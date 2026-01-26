Президент Украины Владимир Зеленский затягивает мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Лекция Зеленского европейцам в Давосе прошла неудачно. Его промедление с принятием территориальных уступок задерживает мирный процесс», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X на фоне выступления украинского лидера.
Речь Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе была посвящена критике Европы. Он обвинил ее в бездействии, несамостоятельности и потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины.
После этого состоялись трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Предположительно на них обсуждались условия потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территорий.
Несмотря на все попытки прийти к миру, Зеленский заявил, что не откажется от земель «ни при каких обстоятельствах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что рассчитывать на результативность таких сложных переговоров было бы ошибкой. Однако от новых встреч никто не отказался. Консультации должны состояться на следующей неделе.