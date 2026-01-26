Ошибка — ждать результата: в Кремле оценили переговоры с Украиной

Песков считает, что Киев не настроен дружелюбно Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — сказал Песков.

По его словам, вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь. Продолжение же трехсторонних контактов намечено на следующую неделю, точной даты пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ также призвал не говорить об отдельных положениях переговорного процесса по Украине, поскольку это неверно. Песков добавил, что «Формулу Анкориджа» обговорили. По ней достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом.

Пока в графике Владимира Путина нет контактов с американским лидером, добавил Песков. Однако такой разговор можно организовать оперативно.