Спецпредставитель Путина назвал главный аспект, тормозящий переговоры по Украине

Спецпредставитель Путина назвал главный аспект, тормозящий переговоры по Украине

Пока не известно, когда именно они продолжатся

251
Президент Украины требует больше поддержки и не идет на уступки | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаПрезидент Украины требует больше поддержки и не идет на уступки | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Президент Украины требует больше поддержки и не идет на уступки

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Президент Украины Владимир Зеленский затягивает мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Лекция Зеленского европейцам в Давосе прошла неудачно. Его промедление с принятием территориальных уступок задерживает мирный процесс», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X на фоне выступления украинского лидера.

Речь Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе была посвящена критике Европы. Он обвинил ее в бездействии, несамостоятельности и потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины.

После этого состоялись трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Предположительно на них обсуждались условия потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территорий.

Несмотря на все попытки прийти к миру, Зеленский заявил, что не откажется от земель «ни при каких обстоятельствах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что рассчитывать на результативность таких сложных переговоров было бы ошибкой. Однако от новых встреч никто не отказался. Консультации должны состояться на следующей неделе.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
1 минута
Так земли нужны или спасение кто умеет говорить по русски. Всех спасли .теперь надо освободить земли и уйти за границу танкам.
