчеркнув, что, несмотря на ответственный пост Владимира Путина, она продолжала быть его учителем.

Вере Дмитриевне 92 года. Она окончила Ленинградский педагогический институт имени Герцена в 1958 году. Всю жизнь посвятила преподаванию.

В начале мая в Москве состоялась трогательная встреча Владимира Путина и Веры Гуревич. Они не сдержали эмоций. Женщина прибыла в столицу по приглашению российского лидера, чтобы посетить парад в честь Дня Победы. Руководитель лично заехал за школьным педагогом и устроил ей культурную программу.