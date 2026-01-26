НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ошибка — ждать результата: в Кремле оценили переговоры с Украиной

Ошибка — ждать результата: в Кремле оценили переговоры с Украиной

Встречи продолжатся в ближайшее время

216
Песков считает, что Киев не настроен дружелюбно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Песков считает, что Киев не настроен дружелюбно

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — сказал Песков.

По его словам, вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь. Продолжение же трехсторонних контактов намечено на следующую неделю, точной даты пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ также призвал не говорить об отдельных положениях переговорного процесса по Украине, поскольку это неверно. Песков добавил, что «Формулу Анкориджа» обговорили. По ней достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом.

Пока в графике Владимира Путина нет контактов с американским лидером, добавил Песков. Однако такой разговор можно организовать оперативно. 

23–24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта. В них приняли участие представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате без присутствия прессы. Предположительно, на них обсуждались условия потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные споры. Президент Украины после консультаций заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на земли.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Песков Владимир Путин Мирные переговоры Спецоперация на Украине
Комментарии
1
Гость
32 минуты
в смысле ошибка? пацаны уже все подписали в надежде на результат
Рекомендуем