Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США: главное о войне в Персидском заливе

Закрытие Ормузского пролива является серьезной проблемой для многих стран Источник: NASA / Telegram

Боевые действия на Ближнем Востоке, начавшиеся 28 февраля, ослабли. Несмотря на временное перемирие между США и Ираном, американские военные продолжают блокаду Ормузского пролива. В ответ на это Тегеран вновь перекрыл пролив. Собрали самое важное о ситуации в Персидском заливе в одном материале.

Иран перекрыл Ормузский пролив

Иран перекрыл Ормузский пролив с вечера субботы до полного снятия морской блокады США. Об этом сообщили ВМС КСИР.

«В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», — говорится в заявлении.

ВМС КСИР добавили, что Иран будет считать приближение судов к Ормузскому проливу «сотрудничеством с врагом».

Напомним, 13 апреля начала действовать американская блокада пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия будет уничтожать все корабли, которые будут приближаться к зоне блокады. Позже, 17 апреля, Центральное командование США (CENTCOM) выступило с сообщением, что американские военные силы блокируют иранские порты и побережье, а не Ормузский пролив.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Иран частично открыл воздушное пространство

Исламская Республика частично открыла воздушное пространство и часть аэропортов впервые с 28 февраля. Об этом сообщает организация гражданской авиации Ирана.

«В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в 7 часов утра (06:30 мск. — Прим. ред.) 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», — говорится в заявлении, которое приводит агентство IRNA.

Согласно заявлению, на данный момент воздушное пространство открыто в восточной части Исламской Республики.

Как передавало другое агентство, Tasnim, открыты шесть аэропортов: «Имам Хомейни» и «Мехрабад» в Тегеране, а также в городах Мешхед, Бирджанд, Горган и Захедан.

Несмотря на заявление Тегерана, для авиакомпаний России небо Ирана остается закрытым до 15 мая, сообщила Росавиация.

Новый этап переговоров США и Ирана остается под вопросом

Новая дата ирано-американских переговоров еще не определена, ее можно назначить только после согласования рамочных условий. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

«Пока мы не договоримся о рамочных условиях, мы не можем назначить дату», — сказал он журналистам на полях Анталийского дипломатического форума. Видеозапись общения дипломата с прессой опубликовал катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Хатибзаде, стороны достигли серьезного прогресса, но серьезного мирного соглашения пока не удалось достичь.

США продолжат войну с Ираном, если на переговорах не будет прорыва

Администрация США может в ближайшие дни возобновить боевые действия против Ирана в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

По его сведениям, в субботу президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме, где обсудили новое обострение ситуации в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. Как заявил порталу высокопоставленный американский чиновник, при отсутствии прорыва на переговорах между Вашингтоном и Тегераном «война может возобновиться в ближайшие дни».

В Иране заявили о гибели почти 3,5 тысячи человек из-за ударов США и Израиля

В Иране 3468 человек погибли в результате ударов США и Израиля. Об этом заявил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави.

США и Израиль наносили удары по Ирану с 28 февраля, пока 7 апреля президент США Дональд Трамп не выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары.